Radfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-jähriger Radfahrer musste am 04.04.2023, gegen 18:25 Uhr, in der Deutschen Straße einem Auto ausweichen, welches ordnungswidrig auf dem Fahrradweg parkte. Als er dabei über den Bordstein fuhr, stürzte er und verletzte sich leicht.

Aus gegebenem Anlass: Wer sein Auto auf einem Fahrradweg oder Fahrradschutzstreifen parkt, gefährdet Radfahrende und begeht eine Ordnungswidrigkeit. Laut Bußgeldkatalog können bis zu 110€ Bußgeld verhängt werden, wenn durch verbotswidriges Parken ein Unfall verursacht wird.

Nach Unfall geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am 04.04.2023 gegen 16:35 Uhr kam es an der Kreuzung Benckiserstraße und Bürgermeister-Kutterer-Straße zu einem Unfall. Hierdurch entstand am Auto einer 25-Jährigen ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der andere Autofahrer fuhr weg, ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es habe sich bei dem Fahrzeug um eine dunkle Limousine mit Koblenzer Kennzeichen gehandelt.

Den Fahrer konnte die 25-Jährige wie folgt beschreiben: Etwa 50 Jahre alt, er trug Brille und hätte helles Haar gehabt.

Sie haben den Unfall beobachtet? Sie können etwas zu dem unbekannten Autofahrer oder dessen Auto sagen? Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am 04.04.2023, gegen 16:30 Uhr, ein 29-jähriger Fahrradfahrer in der Schlesier Straße auf die Gegenfahrbahn. Die ihm entgegenkommende 26-jährige Autofahrerin bremste stark, zum Zusammenstoß kam es dennoch. Hierdurch stürzte der 29-Jährige und wurde leicht verletzt.

Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Am Rad sowie dem Auto entstand ein Gesamtschaden von etwa 800 Euro.

In Baucontainer eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte verschafften sich zwischen dem 03.04.2023, 18 Uhr, und dem 04.04.2023, 7 Uhr, Zutritt zu einem Baucontainer in der Ludwig-Reichling-Straße. Es gelang ihnen u.a. eine Baumaschine zu entwenden. Die genaue Schadenssumme wird aktuell ermittelt.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Gasflaschen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 03.04.2023, 17:30 Uhr und dem 04.04.2023, 06 Uhr, gelang es Unbekannten von dem Gelände einer LKW-Werkstatt in der Saarlauterer Straße mehrere Gasflaschen zu stehlen. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Der Geldbeutel einer 81-Jährigen wurde am 04.04.2023, gegen 10:30 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft am Schillerplatz aus ihrer Handtasche gestohlen. Eine unbekannte Frau hatte den Geldbeutel aus der Tasche genommen, welche auf dem Rollator unmittelbar vor der Seniorin stand. Im Portemonnaie befanden sich neben Ausweisdokumenten auch 100 Euro Bargeld.

Die Unbekannte konnte die 81-Jährige wie folgt beschreiben: Anfang 20-jährige Frau mit schulterlangem, dunklem Haar und schlanker Statur.

Sie haben den Diebstahl beobachtet und/oder können Hinweise zur Täterin geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter

www.polizei-beratung.de.

Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Als eine Online-Bekanntschaft sie nach Geld fragte, ließ sich eine 69-Jährige aus Ludwigshafen nicht täuschen. Sie hatte den Mann auf einer Partnerplattform kennengelernt. Als dieser nach längerem Kontakt über WhatsApp darum bat, sie möge ihm mehrere Tausend Euro überweisen, weil er Probleme am Zoll habe, wurde die 69-Jährige sofort skeptisch. Sie verhielt sich absolut richtig: Statt sich auf die Forderung einzulassen, erstattete sie Anzeige.

Die Masche des Mannes ist kein Einzelfall. Leider ist das sogenannte „Romance Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn die Chat-Partnerin oder der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und „dringend Geld“ zu benötigen.

Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0

Betrugsversuche per WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Ein 89-Jähriger aus Friesenheim erstatte am 03.04.2023 Anzeige, weil er mehrere Nachrichten, angeblich von seiner Tochter, über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ erhalten hatte. In den Nachrichten wurde behauptet, man habe eine neue Handynummer und sei nun hierüber erreichbar.

Der 89-Jährige erkannte die Betrugsmasche und antwortete auf die Nachrichten nicht. Stattdessen hielt er mit seiner echten Tochter Rücksprache. Sie bestätigte, dass sie keine neue Nummer habe.

Auch eine 60-Jährige aus Friesenheim erhielt eine betrügerische SMS mit ähnlichem Inhalt. Sie ließ sich nicht täuschen und reagierte nicht auf die Nachricht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.