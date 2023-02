Kaiserslautern – Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH (WFK) blickt auf ein wirtschaftlich gutes Jahr 2022 für die Region zurück.

Trotz Pandemie und Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und seinen Auswirkungen auf Energie- und Lebensmittel-Preise ist der Standort gewachsen, die Arbeitslosigkeit zurückgegangen und viele neue Investitionen wurden getätigt.

„Die Region Kaiserslautern hat sich trotz Krisenjahr positiv entwickelt. Das ist zufriedenstellend“,

so Geschäftsführer der WFK Dr. Stefan Weiler.

„Ich denke, wir können weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken, was die Entwicklung der Wirtschaftsregion Stadt und Landkreis Kaiserslautern betrifft. Eine wichtige Voraussetzung ist weiterhin, attraktive Ansiedlungsflächen bereitzustellen, um sowohl den bestehenden Unternehmen Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten als auch die externen Anfragen bedienen zu können“,

ergänzt Geschäftsführer Dr. Philip Pongratz.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis ist im Jahresdurchschnitt von 5,2 auf 5,0 Prozent und in der Stadt von 9,0 auf 8,1 Prozent gesunken.

Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe sind schon im Umfeld des Neubaus des US-Hospitals in Weilerbach erfolgt. Das US-Hospital wird das größte amerikanische Krankenhaus außerhalb der USA sein. Darüber hinaus wird der Breitbandausbau im gesamten Landkreis mit Investitionskosten von über 31 Millionen Euro fortgesetzt.

In der Stadt werden insgesamt rund zwei Milliarden Euro in den Bau des Batteriezellwerks investiert, der zu 25 Prozent von Bund und Land bezuschusst wird. Das größte Logistikwerk von Amazon mit einer dreistelligen Millioneninvestition hat in Kaiserslautern ebenfalls seinen Betrieb aufgenommen. Mehr als 1.500 festangestellte MitarbeiterInnen sind am Standort auf 45.000 Quadratmeter Fläche tätig.

Eine kleine Auswahl von weiteren positiven Nachrichten im Jahr 2022 für Stadt und Landkreis Kaiserslautern:

Neubau des Mailänder Business Centers im PRE Park Kaiserslautern durch QFU Managementsysteme. Auf einer Grundstücksfläche von 2.600 Quadratmetern entstanden 2.200 Quadratmeter Nutzfläche, verteilt auf fünf Etagen.

Beginn der Baugrundvorbereitung und Erschließungsmaßnahmen für das neue Gewerbe- und Industriegebiet „Auf dem Immel II“ in Weilerbach im März 2022

Fertigstellung des neuen Forschungsgebäudes LASE (Laboratory for Advanced Spin Engineering) an der Technischen Universität Kaiserslautern Im Juni 2022 Erforscht wird die Optimierung magnetischer Sensoren wie zum Beispiel für das Handy, Bewegungsmelder im Auto, etc.Nutzfläche des LASE umfasst über 3.300 Quadratmetern

Spatenstich des Erweiterungsbaus der vor rund 30 Jahren gegründeten Firma MKT in Weilerbach Im Dezember 2022

Nach wie vor hoch ist die Nachfrage nach Industrie- und Gewerbeflächen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Um das bestehende Potenzial zukünftig besser auszuschöpfen, arbeiten Stadt und Landkreis gemeinsam an der Umsetzung der Ergebnisse der interkommunalen Gewerbeflächenanalyse zur weiteren Entwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen im Wirtschaftsraum Region Kaiserslautern.

In Stadt und Landkreis Kaiserslautern sind nahezu alle Industrie- und Gewerbeflächen veräußert. Im Dienstleistungs- und Gewerbepark Europahöhe der Stadt Kaiserslautern sind derzeit noch rund zwei Hektar Gewerbeflächen verfügbar und im Landkreis vereinzelte kleinere Flächen.