Bad Dürkheim: Abbuchungsbetrug – sechsstelliger Betrag erbeutet

Bad Dürkheim (ots) – Ein 65-jähriger Geschäftsinhaber aus dem Landkreis Bad Dürkheim, wurde Opfer eines Abbuchungsbetruges. Bislang unbekannte Täter meldeten sich, nach jetzigem Stand der Ermittlungen, mit den Daten des 65-Jährigen bei einer von einer Bank herausgegebenen App an, die es ermöglicht mit dem Handy zu bezahlen und Überweisungen zu tätigen. Auf diese Weise tätigten die Betrüger mehrere Überweisungen. Von dem Geschäftskonto wurde insgesamt ein mittlerer sechsstelliger Betrag abgebucht. Die Hausbank konnte bislang nur einen Teilbetrag zurück buchen. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Nützliche Informationen wie sie sich vor Online-Betrügern schützen können, erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder auf ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Grünstadt: Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Grünstadt (ots) – Am 16.03.2023, gegen 20:15 Uhr, verursachte eine 58-Jährige Fahrzeugführerin einen Verkehrsunfall auf dem Lidl-Parkplatz in Grünstadt beim Ausparken. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund ihres schlechten Gewissens meldete sich die Unfallverursacherin später bei der Polizei in Grünstadt. Das geschädigte Fahrzeug konnte bei anschließender Überprüfung nicht mehr an der Unfallörtlichkeit festgestellt werden.

Laut der Unfallverursacherin handelte es sich bei dem Fahrzeug um ein kleiner dunkler E-Pkw.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eröffnet.

Grünstadt: Versuchter Einbruch in Werkstatt- und Fahrzeughallen

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Mittwoch, 15.03.2023, kam es zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Max-Planck-Straße in Grünstadt zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl auf dem Gelände der Stadtwerke.

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurden insgesamt zwei Fensterscheiben von Werkstatt- und Fahrzeughallen eingeworfen. Der Versuch, in das Gebäudeinnere zu gelangen, scheiterte allerdings.

Die Polizei bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich zu melden.

Freinsheim: Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinwirkung

Freinsheim (ots) – Am 15.03.2023 gegen 16:00 Uhr konnte in der Dackenheimer Straße in Freinsheim der Fahrer eines Elektrotretrollers einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und alkoholischen Getränken stand. Zuvor war er einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, da an seinem Fahrzeug noch ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle des 31-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Weiterhin konnten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Person und konnte ein kleines Päckchen mit Amphetamin aufgefunden uns sichergestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Drogen- und Alkoholeinwirkung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

