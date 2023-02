Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Dieb nutzt fünfminütige Abwesenheit

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.02.2023 um kurz nach 07:30 Uhr stellte eine 30-Jährige ihren PKW in der Quellenstraße in 67433 Neustadt/W. ab, um eine Erledigung zu tätigen. Die Abwesenheit der Dame von circa fünf Minuten nutzte ein bislang unbekannter Täter, in dem er die Seitenscheibe des PKW’s einschlug und den Rucksack der PKW-Halterin entwendete. Der Rucksack wurde wenig später durch einen Passanten im Schlossweg gefunden. Hieraus wurden die Bankkarten der Frau entwendet. Durch den Vorfall entstand ein Gesamtschafen in Höhe von circa 250 Euro. Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände offen und für Jedermann sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen lassen sollte.

Neustadt: Mit entstempelten Kennzeichen zur Inspektion

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.02.2023 um 14:00 Uhr konnte ein VW-Beetle mit entstempelten Kennzeichen auf dem Parkplatz „Alter Turnplatz“ in 67433 Neustadt/W. durch Mitarbeiter der Ordnungsbehörde Neustadt/W. festgestellt werden. Eine Streife konnte schließlich vor Ort die Fahrzeugbesitzerin antreffen. Diese teilte den Beamten mit, dass ihre Kennzeichen entwendet wurden und sie deshalb alte, entstempelte Kennzeichen an ihren PKW anbrachte, um diesen in eine Werkstatt zur Inspektion zu bringen. Aufgrund dieser Handlung muss sich die 73-Jährige aus der VG Deidesheim nun wegen eines Kennzeichenmissbrauchs strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen hinsichtlich des Kennzeichendiebstahls dauern an.

Neustadt: Versuchter PKW-Aufbruch

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 15.02.2023, 18:30 Uhr bis zum 16.02.2023, 19:00 Uhr versucht eine bislang unbekannte Täterschaft die Fahrzeugtüren der Beifahrerseite eines Fords aufzubrechen. Der PKW war in einer Tiefgarage in der Straße Kohlplatz in 67433 Neustadt/W. geparkt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte ferner festgestellt werden, dass die verschlossene Tür zur Tiefgarage ebenfalls Hebelmarken aufwies. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

