Nach Unfall in Niedervellmar erst ausgestiegen, dann weggefahren: Hinweise auf unbekannte Autofahrerin erbeten

Vellmar (Landkreis Kassel): Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Montagmorgen gegen 9:30 Uhr in der Obervellmarschen Straße in Vellmar ereignete, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Die Besitzerin eines grauen Audi A 5 hatte die Polizei gerufen, nachdem sie am vorderen linken Stoßfänger und am linken Kotflügel ihres geparkten Autos einen Schaden von 3.000 Euro festgestellt hatte. Wie die Streife des Polizeireviers Nord bei der Unfallaufnahme ermitteln konnte, war eine unbekannte Autofahrerin beim Vorbeifahren mit dem Pkw kollidiert, der am rechten Fahrbahnrand ggü. der Weserstraße abgestellt war. Anschließend war die Verursacherin offenbar ausgestiegen und hatte einen Passanten gebeten, ihr bei der Suche nach dem Besitzer des Audis zu helfen. Der angesprochene Mann schilderte den Polizisten später, dass er beim Nachsehen jedoch keinen Schaden an dem geparkten Pkw wahrgenommen hatte. Daraufhin habe die unbekannte Autofahrerin ihre Fahrt fortgesetzt. Die Ermittler halten es für möglich, dass die Frau nach dem Gespräch mit dem Passanten irrtümlich davon ausging, dass sie tatsächlich keinen Schaden an dem Audi verursacht hatte. Eine Beschreibung der Autofahrerin oder Hinweise auf ihr Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise zu dem Unfall werden unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

Schockanruf: Betrüger erbeuten Ersparnisse von Seniorin in Veckerhagen; Polizei sucht Zeugen der Geldübergabe

Reinhardshagen-Veckerhagen (Landkreis Kassel): Mit der miesen Masche des Schockanrufs haben Betrüger am gestrigen Montag die Ersparnisse einer betagten Frau aus Veckerhagen erbeutet. Die Seniorin übergab im Laufe des Nachmittags Geld und Schmuck von hohem Wert an zwei Geldabholer, die zu der Betrügerbande gehörten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die gestern in Veckerhagen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die beiden Geldabholer geben können.

Die Täter hatten die Seniorin gestern gegen 10:30 Uhr auf ihrem Festnetzanschluss angerufen. Zunächst gab sich eine Frau als ihre Tochter aus und schilderte hektisch, in einen schweren Unfall mit einem Fahrradfahrer verwickelt gewesen zu sein. Dann übernahm sofort ein Mann das Telefonat und gab sich Polizist aus. Über Stunden hielten die Täter die Seniorin anschließend am Telefon und bauten großen Druck auf die Frau auf. Um ihrer Tochter zu helfen und sie frei zu bekommen, müsse sie einen hohen Geldbetrag bezahlen, so die vermeintlichen Polizisten. Schließlich übergab die Seniorin im Glauben, ihrer echten Tochter in einer Notsituation zu helfen, im Laufe des Nachmittags ihre Ersparnisse an die beiden Geldabholer. Die Übergabe der Wertsachen, die zu zwei verschiedenen Zeitpunkten erfolgte, fand im Wohngebiet zwischen dem Sportplatz und der Bundesstraße statt.

Zu den beiden Geldabholern liegen folgende Beschreibungen vor:

1.) Männlich, etwa 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schlanke Statur, legere Kleidung, sprach akzentfrei Hochdeutsch

2.) Männlich, etwa 40 Jahre alt, Glatze, legere Kleidung, sprach akzentfrei Hochdeutsch

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die gestern in Veckerhagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und weitere Hinweise auf die beiden Geldabholer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Altpapiercontainer und Parkbank in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wesertor: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Wesertor an drei verschiedenen Stellen Altpapiercontainer und eine Parkbank mutwillig in Brand gesetzt. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereigneten sich die drei Brände zwischen 1:40 und 2:30 Uhr in der Nacht. Zunächst hatten Unbekannte in der Wimmelstraße einen Altpapiercontainer angezündet, der durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in unmittelbarer Nähe die brennende Parkbank. Offenbar hatte der oder die Täter eine darauf abgelegte Plastiktüte mit Müll angezündet, wodurch die Holzbank trotz schnell eingeleiteter Löscharbeiten beschädigt wurde. Kurze Zeit später ging die Meldung einer Anwohnerin über den im Vollbrand stehenden Altpapiercontainer in der Josephstraße ein, der ebenfalls vollständig ausbrannte. Die sofort nach den Mitteilungen über die Brände eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Tätern führten nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Nach schwerem Straßenraub: Zwei Tatverdächtige festgenommen und in U-Haft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Ein Ermittlungserfolg gelang den Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) und der Kasseler Staatsanwaltschaft nach einem Straßenraub auf einen 28-jährigen Mann in Kassel, der sich am 19. Februar 2023 ereignete. Zwei zunächst unbekannte Täter hatten das Opfer nachts gegen 1:10 Uhr in der Ihringshäuser Straße in ein Gebüsch geschubst. Im weiteren Verlauf schlugen sie mit Fäusten und einer Bierflasche auf den 28-Jährigen ein und traten ihn, wobei er auch am Kopf getroffen wurde. Als ein auf den Angriff aufmerksam gewordener Anwohner aus dem Fenster rief, flüchteten die beiden Täter mit der Geldbörse des Opfers. Der 28-Jährige aus Kassel wurde bei der Tat leicht verletzt.

Wie die umgehend eingeleiteten Ermittlungen der Kasseler Kripo nach dem Raubüberfall ergaben, hatten die beiden Täter nur wenige Minuten nach der Tat mit der erbeuteten EC-Karte des Opfers einen Einkauf in einer Tankstelle bezahlt. Die Auswertung der Bilder der Überwachungskamera und die Täterbeschreibungen führten schon kurze Zeit später auf die Spur der beiden 16 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kassel, die bereits hinreichend amtsbekannt sind. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Kassel Durchsuchungsbeschlüsse bei Gericht erwirkt worden waren, konnten die Kriminalbeamten die beiden Tatverdächtigen am Freitag in ihren Wohnungen vorläufig festnehmen. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Beamten in der Wohnung des 19-Jährigen das Raubgut. Die Staatsanwaltschaft beantragte im weiteren Verlauf Untersuchungshaftbefehle wegen schweren Raubes gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie wurden daraufhin am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in U-Haft. Die Ermittlungen gegen sie dauern an und werden von den Beamten des K 36 der Kasseler Kripo geführt.