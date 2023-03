Nach Fahrzeugkontrolle mehrere Strafanzeigen, Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Donnerstag, 02.03.2023, 00:00 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kontrollierte eine Streife der Polizeistation Oberursel in der Oberhöchstadter Straße einen mit vier Männern besetzten Pkw und machte währenddessen mehrere Feststellungen, welche in das Einleiten von Ermittlungsverfahren mündeten. Gegen 00:00 Uhr fiel den eingesetzten Kräften im Rahmen einer geplant durchgeführten Kontrolle ein BMW auf, welcher im weiteren Verlauf gestoppt und die Insassen sowie das Fahrzeug kontrolliert wurden. Die vier 19, 20 und 22 Jahre alte Männer aus umliegenden Landkreisen waren in Teilen schon polizeilich in Erscheinung getreten, sodass auch der Pkw genauer in Augenschein genommen wurde. Wie sich herausstellen sollte, nicht ohne Grund. Zusammengefasst wurden als gestohlen gemeldete Kennzeichen, ein Springmesser, eine Schreckschusswaffe, eine gestohlene Bankkarte und weitere Gegenstände aufgefunden, welche den Verdacht auf einen kriminellen Hintergrund zulassen. Die vier Männer wurden zunächst auf die Polizeistation gebracht und polizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt, die Personen anschließend wieder entlassen.

Streitigkeiten nach Fahrzeugkauf-Verletzte, Wehrheim, Hauptstraße, Mittwoch, 01.03.2023, 20:10 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Wehrheim auf der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwei Beteiligte verletzt wurden. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 28-Jähriger aus Usingen seinen Pkw an einen 26-jährigen Neu-Anspacher verkauft. Weil wohl auf der einen Seite noch Zahlungen ausstanden, andererseits der Pkw nicht den erwarteten Qualitätstandards entsprach, traf man sich vor Ort. Dieses Treffen mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Käufer wurde von zwei weiteren Personen begleitet; der Verkäufer kam ebenfalls mit einem Freund. Während des Treffens soll ein bis dato unbekannter Begleiter des 26-Jährigen ein Messer vorgezeigt, jedoch nicht eingesetzt haben. Bedrohungen seien gleichwohl ausgesprochen worden. Verletzt wurden der Verkäufer sowie dessen Begleiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Hochwertiger Werkzeugkoffer aus Pkw gestohlen, Oberursel-Oberstedten, Neuhausstraße, Dienstag, 28.02.2023, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 01.03.2023, 07:10 Uhr

(sun)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in Oberursel-Oberstedten einen Pkw auf und stahlen daraus einen hochwertigen Werkzeugkoffer. Der weiße Ford war zwischen 15:30 Uhr des Dienstags und 07:10 Uhr des darauffolgenden Tages in der Neuhausstraße am Straßenrand geparkt, als Unbekannte mittels Werkzeug das Blech einer Seitentür aufbohrten, um so ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Auf diese Art und Weise konnten die Diebe die Tür öffnen und aus dem Ford den Werkzeugkoffer samt Inhalt entwenden, dessen Wert sich auf rund 5.000 Euro beläuft. Der durch das Aufbohren verursachte Sachschaden beträgt circa 3.000 Euro.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mann fährt mit 3 Promille in Kontrollstelle, Bad Homburg, B 456 / Saalburgstraße, Mittwoch, 01.03.2023, 23:40 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend kontrollierten Polizisten in Bad Homburg den Verkehr und erwischten dabei einen stark alkoholisierten Autofahrer. Gegen 23:40 Uhr hatten sich die Beamten an der Kreuzung der B 456 / Saalburgstraße postiert, als ihnen ein Mercedes auffiel, welchen sie samt Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen des Fahrzeugs stieß den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest zeigte bei dem 51-jährigen Fahrer einen Wert von drei Promille an. Daraufhin nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle, wo ihn neben einer Blutentnahme auch die Sicherstellungen seines Führerscheins und Fahrzeugschlüssels erwarteten. Im Anschluss an die Maßnahmen durfte er die Polizeistation wieder verlassen.