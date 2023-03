Wiesbaden: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Wiesbaden festgenommen

WIESBADEN – (pl)Nachdem am Mittwochmittag in einer Wohnung in der Eschbornstraße ein 53-jähriger Mann von seiner Lebensgefährtin tot aufgefunden worden ist, hat die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Der verstorbene 53-Jährige wies mehrere Verletzungen auf, die sowohl auf stumpfe, als auch auf scharfe Gewalteinwirkung schließend lassen. In der Folge wurden umfangreiche Maßnahmen in der Wohnung und auch im erweiterten Umfeld des Wohnhauses durchgeführt. Hierfür wurden neben zahlreichen Polizeikräften auch noch der Erkennungsdienst des Polizeipräsidiums Westhessen hinzugezogen.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein Bekannter des Getöteten ins Visier der Ermittler und konnte schließlich am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in Wiesbaden-Schierstein lokalisiert und festgenommen werden. Der 20-jährige Tatverdächtige war zum Festnahmezeitpunkt mit dem Auto des 53-Jährigen unterwegs. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wird einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragen. Der Beschuldigte wird deswegen im Laufe des

heutigen Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.