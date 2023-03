Bad Dürkheim, Bockenheim: 13. Marathon Deutsche Weinstraße am 07. April 2024 – Anmeldung startet

Bad Dürkheim – Vielerorts scharren begeisterte Ausdauersportler schon mit den Laufschuhen, denn am Freitag, 7. April, genau ein Jahr vor dem Startschuss, ist die Anmeldung für den 13. Marathon Deutsche Weinstraße geöffnet. Am 7. April 2024 geht es dann für die Läuferinnen und Läufer wieder auf die Strecke von Bockenheim bis Bad Dürkheim und zurück durch die wunderschöne Landschaft zwischen Haardtrand und Rhein entlang der Deutschen Weinstraße.

Veranstaltet wird der Marathon alle zwei Jahre von der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, ausgerichtet von den Vereinen TSG Grünstadt und TSV Bockenheim.

„Es soll auch diesmal wieder ein Lauf für alle Sinne werden, der die Aktiven auf der Strecke zwischen Wein und Reben ebenso begeistert, wie Fans, Freunde und Familien der Läufer, die am Straßenrand jubeln und anfeuern.“ LANDRAT HANS-ULRICH IHLENFELD

Unverändert sind die Disziplinen geblieben: Neben dem Marathon und Halbmarathon ist auch der Duo-Marathon fester Bestandteil im Veranstaltungsprogramm. Beim Duo-Marathon teilen sich zwei Läufer die Marathonstrecke. Zwei Männer, zwei Frauen oder gemischte Teams sind möglich. Der Wechselpunkt ist in Bad Dürkheim am Stadtplatz, Sonderzüge werden für die Athleten eingerichtet.

„Das Angebot ist begrenzt, es gibt nur 350 Plätze für den Duo-Marathon, dieses Angebot können also nur 700 Läuferinnen oder Läufer nutzen. Daher lohnt es, sich schnell anzumelden“,

weiß Rolf Kley, der im Kreishaus den Marathon koordiniert. Insgesamt bleibt es bei einer Höchstgrenze von 3500 Athleten über alle Disziplinen.

„Größer kann und soll der Marathon nicht werden, damit wir die hohe Qualität, die unser Anspruch an die Veranstaltung ist, weiterhin gewährleisten können. Diese Anzahl an Teilnehmenden können wir in Bockenheim gut stemmen.“ ROLF KLEY

Marathon Deutsche Weinstraße – da schwingt schon im Namen mit, dass Spitzensport auf Spitzenwein trifft: Die Bauern- und Winzerschaft Bockenheim ist wieder für den Marathonwein verantwortlich, der im Weingut Sonnenhof ausgebaut wird.

„Wir werden wieder gute Tropfen kreieren“,

versichert der Vorsitzende der Bauern- und Winzerschaft Bockenheim, Kurt Janson jr., ohne zu viel über die Sorten zu verraten. Man darf also gespannt sein, welchen Rot- und welchen Weißwein es am Ende für die Athletinnen und Athleten geben wird. Sie dürfen sich wieder über ein besonderes, in Flaschen abgefülltes Präsent freuen – und es in sportlicher Erinnerung an den Marathon genießen. Das Laufereignis ist nicht nur deshalb eine hervorragende Veranstaltung, um für den Landkreis, seine Winzer und seine Weine zu werben.

Marathon Deutsche Weinstraße (Foto 2018: Kreisverwaltung Bad Dürkheim)

Die Anmeldephase beginnt am Freitag, 7. April. Registrieren können sich die Läuferinnen und Läufer online auf der Seite www.marathon-deutsche-weinstrasse.de. Die Website wurde vom Partner AV Media aus Grünstadt aktualisiert. Wer auf der Startseite landet, sieht schon den Countdown bis zum Start in einem Jahr ticken. Das Anmeldeportal ist bis 24. März 2024 geöffnet. So lange wird es wohl aber nicht dauern, bis die begehrten Startplätze ausgebucht sind, das zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre.

„Daran erkennt man, wie beliebt der Marathon Deutsche Weinstraße bei den Sportlerinnen und Sportlern ist.“ LANDRAT IHLENFELD

Meistens ist der Halbmarathon zuerst voll besetzt, dicht gefolgt vom Duo-Marathon.

Das Organisationsteam hat sich für die Veranstaltung 2024 neu formiert. Die bisherige sportliche Leiterin Ute Turznik hat den Staffelstab an ihre Nachfolger Harry Brandt und Ernst Dopp weitergegeben, die wie Turznik der TSG Grünstadt angehören. Auf Klaus Mattern als Leiter des Wirtschaftsbetriebs folgt die neue Doppelspitze aus Timo Henrich und Timo Koniezka, alle drei vom TSV Bockenheim. Ebenfalls nach 20 Jahren haben sich Hedwig Ackermann (Leiterin Küchenbetrieb) und Gerd Turznik (Social-Media) aus dem Marathon-Team verabschiedet.

„Wir sind ihnen allen sehr dankbar, für das enorme Engagement und den bemerkenswerten Einsatz, den sie in all den Jahren für den Marathon und auch für den Landkreis erbracht haben. Sie haben alle einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass der Marathon zu dem wurde, was er heute ist: eine der schönsten Laufveranstaltungen in der Bundesrepublik.“ IHLENFELD UND KLEY

Für den kommenden Marathon wird es wieder gestaffelte Startgebühren geben: Bis 31. Oktober 2023 für den Marathon 45 Euro, für den Duo-Marathon 70 Euro und für den Halbmarathon 34 Euro. Danach 50, 80 und 39 Euro bis 31. Dezember 2023 und 55, 90 und 44 Euro bis 24. März 2024. Nachmeldungen sind dann nur noch am 6. April 2024 möglich, falls noch Plätze vorhanden sind, dann werden 60, 100 und 49 Euro fällig.

Die Wertung der Hauptläufe erfolgt wieder nach internationalem Standard in Bruttozeit (ab Startschuss). Für die Wertungen der Altersklassen gilt die Nettozeit (ab Überqueren der Startlinie. Bei der 13. Auflage des Marathons ist die in der Laufszene bekannte Race Result Timing BW GmbH erstmals für die Zeitmessung verantwortlich.

„In der Regel werden 220.000 Euro durch den Marathon bewegt, wobei sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten. Das zeigt, welch ein Leuchtturm der Marathon Deutsche Weinstraße für die Tourismusregion ist.“ LANDRAT IHLENFELD

Insgesamt kommen durch die Veranstaltung mehr als 1,2 Millionen Euro Wertschöpfung in die Region – dies hat die Hochschule SRH Heidelberg ermittelt.

Das belegen auch die Melde- und Finisher-Zahlen des Marathons in den vergangenen Jahren.

„Die Veranstaltung genießt unter Sportlerinnen und Sportlern nicht nur bundesweit, sondern auch international ein hohes Ansehen. In der Region wie auch deutschlandweit müssen wir uns mit unseren Zahlen nicht verstecken. Darum: Ran an die Computer oder Smartphones und anmelden! Wir freuen uns, Sie bei uns auf der Strecke begrüßen zu dürfen“, ROLF KLEY

Auf alle Zieleinläufer wartet wieder die traditionelle Medaille in Traubenform. Neu ist die Farbgestaltung der Finisher-Medaille, die erstmals aus einem roten Metall geprägt ist.

Der Marathon Deutsche Weinstraße wird in den nächsten Monaten bundesweit beworben. Viel Aufmerksamkeit erhoffen sich die Verantwortlichen von Werbeaktionen bei Laufmessen und -veranstaltungen. Bei bekannten Läufen werden auch wieder 15.000 Marathon-Werbekarten den Startunterlagen beigelegt. Hand in Hand geht die Werbung für den Sport mit der für die Tourismus-Region Deutsche Weinstraße.

Dazu passt bestens das umfangreiche Rahmenprogramm in Bockenheim. Auf alle Gäste – auch diejenigen, die nicht selbst die Laufschuhe schnüren – warten wieder Kinderspielfest, Kinder- und Jugendläufe und die Sport- und Gesundheitsmesse.

„Die Planungen für den Wirtschaftsbetrieb für Festzelt und Festplatz in Bockenheim starten im vierten Quartal 2023. Wir werden unser Bestes geben, um den Marathon wieder zum Erlebnis für alle Besucher werden zu lassen“,

da sind sich Timo Henrich und Timo Koniezka einig, die die Leitung des Wirtschaftsbetriebs übernommen haben.

„Wir haben alle ein gemeinsames Ziel: Dass unsere hoffentlich zahlreichen Gäste mit einem zufriedenen Lächeln nach Hause gehen und sich freuen, bei einem tollen Marathon dabei gewesen zu sein“,

sagt Kley abschließend.