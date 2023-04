Größerer Einsatz von Rettungskräften

Bad Kreuznach (ots) – Am 09.04.2023 kam es, in der Zeit zwischen 21:50 Uhr und 23:20 Uhr, in der Straße „Kirchwinkel“, zu einem größeren Einsatz von Polizei- und Feuerwehrkräften. Hintergrund war ein vermeintliches Suizidgeschehen.

Im Rahmen des Einsatzes kamen keinerlei Personen zu Schaden.

Trunkenheitsfahrt mit Widerstand

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 06.04.2023 gegen 20.55 Uhr wird gemeldet, dass ein 53-jähriger Mann gerade mit seinem PKW betrunken losgefahren sei. Während eine Funkstreife nach dem PKW fahndet, kommt die erneute Mitteilung, dass der Mann nun wieder in seiner Wohnung sei. Die Anschrift wird durch 2 Funkstreifenbesatzungen aufgesucht.

Bei der Sachverhaltsabklärung leistet der deutlich alkoholisierte Fahrer Widerstand. Er widersetzt sich den Anweisungen der eingesetzten Beamten und versucht diese wegzustoßen. Daraufhin soll der Mann gefesselt werden. Es kommt zu einem Gerangel bei dem alle zu Boden stürzen. Hierbei wurde der Mann und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

In der Folge verweigert der Mann den freiwilligen Atemalkoholtest. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Den 53-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.