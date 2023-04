Alkoholisierte Person auf Supermarktparkplatz

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Dienstag gegen 13:00 Uhr, pöbelte ein alkoholisierter Mann auf einem Supermarktparkplatz Im Keltenfeld Passanten an. Der Herr war so betrunken, dass er nicht mehr auf sein Fahrrad aufsteigen konnte und mehrfach hinfiel. Der polizeibekannte 61-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da dem Herrn bereits durch die Führerscheinstelle untersagt wurde, ein Fahrrad zu führen, wurde das Fahrrad mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.

Aufbruch Zigarettenautomat

Neuhofen (ots) – Im Zeitraum vom 03.04.2023 (21:00 Uhr) bis 04.04.2023 (13:50 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Toilettenbereich eines Kiosks am Badeweiher Schlicht ein und hebelten dort einen Zigarettenautomaten auf. Da dieser nicht bestückt war, gingen die Täter leer aus. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 2.300 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

PKW-Fahrer überholen sich gegenseitig im Überholverbot

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag gegen 11:10 Uhr, verließen zunächst zwei PKW-Fahrer (51 und 60 Jahre alt) nacheinander den Kreisverkehr (L533/Rheinstraße) in Richtung Mutterstadt. Unmittelbar hiernach überholte der 51-Jährige den 60-Jährigen trotz Überholverbot. Im darauffolgenden Kreisverkehr (Mainzer Straße) soll der 51-Jährige den 60-Jährigen ausgebremst haben.

Wiederum nach dem Kreisverkehr überholte der 60-Jährige den 51-Jährigen. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs scherte der Überholer wieder ein und streifte den PKW des 51-Jährigen.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten wird gegen beide wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die jeweiligen Führerscheinstellen wurden benachrichtigt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 800 Euro.