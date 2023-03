Schwalmstadt-Ziegenhain: Alarmanlage vertreibt Einbrecher aus Getränkemarkt

Schwalmstadt-Ziegenhain: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: 07.03.2023, 01:08 Uhr In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Ernst-Ihle-Straße einzubrechen. Die ausgelöste Alarmanlage vertrieb sie jedoch. Die Täter begaben sich zu der elektronischen Eingangstür und brachen diese auf. Hierdurch lösten sie die vorhandene Alarmanlage aus, woraufhin die Täter ohne Beute flüchteten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 6.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Bad Zwesten: Versuchter Geschäftseinbruch

Bad Zwesten: Versuchter Einbruch in Geschäft Tatzeit: 03.03.2023, 15:00 Uhr bis 06.03.2023, 08:15 Uhr In ein Akustiker-Geschäft in der Kasseler Straße versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen. Die Täter versuchten erfolglos die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür wurde hierdurch beschädigt, der Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Willingshausen: Einbruch in Wohnhaus

Willingshausen: Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 05.03.2023, 16:30 Uhr bis 06.03.2023, 12:30 Uhr In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Neustädter Straße ein. Die Täter begaben sich zu dem Haus und brachen im Erdgeschoss ein Fenster auf. Anschließend stiegen sie in das Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 600,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Felsberg: Unbekannter Täter stiehlt Geldbörse einer 62-Jährigen

Felsberg: Diebstahl einer Geldbörse Tatzeit: 06.03.2023, 10:30 Uhr Die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl gestern Nachmittag ein unbekannter Täter einer 62-jährigen Felsbergerin. Die 62-Jährige befand sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Straße „Zum Haintor“ und war dabei in ihren Pkw zu steigen, als sie von einem unbekannten Mann nach dem Weg zur Apotheke gefragt wurde. Sie drehte sich in Richtung Apotheke um und zeigte den Weg an. In diesem Moment entwendete der Mann die Geldbörse aus der rechten Jackentasche der 62-Jährigen und flüchtete umgehend. Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 20 Jahre alt, sehr dick und er hat schwarze Haare, die an den Seiten kahlrasiert sind. Er sprach Deutsch mit Akzent und hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er war komplett schwarz gekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Felsberg: Schulgebäude mit Graffitis besprüht

Felsberg: Sachbeschädigung durch Graffiti Tatzeit: 03.03.2023, 20:00 Uhr bis 06.03.2023, 05:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro verursachten unbekannte Täter durch sprühen von Graffitis an die Wände einer Schule in der Untere Birkenallee. Die Täter besprühten verschiedene Wände der Gebäude und die Umrandung eines Sport-Kleinfeldes mit roter Farbe. Unter den gesprühten Symbolen befindet sich auch ein Hakenkreuz-ähnliches Symbol. Der angerichtete Sachschaden beträgt 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890