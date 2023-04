Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Worms (ots) – Am Sonntag, den 09.04.2023 kam es gegen 08:00 Uhr auf der L437 bei Gimbsheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 71-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die L437 aus Richtung Eich in Richtung Gimbsheim.

Er verlor aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet hierbei von der Fahrbahn in den Graben und in das angrenzende Dickicht. Das verunfallte Fahrzeug war von der Fahrbahn nur schwer einsehbar.

Der Unfall wurde den Rettungskräften dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers sowie der

fahrzeugeigenen Notruffunktionen glücklicherweise sofort bekannt. Der Fahrer konnte sich nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien.

Er wurde nach jetzigem Stand nur leicht verletzt und konnte nach seiner Bergung zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Verkehrsunfall zwischen LKW und Fahrradfahrer

Worms (ots) – Am Donnerstag, den 06.04.2023, kam es auf der B9 an der Einmündung Mainzer Straße/Dr.-Otto-Röhm-Straße gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Fahrradfahrer.

Der LKW-Fahrer und der Fahrradfahrer befuhren die B9 aus Richtung Worms-Zentrum kommend in Fahrtrichtung Mainz. An der Einmündung zur Dr.-Otto-Röhm-Straße wollte der LKW nach rechts abbiegen, übersah dabei den ebenfalls nach rechts abbiegenden Fahrradfahrer, infolgedessen es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam und der Fahrradfahrer unter dem LKW eingeklemmt wurde.

Der Fahrradfahrer konnte dank vielen Ersthelfern zügig befreit werden und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Er wurde mit schweren aber keinen lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum nach Worms verbracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter hinzugezogen und mit der Begutachtung der Unfallörtlichkeit beauftragt. Die B9 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme circa 50 Minuten voll gesperrt werden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall mit Motorrad – Fahrer schwer verletzt

Gau-Odernheim (ots) – Am Ostermontag, den 10.04.2023, kam es gegen 17:45 Uhr auf der L414 bei Gau-Odernheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 32-jähriger Motorradfahrer befuhr die L414 aus Gau-Odernheim in Richtung Dittelsheim-Heßloch.

In Höhe der Einmündung zur L438 in Richtung Hillesheim verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kam er von der Fahrbahn nach links ab und stürzte in den Grünstreifen.

Der schwer verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Des Weiteren war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, weshalb es zu einer temporären Sperrung der L414 kam.

Fahrraddiebstahl

Armsheim (ots) – Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am gestrigen Karsamstag gegen 14 Uhr, im Frankenweg in Armsheim. Ein Anwohner stellte zwei Fahrräder, versehrt mit einem Schild mit der Aufschrift „günstig abzugeben“, an seiner Garageneinfahrt ab.

Durch einen Nachbarn wird festgestellt, dass ein weißer Lieferwagen mit ortsfremdem Kennzeichen, etwas in Höhe der Garageneinfahrt eingeladen hätte. Seither würden auch die Fahrräder dort nicht mehr stehen. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, mit der Polizei in Alzey, in Kontakt zu treten.

Diebstahl von Katalysatoren

Albig (ots) – In der Nacht vom 06.04 auf den 07.04.2023, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Firmengelände im Industriegebiet Albig. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufschrauben eines Zaunelements Zutritt in das Firmengelände.

Dort entwendeten sie von zwei abgestellten PKW’s die jeweiligen Katalysatoren. Bei einem PKW wird hierbei die Seitenscheibe eingeschlagen. Zeugen die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alzey, Tel.: 06731 911-0, zu melden.