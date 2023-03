Ramstein – Am 3. März 2023 wurde auf der Airbase Ramstein feierlich ein Denkmal für die Partnerschaft zwischen der US-Luftwaffe und deren fünf Host-Nations vorgestellt.

Zu der Zeremonie waren Landrat Ralf Leßmeister, Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Schwarm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach, Michael Maas, Bürgermeister der Stadt Pirmasens, und Rainer Wirth als Vertreter der Stadt Kaiserslautern eingeladen.

Brigadegeneral Otis Jones, der das Denkmal den Ehrengästen vorstellte, betonte, dass die Airbase Ramstein als Tor zur Welt sehr stolz sei, feste und dauerhafte Partner in der Region zu haben. Das Monument sei ein Zeichen des Dankes der Airbase für die stetige Unterstützung der wichtigen Mission der US-Luftwaffe durch die Partner vor Ort.

Die fünf Sandsteine aus dem Schweinstal sind auf dem Kreisel in der Nähe des Hauptquartiers platziert. Dabei sind sie so angeordnet, dass sie in die Himmelsrichtung der jeweiligen Partnerkommunen weisen. Entsprechend tragen sie die Wappen der Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach, Weilerbach und Landstuhl sowie der Städte Pirmasens und Kaiserslautern.