Mannheim: Ampelausfall – Autofahrerin verursacht Unfall

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr bog eine 54-jährige Autofahrerin

von der Poststraße nach rechts in die Waldstraße ab. Da die Ampelanlage zu

diesem Zeitpunkt außer Betrieb war, galt ersatzweise die Vorfahrtsregelung durch

Verkehrszeichen. Nach bisherigem Stand dürfte die 54-jährige die Vorfahrt eines

59-jährigen Mazda-Fahrers missachtet haben. Durch die Kollision der Fahrzeuge im

Einmündungsbereich entstand glücklicherweise nur Blechschaden. In Höhe von 9000

Euro.

Mannheim: Polizeiliche Bilanz der durchweg friedlichen Time Warp

Mannheim (ots) – Am vergangenen Wochenende fand von Samstagabend, 19:30 Uhr, bis

Sonntagmittag, 14:00 Uhr, auf dem Mannheimer Maimarktgelände die international

bekannte Technoveranstaltung „Time Warp“ statt und zog etwa 20.000 Besucher aus

fast 80 verschiedenen Ländern in die Quadratestadt.

Um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten, war das Polizeipräsidium

Mannheim am gesamten Wochenende mit einer Vielzahl an Einsatzkräften unter dem

bewährten Einsatzkonzept der vergangenen Jahre rund um das Veranstaltungsgelände

sowie auf den genutzten Anreisestraßen zugegen. Auf dem Gelände war wie üblich

eine Polizeisonderwache eingerichtet, welche während der gesamten Veranstaltung

durchgängig besetzt war. Durch mobil und stationär eingesetzte Kräfte der

Verkehrspolizei mussten an- und abreisende Gäste jederzeit mit Kontrollen –

insbesondere auf den Verkehrsrouten rund um das Veranstaltungsgelände – rechnen.

Stationäre Kontrollstellen auf den umliegenden Autobahnen wurden gemeinsam mit

Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamtes Karlsruhe (auf deren Pressemitteilung

sowie Kontrollergebnis wird verwiesen) eingerichtet. Weiterhin wurden

verdächtige Personen auf dem Veranstaltungsgelände, wie auch im näheren

örtlichen Umfeld um das Maimarktgelände kontrolliert.

So kam es insgesamt zu 433 kontrollierten Fahrzeugen und 1.107

Personenkontrollen. In der Bilanz erfassten die Ermittlerinnen und Ermittler 290

Strafanzeigen. Davon erwarten 261 Personen eine Anzeige wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Einsatzkräfte stellten folgende

Betäubungsmittel sicher:

174,83 Gramm Marihuana

89 gedrehte Joints

58,46 Gramm Kokain

19 Trips LSD

203,64 Gramm Amphetamin

132,22 Gramm Methamphetamin / Crystal

437 Tabletten + 110,2 Gramm XTC

19,36 Gramm MDMA

1 Gramm Psilocybinhaltige Pilze

Sowie mehrere Kleinstmengen anderer chemischer Drogen.

39 Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerinnen nahmen unter dem Einfluss von Drogen

am Straßenverkehr teil. Alle Personen mussten eine Blutprobe abgeben und

erwarten nun ein Straf- oder Bußgeldverfahren. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug

war an der jeweiligen Kontrollörtlichkeit beendet. Im Gesamten wurden

Sicherheitsleistungen in Höhe von mehr als 25.000 Euro erhoben.

Weiterhin kam es auf dem Veranstaltungsgelände zu mehreren Raubdelikten, wobei

die Täter unbeobachtete Momente in Menschenansammlungen ausnutzten und den

Geschädigten die Halsketten gewaltsam entriss. Die Anzahl der so entwendeten

Halsketten ist noch nicht abschließend geklärt und bedarf weiterer Ermittlungen.

Zwei Besucher leisteten vor dem Festgelände massiven Widerstand gegen die

eingesetzten Polizeibeamte und griffen diese tätlich an.

Gegen 23:30 Uhr störte ein unbeteiligter Festival-Besucher eine

Verkehrskontrolle auf der Xaver-Fuhr-Straße und griff unvermittelt die beiden

eingesetzten Beamten an. Hierbei verletzte sich einer der Polizeibeamten so

schwer, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen und operativ

behandelt wurde. Abgesehen von den beiden genannten Gewalttaten verlief die

Veranstaltung durchweg friedlich.

Mannheim / Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Land Rover entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim / Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von

Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr wurde jeweils in Mannheim und in

Edingen-Neckarhausen ein Fahrzeug der Marke „Land Rover“ entwendet.

In Edingen-Neckarhausen entwendete die bislang unbekannte Täterschaft in der

Neckarhauser Straße den vor der Wohnanschrift geparkten Range Rover. Da sich

beide Fahrzeugschlüssel noch beim Fahrzeugbesitzer befinden wird davon

ausgegangen, dass der Täter oder die Täterin die Key-Less-Go-Funktion des

Fahrzeugs auf noch ungeklärte Weise überwunden haben. Es entstand ein

Diebstahlsschaden von 110.000 EUR.

Das zweite Fahrzeug der Marke Land Rover wurde in Mannheim in der Oberrotweiler

Straße im Stadtteil Seckenheim durch eine noch unbekannte Täterschaft entwendet.

Wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangten ist ebenfalls noch Teil der

Ermittlungen. In diesem Fall entstand ein Diebstahlsschaden von 40.000EUR.

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben in beiden Fällen die Ermittlungen

aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im näheren Umfeld um die Tatort gemacht

haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim

Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 0621/ 174-4444 zu melden.

(Mannheim) Unbekannter stiehlt Geldbörse

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Mann hat Freitagabend (31. März) eine

Reisende im ICE auf der Fahrt von Frankfurt nach Stuttgart bestohlen. Der Frau

entstand ein Schaden von 275 Euro.

Nach der Fahrkartenkontrolle kurz vor dem Halt in Mannheim gegen 17:00 Uhr,

legte die 43-jährige Geschädigte ihre Geldbörse zurück in die Tasche, die sich

über ihr in der Gepäckablage befand. Anschließend schlief sie ein.

Als sie aufgrund der Durchsagen im Zug aufwachte, bemerkte sie noch einen jungen

Mann in der Nähe ihrer Tasche, ohne dies zunächst für verdächtig zu halten. Erst

kurz nach Abfahrt in Mannheim stellte die Frau fest, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Der junge Mann wird beschrieben als etwa 18 bis 20 Jahre alt mit sehr dünner

Figur. Er war etwa 170 cm groß und hatte schwarze, lockige Haare. Bekleidet war

der Mann mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Jogginghose. Auffällig

waren seine gelb-blauen Kopfhörer, die er um den Hals trug, wie auch der weiße

Pullover mit farbigen Streifen an den Ärmeln, den er mit sich führte.

Nach Ankunft in Stuttgart erstattete sie Anzeige wegen Diebstahls bei der

Bundespolizei. Zur Ermittlung des Tatverdächtigen wird nun auch die

Videoauswertung am Mannheimer Hauptbahnhof hinzugezogen.

Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Bundespolizei

unter 0721 120160 oder online unter www.bundespolizei.de entgegen.

Die Bundespolizei warnt davor, in Zügen oder im Bahnhof offen mit

Wertgegenständen zu hantieren. Taschendiebe beobachten ihre Opfer und nehmen

solche Situationen als Tatgelegenheit wahr. Leicht zugängliche Wertsachen

stellen im Gedränge oder in anderen unübersichtlichen Situationen eine leichte

Beute dar. Reisende sollten Wertgegenstände daher stets sehr körpernah tragen

und niemals unbeaufsichtigt lassen. Weitere Hinweise finden sich unter

www.bundespolizei.de

Mannheim-Neckarstadt: Unfall mit drei Fahrzeugen, drei Personen leicht verletzt

Mannheim (ots) – Wie berichtet kam es am 01.04.2023, gegen 12:30 Uhr im Bereich

des Alten Maßplatzes zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Der 24-jährige

Fahrer eines PKW, Ford übersah hier ein vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW

und fuhr diesem auf. Dieser PKW wiederum wurde durch den Aufprall auf den vor

ihm stehenden PKW, BMW aufgeschoben. Dabei erlitt alle drei Fahrzeugführer

leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Ein Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die

Unfallaufnahme erfolgte durch die Beamten des Verkehrsdienst Mannheim.

Mannheim-Innenstadt: Schüsse auf dem Swanseaplatz

Mannheim-Innenstadt (ots) – Über eine aufmerksame Melderin wurde der Polizei am

Samstagabend, gegen 17:15 Uhr mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche auf dem, im

Mannheimer Innenstadtgebiet liegenden Swanseaplatz, mit einer Waffe hantieren

und schießen würden. Eine im Nahbereich befindliche Streife konnte sogleich die

betreffenden Jugendlichen feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Bei einem

20-jährigen jungen Mann konnte, im Rahmen der Kontrolle, ein leeres Magazin,

diverse Patronen und die betreffende Schusswaffe selbst -eine

Schreckschusswaffe- aufgefunden werden. Die aufgefundene Schusswaffe und die

Munition wurden durch die Beamten einbehalten. Die Störer wurden verwiesen. Der

junge Mann sieht einer Strafanzeige entgegen und muss sich dementsprechend wegen

eines Verstoßes gegen das Waffengesetz auch verantworten.

Mannheim-Neckarau: Gebäude beschmiert und Drogen dabei

Mannheim-Neckarau (ots) – Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:45 Uhr wurde durch

einen aufmerksamen Mitteiler der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Kiosk,

in August-Bebel-Straße in Neckarau, gemeldet. Laut dem Anrufer wären zwei

Personen gerade dabei das Kiosk mit Farbe zu besprühen. Bei Eintreffen der

Streife konnten zwei 21-jährige Männer angetroffen und einer Kontrolle

unterzogen werden. Die beiden jungen Männer hatten noch farbverschmierte Hände

und führten zudem noch Spraydosen mit sich. Weiterhin konnte bei einem der

Sprayer auch noch eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die

aufgefundenen Spraydosen und die Drogen wurden einbehalten. Der durch die

Farbschmierereien entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert

werden. Auf die beiden aufgegriffenen Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen

Sachbeschädigung zu. Zudem muss sich einer der Beteiligten zusätzlich noch wegen

des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

