Bergstrasse

Heppenheim: Neuer Lastwagen gestohlen gestohlen/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Zwischen Samstag (11.02.), 13.00 Uhr und Dienstag (14.02.),

9.00 Uhr, haben Kriminelle einen neuwertigen weißen Lastwagen der Marke Ford 320

L 2 von der Freifläche eines Autohauses in der Breslauer Straße entwendet. Zum

Zeitpunkt der Tat waren an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht. Die

Heppenheimer Kripo ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06252/7060

nehmen die Ermittelnden des Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise zu

den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Lastwagens entgegen.

Heppenheim: Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner

Heppenheim (ots) – Am späten Dienstagabend (14.02.) um 21.50 Uhr traf ein

Einbrecher auf die Bewohner „Am Steinern Weg“ und floh sofort. In das

Einfamilienhaus gelangte der Einbrecher über ein Kellerfenster. Aus diesem

flüchtete er auch wieder, ohne Beute, in unbekannte Richtung. Verdächtige

Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim unter 06252 706-0

entgegen.

Pfungstadt: Zur falschen Zeit unterwegs/4000 Euro Sicherheitsleistung fällig

Pfungstadt (ots) – Ein Großraum-/Schwertransport wurde von Beamten der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag (14.02.) auf der

A 67 kontrolliert. Eine überbreite Seekiste sollte von der Schweiz an den

Hamburger Hafen befördert werden.

Der 28-jährige Fahrer übergab den Beamten ein Frachtpapier mit unrichtigen

Angaben über das Ladungsgewicht. Der Brummi blieb demnach unter der

40-Tonnen-Grenze und der Fahrer händigte eine Ausnahmegenehmigung für die

ladungsbedingte Überbreite aus. Indizien sprachen jedoch dafür, dass die

Fahrzeugkombination deutlich schwerer als 40 Tonnen war. Der Sattelzug wurde im

Anschluss verwogen und es ergab sich ein tatsächliches Gewicht von fast 51

Tonnen.

Hierauf übergab der 28-Jährige den Ordnungshütern das richtige Frachtpapier

sowie die passende Ausnahmegenehmigung. Gemäß dieser Ausnahmegenehmigung durfte

das Fahrzeug lediglich in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr fahren und

musste außerdem mittels einem Begleitfahrzeug nach hinten abgesichert sein.

Diese Auflagen wollte das Transportunternehmen offenbar umgehen.

Gegen das Transportunternehmen wurde daraufhin ein sogenanntes

Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet. Zur Sicherung des Verfahrens wurden

4000 Euro erhoben. Der betroffene Lastwagenfahrer entrichtete ebenfalls eine

Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro.

Viernheim: Verkehrspolizisten stoppen Brummi/13 Tonnen zu schwer

Viernheim (ots) – Eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums

Südhessen kontrollierte am Dienstag (14.02.) auf der A 6 einen mit einer

Baumaschine beladenen Großraum-/Schwertransport aus dem Kreis Alzey.

Der 32-jährige Fahrer überschritt mit der Fahrzeugkombination die Gesamtlänge

und die zulässige Gesamtmasse von 40 Tonnen. Eine Verwiegung ergab anschließend

ein tatsächliches Gewicht von über 53 Tonnen. Somit war die Inbetriebnahme der

Fahrzeugkombination im öffentlichen Verkehrsraum genehmigungs- und

erlaubnispflichtig. Beide Dokumente lagen nicht vor. Ob diese überhaupt erteilt

wurden, bedarf der weiteren Ermittlung.

Zudem bemerkten die Ordnungshüter einen stark beschädigten Reifen am Anhänger

und es ergaben sich Hinweise, dass bei dem Lastwagen eine Steigerung der

Motorleistung um knapp 20 Prozent vorlag. Diese Leistungssteigerung war in den

Zulassungsdokumenten aber nicht eingetragen. Die Ermittlungen dauern an.

Viernheim: Bankmitarbeiter verhindern Trickbetrug/Seien Sie misstrauisch, wenn es um Ihr Geld geht!

Viernheim (ots) – Nur die Tatsache, dass ein Senior nicht viel Bargeld zu Hause

hatte, hat ihn im Nachhinein davor geschützt, dass er auf Betrüger

hereingefallen ist.

Der Mann wurde im Laufe des Dienstags (14.02.) von Fremden angerufen, die ihm

weismachen konnten, dass jemand aus der Familie für einen tödlichen Unfall

verantwortlich ist. Für die anstehende Kaution sollte der Senior 35.000 Euro

bezahlen. Das Geld sollte von der Hausbank abgehoben werden. Dort wurden die

Mitarbeiter hellhörig und informierten richtigerweise die Polizei.

Wiederholt mahnt die Polizei zur Vorsicht. Übergeben Sie niemals Geld oder

andere Wertsachen an Fremde nur wegen eines Anrufs! Rufen Sie selbst die

betreffende Person unter der ihnen bekannte Nummer an oder holen Sie sich Rat

bei einer Vertrauensperson.

Pfungstadt: Kriminelles Vorhaben scheitert / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots) – Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten scheiterte am

Dienstagabend (14.2.), woraufhin die Polizei nach Zeugen sucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten unbekannte Kriminelle ein silbernes

Motorrad der Marke „Yamaha“ zwischen 20 und 22.30 Uhr aus einer Tiefgarage in

der Klingsackerstraße zu entwenden. Offenbar wurden sie bei ihrem kriminellen

Vorhaben durch Anwohner gestört, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Dennoch

entstanden Schäden, die auf mehrere Hundert Euro geschätzt werden.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Motorroller im Visier Krimineller

Wie der Polizei bekannt wurde, sind in den zurückliegenden

Tagen wiederholt mehrere Roller ins Visier von Kriminellen geraten. Zwischen

Samstag (11.2.) und Dienstag (14.2.) entwendeten die Täter einen Motorroller aus

dem Garten eines Grundstücks in der Parkstraße im Stadtteil Kranichstein und in

der Nacht zum Mittwoch (14.-15.2.) ließen die Unbekannten eine blaue Vespa in

der Lichtenbergstraße mitgehen. Doch dem nicht genug. Am frühen Mittwochmorgen

(15.2.) machten sich zwei Kriminelle auch an einem schwarzen Peugeot Roller in

der Straße „Hammelstrift“ zu schaffen. Dabei konnten sie von Zeugen gegen 1.45

Uhr beobachtet werden, die die Flüchtenden auf ein Alter zwischen 14 und 20

Jahren schätzten. Einer der Täter trug ein schwarzes Oberteil, sein Begleiter

ein weißes. Detaillierte Hinweise liegen den Ermittlerinnen und Ermittlern

derzeit noch nicht vor. Mögliche Tatzusammenhänge werden nicht ausgeschlossen

und sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Wer in diesem Zusammenhang

sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Darmstadt zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Kripobeamten zu

erreichen.

Darmstadt: Zwei Pedelecs aus Kellerraum gestohlen / Wer kann Hinweise zum Verbleib der Beute geben?

Auf zwei Pedelecs, abgestellt in dem Kellerraum eines

Mehrfamilienhauses in der Heinestraße, hatten es Kriminelle zwischen Montagabend

(13.2.) und Dienstag (14.2.) abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise

verschafften sich die Täter Zugang zu dem Raum und traten danach die Flucht mit

den Rädern an. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des Verdachts des besonders

schweren Falls des Diebstahls und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Sporthalle / Zeugen gesucht

Zwischen Montag (13.2.) und Dienstagmorgen (14.2.) haben

Einbrecher eine Sporthalle in der Grillparzerstraße heimgesucht. Nach ersten

Erkenntnissen entwendeten sie unter anderem Werkzeug und Musikequipment. Eine

abschließende Schadensübersicht ist derzeit noch nicht bekannt. Das Kommissariat

43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer

06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten für alle sachdienlichen Hinweise zu

erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Darmstadt gesucht

Im Zeitraum zwischen 14.02.2023, 17:00 Uhr und 15.02.2023, 10:30, kam es auf Höhe der Riedlingerstraße 33 in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten, braunen Mercedes Vito am Heckbereich und entfernte sich ohne dies zu melden.

Zeugen wenden sich bitte an das 1. Polizeirevier Darmstadt, Tel.: 06151-969-41110.

Darmstadt / Egelsbach: 18-jähriger Tatverdächtiger nach Raub und Bedrohung festgenommen /Untersuchungshaft angeordnet / Ermittlungen dauern an

Am Dienstag (14.2.) haben Zivilbeamte des Polizeipräsidiums

Südhessen einen 18 Jahre jungen Mann in Weiterstadt festgenommen. Gegen den

Tatverdächtigen lag zu diesem Zeitpunkt ein Haftbefehl des Amtsgerichts

Darmstadt vor. Noch im Anschluss erfolgte seine Vorführung vor einer

Haftrichterin, die den Festgenommenen als Tatverdächtigen einer Raubstraftat und

einer Bedrohung, begangen im August 2022 in Egelsbach, in Untersuchungshaft

schickte. Hier soll der 18-Jährige, zusammen mit einem Begleiter, zwei Passanten

unter Vorhalt eines Messers bedroht, geschlagen und einer Tasche beraubt haben.

Weil der junge Mann zudem mit weiteren zahlreichen Delikten, darunter unter

anderem Diebstahlsdelikten, im Raum Darmstadt sowie dem Landkreis

Darmstadt-Dieburg in Verbindung stehen könnte, dauern die Ermittlungen des

Kommissariats 35 zu den Hintergründen und möglichen weiteren Mittätern an.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Wohnung im Visier Krimineller/Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Am Mittwoch (15.02.), in der Zeit zwischen 7.50 und 8.50 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Bunsen-Straße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter drangen zunächst durch die Eingangstür ein und entwendeten anschließend aus den Räumlichkeiten Geld, Schmuck, ein Mobiltelefon und ein Tablet. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Gegenstände werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Gernsheim: Knapp 1400 Liter Diesel aus Baumaschine abgepumpt

Aus einer Schotterplaniermaschine, welche auf der Baustelle der deutschen Bahn, hinter dem Aldi-Markt, abgestellt ist, wurden zwischen Freitag (10.02.) und Dienstag (14.02.) 1400 Liter Diesel gestohlen. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt nun und nimmt Hinweise unter 069 1301451103 entgegen.

Groß-Gerau: Einbruch in Einfamilienhaus über die Terrassentür

Über die Terrassentür gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Jakob-Hess-Straße am Dienstagabend (14.02.) zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr und hatten es auf Wertgegenstände abgesehen. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke im Haus und konnten mit Schmuck und Handys unerkannt fliehen. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist unter 06142 696-0 für Hinweise zum Sachverhalt zu erreichen.

Mörfelden-Walldorf: Schwarzer Range Rover „M-KR 3868“ gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Nachdem bislang Unbekannte einen schwarzen Range Rover Sport entwendeten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Der Besitzer stellte seinen Wagen am Montagabend (13.02.), gegen 18.30 Uhr, am Fahrbahnrand in der Vogesenstraße ab. In der Nacht zum Dienstag (14.02.) machten sich bislang Unbekannte an dem Wagen zu schaffen und flüchteten mit diesem unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem Range Rover die Kennzeichen „M-KR 3868“. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Standort des schwarzen Wagens geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rüsselsheim: Gartenanlage im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Mehrere Schuppen und Gartenhütten in der Kleingartenanlage „Mittelgewann“ in Königstädten, gerieten in der Nacht zum Dienstag (14.02.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die ungebetenen Gäste an rund zehn Gartenhütten zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem Werkzeuge, Gartengeräte und Mini-Solarpanels. Teils wurde von den Dieben zum Abtransport bereitgestellte Beute, wie eine Gartenpumpe, von der Polizei sichergestellt. Die ungebetenen Besucher dürften ein geeignetes Transportfahrzeug benutzt haben.

Mit den Ermittlungen ist das Kommissariat 41 bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu erreichen.

Schwerer Lkw-Unfall auf der BAB 60 – Betrunkener Lkw-Fahrer fährt in Baustellenabsperrung

Rüsselsheim (ots) – Am späten Montagabend, 13.02., kam es auf der BAB 60 bei

Rüsselsheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 58-jährige männliche

Person aus Osteuropa befuhr mit seinem beladenen Sattelzug den rechten

Fahrstreifen kurz nach der Ausfahrt Rüsselsheim-Mitte, als er ungebremst in

einen zur Baustellenabsicherung aufgestellten Lkw mit Sperrwand prallte. Durch

die Wucht des Aufpralles wurde der Sattelzug nach rechts abgewiesen und kam an

der Leitplanke zum Endstand. Die Absicherungseinheit wurde völlig zerstört.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt und nach

der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Die

vorläufige Schätzung des entstandenen Sachschadens wird von der Polizei auf ca.

60000 EUR geschätzt. Erste Hinweise bei der Unfallaufnahme deuteten darauf hin,

dass der Konsum von Alkohol hier eine größere Rolle gespielt haben könnte. Die

Ermittlungen hierzu dauern an. Andere Personen kamen nicht zu Schaden. Die

Bergungsmaßnahmen gestalteten sich sehr schwierig, sodass die Autobahn in

Richtung Mainz für mehrere Stunden voll gesperrt werden musste. Der Verkehr

wurde weitläufig umgeleitet.