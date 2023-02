Wiesbaden: Die Polizei-News

Falsche Fernsehtechniker unterwegs,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 14.02.2023, 15.45 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Klarenthaler Straße waren am

Dienstagnachmittag zwei falsche Fernsehtechniker unterwegs. Gegen 15.45 Uhr

erschlichen sich die beiden Männer unter einem Vorwand Einlass in die Wohnung

einer Seniorin. Anschließend lenkten die Täter die Frau geschickt ab, so dass

sie unbemerkt die Geldbörse der Geschädigten stehlen konnten. Einer der Männer

soll etwa 40 Jahre alt sowie ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze

dunkelblonde Haare gehabt haben. Getragen habe er eine hellblaue Jacke und eine

dunkle Hose. Der etwa gleichaltrige Komplize wurde als ca. 1,80 Meter groß,

kräftig mit kurzen dunkelbraunen Haaren beschrieben. Er soll eine dunkelblaue

Jacke getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0.

Trickdieb erbeutet Ring in Juweliergeschäft, Wiesbaden, Bismarckring,

14.02.2023, 13.10 Uhr bis 13.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag hat ein Trickdieb aus dem Verkaufsraum eines Juweliers im

Bismarckring einen Ring gestohlen. Gegen 13.10 Uhr betrat der Täter das

Geschäft. Er täuschte Kaufinteresse vor und ließ sich mehrere Schmuckstücke

zeigen. Als der Mann dann wenige Minuten später das Geschäft wieder verlassen

hatte, musste die Verkäuferin feststellen, dass einer der gezeigten Ringe

fehlte. Der Dieb soll etwa 40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß sowie etwas kräftig

gewesen sein und dunkle kurze Haare sowie ein ungepflegtes Erscheinungsbild

gehabt haben. Getragen habe er einen olivgrünen Parker. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bäckerei von Einbrechern heimgesucht, Rüdesheim,

Europastraße, 14.02.2023, 19.00 Uhr bis 15.02.2023, 04.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Bäckerei in der Europastraße von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter machten sich an Fenster und Tür der Bäckerei

zu schaffen und drangen schließlich in den Verkaufsraum ein, wo sie dann aus der

Kasse Bargeld entwendeten. Der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene

Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Rüdesheimer

Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Mauer entlang eines Radwegs mit Graffiti besprüht, Oestrich-Winkel, Oestrich,

Am Rosengarten, 10.02.2023, 20.00 Uhr bis 13.02.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Entlang eines Radweges im Bereich der Straße „Am Rosengarten“ bei Oestrich

haben unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Montagmittag eine Mauer mit

Graffiti besprüht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird

auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Farbschmierereien,

Lorch, Gewerbepark Wispertal, 11.02.2023, 10.00 Uhr bis 13.02.2023, 16.30 Uhr,

(pl)Im Gewerbepark Wispertal in Lorch wurden zwischen Samstagvormittag und

Montagnachmittag die Fassade eines als Lager dienenden Gebäudes und ein Anhänger

mit Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert

Euro. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 entgegen.