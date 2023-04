Fußballspiel auf dem Betzenberg verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots) – Ein torreiches Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Samstagabend auf dem Betzenberg. In einer umkämpften Partie trennten sich die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Heidenheim mit einem 2:2. Insgesamt verfolgten 41543 Zuschauer das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion.

Darunter befanden sich knapp 1.000 Fans der Gästemannschaft. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen reibungslosen Ablauf. Unter den beiden Fangruppen herrschte friedliche Stimmung. Besondere Vorkommnisse gab es aus polizeilicher Sicht nicht zu verzeichnen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Wir bedanken uns bei den

Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg.

Alkoholisiert auf E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 05:00 Uhr wurden am frühen Sonntagmorgen zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer in Kaiserslautern von der Polizei kontrolliert und an der Weiterfahrt gehindert. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei den 25- und 21-jährigen Fahrern zwischen 0,88 und 0,61 Promille.

Gegen beide wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hinweisen, dass bei den Elektrokleinstfahrzeugen bezüglich Alkohol und auch Drogen dieselben Regeln und Grenzwerte gelten wie beim Autofahren. |pvd

Kreis Kaiserslautern

Müllsünder entledigt sich seines Hausmülls

Ramstein-Miesenbach (ots) – Nach der Mitteilung eines aufmerksamen Bürgers, konnte nahe eines Feldweges am Friedhof in Miesenbach der zuvor beschriebene Restmüll durch die Polizei vorgefunden werden. Aufgrund weiterer Hinweise konnte der Mann, der sich zuvor seines Mülls entledigt hatte angetroffen werden.

Er wurde dazu angehalten seinen Müll wieder einzusammeln. Außerdem muss er mit

einem Bußgeld rechnen.

Jugendschutzkontrollen am Bahnhof

Landstuhl (ots) – Am Freitagnachmittag hat die Polizei Landstuhl mehrere Kontrollen mit der Zielrichtung Jugendschutz durchgeführt. Bei 3 Jugendlichen wurden Zigaretten und andere Tabakwaren aufgefunden und sichergestellt.

DieEltern wurden über die Kontrollen informiert und die Tabakwaren vernichtet oder

an die Erziehungsberechtigten ausgehändigt. |pilan

Drogen am Steuer

Rockenhausen (ots) – Am 01.04.2023 gegen 16.30 Uhr wurden bei einem 32-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bezirksamtsstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens 5-hundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie 2 Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.

Zudem wird gegen ihn auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |pirok

Verkehrsunfall infolge nicht angepasster Geschwindigkeit

A 62/Freisen (ots) – Ein aus der Republik Moldau stammender 43-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr am frühen Samstagnachmittag des 01.04.23 mit seinem aus einem Kleintransporter und beladenem Autoanhänger bestehenden Gespann die Autobahn 62 in Richtung Pirmasens.

Hierbei hatte er seine gefahrene Geschwindigkeit nicht rechtzeitig an die herrschenden starken Wind- und Regenverhältnisse angepasst, so dass er die Kontrolle über die Fahrzeugeinheit verlor.

Der Anhänger löste sich in Folge dessen vom Zugfahrzeug und kollidierte in die Mittelschutzplanke. Der auf dem Anhänger mitgeführte PkW fiel dabei herunter und blieb auf dem Dach liegen. Zum Glück wurden keine Personen verletzt und/oder andere Fahrzeugführer in das Unfallgeschehen hineingezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.