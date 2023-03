Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 07.03.2023, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Erlengraben in Erpolzheim. Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand eine Terassentür des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass zum Teil Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 5000 Euro entwendet wurden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Rote Ampel missachtet und Autofahrer die Nase gebrochen

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.03.2023 gegen 16:15 Uhr wurde ein Autofahrer in der Philipp Fauth Straße in Bad Dürkheim durch einen Fußgänger geschlagen und verletzt. Ein 78-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf die Philipp-Fauth-Straße in Richtung Mannheimer Straße und musste an der roten Fußgängerampel auf Höhe der Sparkasse anhalten. Als die Ampel für ihn „Grün“ anzeigte und er anfahren wollte, lief ihm von rechts ein Fußgänger vor das Auto. Zu einer Berührung kam es nicht. Der 78-Jährige ermahnte den bislang unbekannten Fußgänger durch einen gestreckten Zeigefinger, dass dieser „Rot“ gehabt habe. Der Fußgänger ging unvermittelt an die Fahrertür, öffnete diese und schlug mit der Faust dem 78-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Danach lief der Fußgänger in die Leopoldstraße und weiter in unbekannte Richtung. Der Fahrer erlitt einen Nasenbeinbruch und wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Der unbekannte Täter war ca. 175 cm groß, hatte eine kräftige Statur, kurze dunkle Haare und einen 3-Tagebart. Er war dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Rucksack. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.03.2023 gegen 23:00 Uhr konnte auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim der Fahrer eines Peugeot 307 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogen Vortest reagierte positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den 33-jährigen Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Einbruch in Winzergenossenschaft

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 05.03.2023, 19:00 Uhr, bis 06.03.2023, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Weingut in der Weinstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Hintertür des Anwesens auf. Dort entwendeten sie einen kleineren transportablen Tresor. Einen weiteren größeren Tresor konnten die Täter nicht aufbrechen. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wattenheim: Betäubungsmittel auf der Autobahn verloren

Wattenheim (ots) – Am Dienstag, 07.03.2023, gegen 23:58 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern ein Müllsack auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken gemeldet. Die Beamten staunten vor Ort nicht schlecht, als sie eine größere Menge Marihuanablüten vorfanden. Diese befand sich zuvor in dem Müllsack und verteilten sich auf der Fahrbahn. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, welche Hinweise auf den Verlierer oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter der 0631 35340 oder an pastkaiserslautern@polizei.rlp.de zu melden.

Wattenheim: VW-Fahrerin unter Einfluss von THC auf der BAB 6 unterwegs

Wattenheim (ots) – Am 08.03.2023 gegen 01:10 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz hinter der Anschlussstelle Wattenheim, ein VW-Transporter festgestellt und anschließend auf dem Parkplatz „Binsenplatz“ einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Gespräch mit der 54-jährigen Fahrerin entstand der Verdacht, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Aus diesem Grund wurden mit der Dame weitere Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit und schlussendlich ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 54-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Haßloch: Unachtsamkeit wird zum Verhängnis

Haßloch (ots) – Am Montag 07.03.2023, zwischen 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr befand sich ein 37-jähriger Haßlocher zusammen mit seinen Kindern auf dem Spielplatz am Friedrich-Ebert-Platz in 67454 Haßloch. Hierbei ließ dieser für einen kurzen Moment den Kinderwagen mitsamt der Wickeltasche unbeaufsichtigt stehen. Diesen Moment nutze ein bisher unbekannter Täter und entwendete dabei die Wickeltasche. In dieser befand sich unter anderem eine größere Summe an Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Haßloch, Deidesheim: Verkehrskontrollen der Polizei

Haßloch (ots) – Am Dienstag, 07.03., führte die Polizei im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch insgesamt 3 Verkehrskontrollen durch.

Zunächst wurden von 09.30 bis 10.30 Verkehrsteilnehmer am Hubertuskreisel/Lachener Weg in Haßloch kontrolliert. Dabei konnten keine Verstöße der Verkehrsteilnehmer oder Mängel an den Fahrzeugen festgestellt werden.

Zwischen 11.00 und 12.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte dann den Verkehr in der Appengasse in Deidesheim. Dort kam es zu einer Verwarnung wegen nicht angelegten Sicherheitsgurtes sowie zu zwei Anzeigen wegen Mobiltelefonnutzung während der Fahrt. Weiterhin wurde eine Kontrollaufforderung ausgestellt, weil ein Verkehrsteilnehmer Führerschein und Zulassungsbescheinigung Teil I nicht mitgeführt hatte.

Schließlich wurden die Verkehrsteilnehmer in Haßloch, Adam-Stegerwald-Straße, in der Zeit von 12.20 bis 13.30 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Es musste ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, weil ein Verkehrsteilnehmer das Mobiltelefon während der Fahrt bediente.

Die Polizei zieht auf Grund der Tatsache, dass relativ wenige Verstöße festgestellt wurden, ein positives Fazit der Kontrollen.

Weisenheim am Sand: Audi beschädigt und geflüchtet

Weisenheim am Sand (ots) – Am 06.03.2023 gegen 09:30 Uhr wurde ein in der Seligmannsstraße in Weisenheim am Sand abgestellter Audi A4 beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Sie informierte unverzüglich die Polizei und konnte einen Teil des Kennzeichens angeben. Gesucht wird ein Kombi, Marke unbekannt, Farbe Schwarz oder Dunkelblau mit Neustadter Kennzeichen. Es liegen keiner weiteren Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):