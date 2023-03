Wöllstein – Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Am 06.03.2023 wurde gegen 15:30 Uhr in Wöllstein der Fahrer eines Kleinkraftrades von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, das auf dem Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 stammt und somit kein Versicherungsschutz vorliegt. Im weiteren Gespräch gab der 19-Jährige an, dass ihm die Fahrerlaubnis aufgrund von Drogenkonsum entzogen wurde und er vor drei Tagen Cannabis konsumiert habe. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv, im Anschluss wurde dem 19-Jährigen ein Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter Wirkung berauschender Mittel strafrechtlich verantworten.

Saulheim – Einbruch in Wohnung

In der Nacht von Sonntag auf Montag, brechen bislang unbekannte Täter in einer Wohnung in Saulheim in der Neupforte ein. Die Täter hebelten die Eingangstür der Wohnung auf. Die Wohnungsinhaberin schlief im Schlafzimmer und bekam von dem Einbruch in ihre Wohnung nichts mit. Gegenstände wurden nach Angaben der 21-jährigen Bewohnerin nicht entwendet. Lediglich zwei Bengal-Katzen sind seit dem verschwunden. Ob diese von den Tätern mitgenommen wurden oder diese aus der nun offenstehenden Wohnung entwichen sind, ist nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/ 9110 in Verbindung zu setzen.