Mann bespuckt Bahnmitarbeiterin

Eschwege – Ein 42-jähriger Mann aus Sontra bespuckte vorgestern Abend

(5.3. / 18:20 Uhr) eine Zugbegleiterin während der Fahrscheinkontrolle. Der

Vorfall ereignete sich in der RB87 während der Fahrt von Eichenberg in Richtung

Bebra. Aufmerksam wurde die Bahnmitarbeiterin auf den Mann, da gegen ihn ein

Hausverbot in den Zügen der Cantusbahn besteht. Anschließend wurde der

Sachverhalt der Bundespolizeiinspektion Kassel übermittelt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren gegen den polizeibekannten Mann eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Wildunfall

Um kurz nach 05.00 Uhr am heutigen Dienstagmorgen ist ein 50-jähriger Autofahrer aus Meißner mit einem Reh zusammengestoßen, als er auf der Landesstraße L 3243 von Reichensachsen in Richtung Vierbach unterwegs war. Das Reh entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, der Wagen des 50-Jährigen ist mit einem Schaden von 1000 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im Begegnungsverkehr gegenseitig Spiegel abgefahren; Schaden 600 Euro

Am Montagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr in der Straße „Am Baumesrain“ in Eschwege zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, bei dem beide Verkehrsteilnehmer jeweils den linken Außenspiegel an ihrem Fahrzeug einbüßten. Betroffen waren eine 61-jährige Autofahrerin aus Eschwege, welche die Straße aus Richtung der Firma „Stiebel Eltron“ kommend in absteigender Richtung befuhr und ein 49-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 500 Euro am Auto des 49-Jährigen. Der Schaden am Auto der Frau wird mit 100 Euro angegeben.

Auffahrunfall; Schaden 1500 Euro

Am heutigen Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße B 452 zwischen Hoheneiche und Reichensachsen zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Um kurz nach 07.00 Uhr konnte ein 65-jähriger Autofahrer aus Nentershausen nicht mehr rechtzeitig bremsen, als eine ihm voraus in Richtung Reichensachsen fahrende 29-jährige Autofahrerin aus Sontra wegen einer Einsatzfahrt eines Rettungswagens abbremsen musste. Bei dem anschließenden Auffahrunfall entstand ein Schaden an beiden Fahrzeigen in einer Gesamthöhe von 1500 Euro.

Polizei Sontra

3 Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von 28.000 Euro nach Unfall auf Kreisstraße 22

Am frühen Sonntagabend kam es auf der Kreisstraße K 22 zwischen Grandenborn und Renda zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von 28.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 17.21 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau die K 22 von Grandenborn kommend in Richtung Renda. In gleicher Richtung fuhr auch eine 51-jährige Autofahrerin aus Creuzburg dem 24-Jährigen voraus. Zur selben Zeit befuhr eine 46-jährige Autofahrerin aus Eschwege die K 22 in entgegengesetzter Richtung. Als die 51-Jährige etwa 3,5 Kilometer vor der Ortslage von Renda nach links abbiegen wollte, erkannte dies der ihr nachfolgende 24-Jährige offenbar zu spät und kollidierte trotz Ausweichversuch mit dem Wagen der 51-Jährigen im Heckbereich. Im Anschluss daran kollidierte er auch mit dem Auto der entgegenkommenden 46-Jährigen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An der Unfallstelle waren neben Polizei und Rettungskräften auch der Abschleppdienst und die Straßenmeisterei wegen auslaufender Betriebsstoffe und zum Aufstellen von Warnschildern im Einsatz.

Lkw rutscht in Flutgraben; Schaden 1500 Euro

Ein aus Polen stammender 49-jähriger Lkw-Fahrer ist heute Morgen um kurz vor 09.00 Uhr beim Rangieren mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Landesstraße L 3248 zwischen Blankenbach und Richelsdorf auf die Bankette geraten und anschließend kurzzeitig in den Flutgraben gerutscht. Hierbei verursachte der Fahrer einen Schaden am Flutgraben und an der Fahrbahndecke in Höhe von 1500 Euro, weswegen er gebührenpflichtig verwarnt wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Montagabend ereignete sich ein Wildunfall mit 5000 Euro Schaden am Auto einer 23-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, die gegen 23.10 Uhr auf der Landesstraße L 3225 von Hessisch Lichtenau nach Friedrichsbrück unterwegs war. Verantwortlich war ein plötzlich auftauchendes Reh, welches die 23-Jährige mit ihrem Auto erfasste und das dann anschließend seinen Verletzungen erlag.

Polizei Witzenhausen

Mit Kleintransporter rückwärts auf Pkw aufgefahren; Schaden 600 Euro

Am Montagmittag ist ein 18-jähriger aus Salzgitter um kurz nach 12.00 Uhr mit einem Kleintransporter (Sprinter) aus Unachtsamkeit rückwärts auf den nachfolgenden Pkw einer 43-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf aufgefahren. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren zuvor von der B 80 kommend nach Unterrieden in die Ludwigsteinstraße gefahren. Als der vorausfahrende 18-Jährige am Fahrbahnrand parken wollte und dazu zurücksetzte, übersah er die hinter ihm wartende 43-Jährige in ihrem Pkw. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen werden auf 100 Euro (Kleintransporter) und 500 Euro (Pkw) beziffert.