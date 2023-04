Karlsruhe – Nach Handtaschenraub in Oberreut – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine 83-jährige Frau wurde am Freitagvormittag in

Karlsruhe-Oberreut Opfer eines Handtaschenraubes. Der Täterin gelang es

unerkannt zu flüchten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hob die Geschädigte zunächst gegen 09:30 Uhr

in einer Bank-Filiale in der Otto-Wels-Straße Bargeld ab und tätigte im

Anschluss in einem nahegelegenen Supermarkt einen Einkauf. Auf ihrem Heimweg

näherte sich der Rentnerin auf einem Fußweg hinter der zuvor genannten

Bankfiliale offenbar gegen 09:50 Uhr eine bislang unbekannte Frau von hinten und

entriss der Geschädigten unvermittelt ihre Handtasche. Anschließend flüchtete

die Unbekannte zu Fuß in Richtung Bernhard-Lichtenberg-Straße. Die 84-Jährige

stürzte beim Tatgeschehen zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei nach der Täterin blieb

ergebnislos. Im Tatortumfeld wurde die Handtasche der Geschädigten aufgefunden.

Daraus fehlte ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Zur Aufklärung der Tat hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Kriminaldauerdienst unter 0721

666 5555 zu melden.

Die Täterin wird beschrieben als ungefähr 30 Jahre alt, sie hatte dunkle Haare,

war zwischen 165-170 cm groß, trug einen beigen Mantel mit Kapuze und

Sportschuhe.

Bad Schönborn – Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf

Sonntag in eine Gaststätte in Langenbrücken ein und entwendeten Bargeld sowie

Armbanduhren.

Die Täter verschafften sich zwischen 23:00 Uhr und 07:30 Uhr vermutlich über

einen Innenhof Zutritt auf das Gelände der Gaststätte in der Hauptstraße. Über

ein gekipptes Fenster gelangten die Einbrecher in das Restaurant und

durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von

mehreren tausend Euro sowie Armbanduhren. Mit ihrer Beute verschwanden die Diebe

unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad

Schönborn unter 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Polizei sucht Zeugen nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe (ots) – Eine wohl alkoholisierte Autofahrerin wurde am frühen

Samstagmorgen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und musste ihren

Führerschein abgeben.

Gegen 01:40 Uhr ereignete sich in der Bruchsal Innenstadt offenbar ein

lautstarker Streit zwischen zwei Frauen, woraufhin ein Anwohner die Polizei

verständigte. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich eine wohl alkoholisierte

Beteiligte bereits mit ihrem Pkw entfernt.

Bei der anschließenden Fahndung stoppte eine Streife des Polizeireviers Bruchsal

die 28-Jährige mit ihrem Toyota. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa

2,18 Promille. Bei näherer Betrachtung des Fahrzeugs stellten die Beamten

mutmaßlich frische Unfallspuren fest. Zu den Beschädigungen konnte die junge

Frau keine klaren Angaben machen. Die Suche nach einem möglichen Unfallort

verlief vorerst ohne Erfolg.

Im Anschluss musste die 28-Jährige auf der Dienststelle neben einer Blutprobe

auch ihren Führerschein abgeben.

Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Bruchsal unter der Rufnummer 07251 7260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Sattelzugfahrer mit über 2,6 Promille aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrsgruppe Bundesautobahn stoppte am Sonntag gegen

21:00 Uhr auf der Bundsautobahn 5, zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord

und Bruchsal, einen 49-jährigen Sattelzugfahrer. Der Mann hatte bei einem vor

Ort durchgeführten Alkoholtest über 2,6 Promille intus und muss in der Folge nun

mit einer Anzeige aufgrund der Trunkenheit im Verkehr rechnen. Des Weiteren

wurde der Führerschein einbehalten und der Mann mit tschechischer

Staatsangehörigkeit musste eine Sicherheitsleistung von 800 Euro hinterlegen.

Philippsburg – Streit zwischen zwei jungen Männern löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Nach einer Meinungsverschiedenheit gerieten am Freitagabend

zwei 19-Jährige in Philippsburg aneinander und verursachten dadurch einen

Polizeieinsatz.

Wie bislang bekannt, stritten sich gegen 21.00 Uhr zwei junge Männer auf einem

Parkplatz an der Weiße-Tor-Straße, wobei einer der beiden offenbar ein Messer

zog und seinen Kontrahenten damit bedrohte. Ein Zeuge verständigte die Polizei,

die mit mehreren Streifen die Örtlichkeit aufsuchte, jedoch niemanden mehr

antraf. Weitere Ermittlungen im Umfeld führten die Beamten schließlich zu den

beiden Männern. Bei der vorherigen handgreiflichen Auseinandersetzung erlitt

einer der beiden 19-Jährigen wohl eine blutige Nase. Das Messer fanden die

Beamten in einem Blumenkübel auf und stellten es sicher.

Beide Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts einer

Körperverletzung bzw. einer Bedrohung rechnen.