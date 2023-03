Überschaubare Einsatzlage anlässlich des Sturmtiefs „Zeynep“

Westpfalz (ots) – Die polizeiliche Einsatzlage anlässlich des Sturmtiefs „Zeynep“ blieb in der Westpfalz überschaubar. Im gesamten Präsidialbereich kam es lediglich zu 15 polizeilichen Einsätzen. Der Schwerpunkt lag im Landkreis Südwestpfalz.

Hauptsächlich fielen windbedingt Bäume, Verkehrszeichen und Baustellenbegrenzungen auf die Fahrbahn. Verletzte Personen sind der Polizei bisher nicht bekannt. Es entstanden teilweise geringe Sachschäden.

Fußballspiel auf dem Betzenberg verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots) – Ein torreiches Fußballspiel erlebten die Zuschauer am Freitagabend auf dem Betzenberg. In einer umkämpften Partie trennten sich die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und SV Sandhausen mit einem 2:2. Insgesamt verfolgten 39779 Zuschauer das Spiel live im Fritz-Walter-Stadion.

Darunter befanden sich knapp 457 Fans der Gästemannschaft. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen nahezu reibungslosen Ablauf. Unter den beiden Fangruppen herrschte friedliche Stimmung.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Wir bedanken uns bei den Einsatzkräften und wünschen allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie einen entspannten Freitagabend. |Le

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) – Zwei leicht verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in der Pariser Straße ereignete.

Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Saarland wollte dabei kurz vor dem Stadtteil Einsiedlerhof von einem Parkplatz in den Fließverkehr einfahren und missachtete den stadtauswärtsfahrenden Personenkraftwagen eines 25-jährigen Verkehrsteilnehmers aus dem Landkreis Kaiserslautern. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen und mussten vorsorglich mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt 18.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die beschädigten Fahrzeuge.

Während der Unfallaufnahme musste die Pariser Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr der Stadt Kaiserslautern war mit 3 Einsatzfahrzeugen vor Ort.|re

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagabend wurde einem 54-jährigen Autofahrer aus Kaiserslautern vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen. Der Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Personenkraftwagen die Trippstadter Straße stadtauswärts und wollte in die Theodor-Heuss-Straße einbiegen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und stieß letztendlich gegen einen Begrenzungspfosten.

Offensichtlich war der Unfallfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In Verbindung mit einem Atemalkoholwert von 1,54 Promille, der ein Test an der Unfallstelle ergab, waren die vermeintlichen Unfallursachen schnell festgestellt.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ungefähr 5.000 Euro Schaden. Es musste abgeschleppt werden. Neben dem Fahrerlaubnisentzug und einer Blutentnahme wurde gegen den Autofahrer auch ein Strafverfahren eingeleitet.|re

Dieb auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots) – Unverschlossen abgestellte Autos bieten Langfingern weiterhin eine gute Gelegenheit. Am frühen Samstagabend konnte im Parkhaus in der Rosenstraße ein 26-Jähriger beim Diebstahl auf frischer Tat erwischt werden.

Der Mann machte sich an den abgestellten Fahrzeugen zu schaffen, was einer aufmerksamen Passantin auffiel. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Verdächtigen beim durchwühlen eines geparkten Autos antreffen und festnehmen. Die EC-Karte der Fahrzeugeigentümerin hatte der Beschuldigte bereits an sich genommen.

Weiterhin wurden bei dem Tatverdächtigen zwei Mobilfunktelefone und ein Ring aufgefunden. Für die Herkunft der Gegenstände hatte der Verdächtige keine plausible Erklärung. Hierbei könnte es sich ebenfalls um Diebesgut handeln. Die rechtmäßigen Eigentümer stehen derzeit noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Tel: 0631/369-2250 oder per Email an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.|re

PKW unbefugt genutzt und Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Samstag, 11.03.2023 bis Sonntag, 12.03.2023, 11:15 Uhr parkte eine 24-jährige Frau ihren schwarzen Dodge Charger mit KL Kennzeichen im Erdgeschoss des Parkhauses Pfalztheater in der Martin-Luther-Straße.

Sie ließ den Fahrzeugschlüssel in der Mittelkonsole des PKW zurück und verschloss diesen nicht. Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkehrte, konnte sie diesen zunächst nicht auffinden. Letztlich fand sie den PKW im 2. UG des Parkhauses völlig unfallbeschädigt auf.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Kreis Kaiserslautern

Verkehrsunfall bei winterglatter Fahrbahn

Trippstadt (ots) – Die Straßenverhältnisse bleiben weiterhin teilweise winterlich. Das musste ein 21-jähriger Autofahrer aus Baden-Württemberg am frühen Samstagmorgen auf der L 500 zwischen Trippstadt und Johanniskreuz erfahren.

Der Verkehrsteilnehmer verlor auf glatter Straße in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen die Leitplanke und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Auf dem Auto waren bereits Sommerreifen montiert.

Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein PKW erlitt aber vermutlich Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Außerdem droht dem Autofahrer jetzt ein Bußgeldverfahren, da er bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs war.

Umgestürzte Bäume – Feuerwehr mehrmals im Einsatz

Otterbach-Otterberg – Am Freitag 10.03.2023 war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mehrmals im Einsatz, weil Bäume umgestürzt waren. Offensichtlich waren Sturmböen der Grund.

Nachmittags blockierte ein entwurzelter Baum den Radweg an der Landesstraße (L382) zwischen Niederkirchen und Schallodenbach. Die Einsatzkräfte beseitigten das Hindernis mit einer Motorsäge. Kurze Zeit später fuhren die Helfer auf der Kreisstraße (K32) zwischen Heimkirchen und Kreuzhof an. Ein querliegender Baum blockierte dort den Straßenverkehr.

Abends beseitigten die Einsatzkräfte einen abgebrochenen Ast in Otterberg, Johannisstraße. Dazu setzten sie erneut eine Motorsäge ein.

Bei Schulbusunfall fünf Kinder leicht verletzt

Weilerbach (ots) – Bei dem Schulbusunfall am heutigen Nachmittag sind 4 Kinder, eine Jugendliche und der 60-jährige Busfahrer leicht verletzt worden. Der Reisebus war mit 15 Schülerinnen und Schülern im Alter von sieben bis 17 Jahren besetzt.

Der Fahrer sollte die Schulkinder von der Air Base Ramstein an ihre Wohnadressen fahren. Wie die aktuellen Ermittlungen ergaben, war der Mann alkoholbedingt mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen. In der Folge kippte der Bus um.

Der 60-Jährige flüchtete nicht wie zunächst angenommen von der Unfallstelle, sondern lief nach Zeugenangaben verwirrt über ein Feld. Offensichtlich stand er unter Schock. Der Mann und die verletzten Fahrgäste wurden medizinisch versorgt. Eine 17-Jährige kam vorsorglich ins Krankenhaus. 14 Kinder konnten später mit ihren Eltern nach Hause. Bis dahin kümmerten sich Kriseninterventionsteams um die Schulkinder.

Zur Stunde wird der Bus geborgen. Die Kreisstraße ist weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden an. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Gegen den 60-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung. |erf

Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Landstuhl (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr wurde eine 20-jähriger Mann mit seinem Mercedes in der Bahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Drei Stunden später wurde in der Kaiserstraße ein 32-jähriger Mitsubishi-Fahrer ebenfalls einer Kontrolle unterzogen.

Auch bei ihm wurden Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt. Ein Urintest verlief positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Cannabis. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Auf sie kommen 500 Euro Bußgeld und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot zu.|pilan