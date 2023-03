Haunetal: 37-jährige Frau getötet – Sohn des Lebensgefährten in Haft

Haunetal. Am Mittwochabend (01.03.) war eine 37-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Neukirchener Feldstraße tödlich verletzt worden. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger konnte noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden – wir berichteten.

Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich bei dem festgenommenen Tatverdächtigen um den Sohn des Lebensgefährten der Getöteten. Dieser wurde am heutigen Donnerstagnachmittag (02.03.) einer Haftrichterin beim Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, welche einen Unterbringungsbefehl erließ. Der 20-Jährige wurde daraufhin in eine forensische Psychiatrie überstellt.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. In diesem Zusammenhang wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Diese wird am morgigen Freitag (03.03.) stattfinden. Mit einem Ergebnis ist frühestens am späten Nachmittag zu rechnen.