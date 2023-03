Mannheim: PUR kommt mit „Persönlich“-Konzert am 26. April 2023 in die SAP Arena

Mannheim – Eine außergewöhnliche Popband aus dem Südwesten lockt wieder die Zuschauer in die SAP Arena. Am 26. April 2023 kommen PUR mit ihrem neuen Album „Persönlich“ nach Mannheim. Insgesamt stehen die Musiker diesmal in zehn großen Arenen auf der Bühne.

Im Gepäck haben Frontmann Hartmut Engler und Co. ihr aktuelles Album „Persönlich“. Natürlich werden bei diesen Konzerten auch Musiktitel wiedergegeben, die viele Fans im Herzen tragen. Als Support-Act heizen die US-amerikanischen A-capella-Superstars Naturally 7, die Stimmung ein. Als „die Band ohne Band“ zieht die New Yorker Formation seit Jahren das Publikum weltweit in ihren Bann. Vor einigen Jahren waren sie auch schon mal als Act bei der „Night of the Proms“ in Mannheim zu Gast. Beim „PUR and Friends“-Konzert am 24. September 2022 auf Schalke sorgten Naturally 7 bei den mehr als 68.000 Menschen im Stadion für Gänsehaut, als sie gemeinsam mit Hartmut Engler u.a. den PUR-Klassiker „Funkelperlenaugen“ als exklusive A-capella-Version performten.

Die Musiker freuen sich auf jeden Fall wieder auf Konzerte und volle Arenen. Das große Bedürfnis der Menschen in Deutschland, wieder Musik live erleben zu können, zeigt sich auch am hervorragenden Vorverkauf. Wie Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment mitteilt. Noch sind Tickets für die „Persönlich“-Konzerte von PUR unter www.eventim.de/pur erhältlich. Hinzu kommen alle autorisierten Vorverkaufsstellen sowie die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 570000 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).

Die PUR-Tournee 2023 wird präsentiert von BILD, RTL und örtlichen Radiopräsentatoren.

Dirk Becker Entertainment präsentiert:

PUR – „Persönlich“ Tour 2023