Vermeintliche Ladendiebin beißt Polizeibeamten

Bad Kreuznach (ots) – Am 01.04.2023, um 13:20 Uhr, werden der Polizeiinspektion Bad Kreuznach 2 weibliche Personen gemeldet die in einem Kaufhaus in der Innenstadt durch den Ladendetektiv festgehalten werden. Die beiden Frauen wurden durch den Ladendetektiv als Täterinnen zurückliegender Ladendiebstähle erkannt. Als 4 Polizeibeamte vor Ort eintreffen werden zunächst die Ausweispapiere der beiden Frauen kontrolliert. Es stellt sich hierbei heraus, dass es sich um Mutter (44 Jahre) und Tochter (16 Jahre) handelt.

Während ein Polizeibeamter die Ausweise in der Hand hält, greift die 16-jährige Frau urplötzlich nach diesen. Um an die Ausweise zu gelangen beißt sie schließlich den Beamten zweimal in die Hand. Die Frau muss daraufhin von mehreren Beamten festgehalten und schließlich gefesselt werden. Während dieses Vorgangs tritt die 16-jährige gezielt gegen die Beamten und schlägt wild um sich.

Die 44-jährige Mutter möchte daraufhin ihrer Tochter zur Hilfe eilen und versucht ihre Tochter zu befreien. Bei diesem Vorgang kommt es ebenfalls zu Widerstandhandlungen. Die 44-jährige Frau wird schließlich ebenfalls gefesselt.

Die 4 eingesetzten Polizeibeamten erleiden durch den Vorfall Hautabschürfungen und Hämatome. Einer der Beamten zieht sich eine blutende Wunde zu. Die beiden Frauen blieben durch den Vorfall augenscheinlich unverletzt. Sie wurden im Anschluss zur Polizeiinspektion Bad Kreuznach verbracht. Nach einer erfolgten Identitätsfeststellung und anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen werden sie schließlich entlassen.

Hangrutsch aufgrund starken Regens

Kellenbach/B421 (ots) – Am Samstag 01.04.2023 gegen 15.30 Uhr wurde der Polizei Kirn ein Hangrutsch auf der B421 zwischen den Ortslagen Kellenbach und Königsau gemeldet. Vermutlich aufgrund des lang andauernden Regens rutschte ein unmittelbar neben der Fahrbahn steil ansteigender Hang teilweise ab. Die Menge wird auf etwa 5-10 Kubikmeter Geröll geschätzt.

Ein Teil davon stürzte auf die Fahrbahn der B421. Es kam glücklicherweise niemand zu s-chaden. Der Streckenabschnitt wurde zunächst von den alarmierten Feuerwehreinheiten abgesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Nachdem der ebenfalls verständigte Bereitschaftsdienst des LBM, hier die örtlich zuständige Straßenmeisterei Kirchberg, die Lage vor Ort bewerten konnte, wurde entschieden, dass der Streckenabschnitt noch bis mindestens kommenden Montag voll gesperrt bleiben muss, da erst dann eine genauere Untersuchung des Hanges stattfinden kann.

Das Kellenbachtal ist bekannt für Hangrutsche nach Starkregenereignissen. So kam es in der Vergangenheit bereits öfters zu ähnlichen Ereignissen.

Entlaufener Hund auf der B41 überfahren

B41/Bad Kreuznach (ots) – Am Samstagabend 01.04.2023 ereignete sich gegen 21:30 Uhr auf der B41, in Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach-Planig, ein Verkehrsunfall, bei dem ein entlaufener Hund überfahren und hierdurch tödlich verletzt wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrzeug beschädigt und war in der Folge auch nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn in Richtung BAB61 musste zwecks weiterer Maßnahmen für ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden. Der Hundehalter erschien noch während der Unfallaufnahme vor Ort und konnte über den traurigen Umstand unterrichtet werden.