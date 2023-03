2 Einsätze der Feuerwehr Bad Kreuznach

(AJ) – Ein PKW kam auf einer Dieselspur in der Abfahrt nach Gensingen ins Rutschen, drehte sich um 180 Grad und endete gegen die Fahrtrichtung stehend im Graben. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die angerückten Kräfte sicherten zunächst die Unfallstelle, in dem die Abfahrt nach Gensingen komplett für den Verkehr gesperrt wurde. Im Kurvenbereich wurde Ölbindemittel auf die Dieselspur aufgetragen. Das Fahrzeug konnte mit etwas Unterstützung per Muskelkraft der Einsatzkräfte vom Fahrer aus dem Graben gefahren werden.

Die ebenfalls zu dem Einsatz alarmierten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Gensingen, kontrollierten die Fortführung der Dieselspur auf der B 50. Die Polizei konnte der Spur folgend einen Verursacher ermitteln. Die Einsatzstelle wurde nach etwa 1 Stunde der Polizei übergeben, die die Fahrbahn professionell mit Unterstützung des Landesbetrieb Mobilität reinigen ließ. Während die Einsatzkräfte auf das Straßenreinigungsfahrzeug warteten, machten sie sich nützlich, in dem sie den ganzen Müll, der auf und neben der Fahrbahn lag, zur Entsorgung zusammentrugen.

(AJ) – Kurz vor 2 Uhr wurden die Wehrleute zu einem Containerbrand auf dem Gelände der Firma Trinkgut alarmiert. Der zu etwa ein Drittel mit Papier gefüllte und in Vollbrand stehende Metallcontainer, wurde mit einem C-Rohr und etwa 1.000 l Wasser gelöscht. Die Einsatzstelle wurde mit einem Lichtmast ausgeleuchtet. Nachdem der Einsatz nach etwa 15 Minuten beendet wurde und das Material gerade wieder auf dem Fahrzeug verladen wurde, meldete die vor Ort befindliche Polizeistreife einen weiteren Brand in der Baumgartenstr.

Sofort setzte sich das Löschfahrzeug Richtung Ochsenbrücke in Bewegung. Vor Ort brannte eine Mülltonne im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Baumgartenstr. in voller Ausdehnung. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten hatten bereits mit einem Pulverlöscher erste Löschmaßnahmen vorgenommen. Der Brand wurde mit einem C-Rohr und etwa 500 l Wasser gelöscht. Der Einsatz war nach etwa 15 Minuten beendet.