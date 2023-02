Brand eines Lkw auf einem Firmengelände

Zeit: Montag, 27.02.2023, 14:34 Uhr

Brand einer Sattelzugmaschine auf einem Firmengelände in der Straße Harthbergring in Schwalmstadt-Treysa.

Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand einer Sattelzugmaschine auf einem Firmengelände. Der Fahrer des Lkw stellte zuerst Rauch und dann Flammen in Bereich des Armaturenbretts fest und konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen wurden keine verletzt. Die Sattelzugmaschine brannte völlig aus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100.000,- EUR. Eine angrenzende Firmenhalle blieb ohne Beschädigung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Inbrandsetzung vor, daher wird momentan von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Einbruch in Gartenhütte – Täter festgenommen

TZ: Montag, 27.02.2023, 19:00 Uhr

Am Montagabend brach ein 31-jähriger Felsberger in eine Gartenhütte und einen Bauwagen im Bereich der Teichanlagen/Altenburger Straße in Felsberger ein und entwendete Wertgegenstände.

Der Tatverdächtige verschaffte sich zuerst unberechtigt Zutritt zu dem Gartengelände indem er gewaltsam die Eingangstür aufhebelte. Anschließend hebelte er gewaltsam die Tür zu einem Geräteschuppen sowie zu einem Bauwagen auf. Er entwendetet daraufhin Angelzubehör, einen Stromgenerator sowie Garten- und Baumaterial mit einem geschätzten Gesamtwert von 1600,- EUR.

Nach einem Hinweis gelang es einer Streife der Polizeistation Melsungen den Tatverdächtigen noch am Tatort festzunehmen. Die gestohlenen Gegenstände wurden im Fahrzeug des Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorerst zur Polizeistation Melsungen verbracht und nach erfolgter Vorgangsbearbeitung noch am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR.

Der 31-Jährige Felsberger wird sich nun wegen des Verdachtes des Einbruchdiebstahls verantworten müssen.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.