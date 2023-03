Heidelberg-Altstadt: Antiken Goldarmreif aus Pfandleihaus entwendet

Heidelberg (ots) – Am Montagabend gegen 17 Uhr entwendete ein derzeit noch

unbekannter Täter einen hochwertigen antiken Goldarmreif aus einem Pfandleihaus

in der Unteren Straße. Der Unbekannte täuschte bei einer Angestellten ein

Kaufinteresse vor, nutze einen unbeobachteten Moment im Kassenbereich und

entnahm den mehr als 2000 Euro teuren Armreif unbemerkt aus der zugehörigen

Schatulle. Nachdem er letztlich angab, nicht genug Bargeld mitzuführen, verließ

er zügig das Geschäft. Aufgrund des verdächtigen Verhaltens des Mannes

vergewisserte sich die Angestellte und überprüfte die Schachtel, als sie

schließlich das Fehlen des Schmuckstücks bemerkte. Hinweise zu dem Täter gibt es

derzeit keine. Da nicht auszuschließen ist, dass der Täter den Armreif

weiterveräußert, sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte Zeugen, welche den

Goldschmuck bereits zum Kauf angeboten bekommen haben und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Heidelberg: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger und flüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Bereits am Freitag, den 03.03.2022 gegen 11:30 Uhr

kollidierte in der Plöck ein unbekannter Radfahrer mit einem Fußgänger und

flüchtete anschließend. Der Radler war mit nicht angepasster Geschwindigkeit in

Richtung Universitätsplatz unterwegs, als er den am Straßenrand laufenden

53-jährigen Fußgänger am Bein touchierte und verletzte. Trotz lautem Rufen des

Geschädigten setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Er wird wie folgt

beschrieben: männlich, ca. 20 bis 25 Jahre, lange braune Haare zum Pferdeschwanz

gebunden, schlanke Figur, trug eine braune Winterjacke, Jeans und einen

Rucksack.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Radfahrer geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim

Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.