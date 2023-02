Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Wochenendhaus

Bad Dürkheim (Leistadt) (ots) – Im Zeitraum vom 29.12.2022, 15:00 Uhr bis zum 10.02.2023, 16:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus in einem Waldstück unweit des Wochenendgebiets „Rothsteige“ in Leistadt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Fensters Zugang zu dem Wochenendhaus. In diesem fanden die Täter einen Schlüssel, mit welchem sie einen Gartenschuppen, welcher sich auf demselben Grundstück befindet öffneten. Zwei weitere Gartenschuppen auf dem Grundstück wurden ebenfalls aufgebrochen bzw. betreten. Der Eigentümer des Grundstücks bestätigte, dass lediglich der besagte Schlüssel durch die Täterschaft entwendet wurde. Glücklicherweise lagerte er keine wertvollen Gegenstände auf seinem Waldgrundstück. Durch das gewaltsame Öffnen zweier Fenster entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 50 Euro.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: PKW durch Abreißen des Tankdeckels beschädigt

Grünstadt – Asselheim (ots) – In dem Zeitraum von 08.02.2023, 14:00 Uhr bis zum 10.02.2023, 12:30 Uhr kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kappelstraße/Ecke Ostergasse in Grünstadt-Asselheim zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Hierbei habe ein bislang unbekannter Täter den Tankdeckel des PKWs gewaltsam abgerissen. Der abgerissene Tankdeckel konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden.

Hinweise zur Tat und zu dem/den Täter/n nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Grünstadt: Allgemeine Verkehrskontrolle führt zu Widerstand gegen Polizeibeamte

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 09.02.2023, gegen 21:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Polizei Grünstadt ein 21-jähriger PKW-Führer aus Mannheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Fahrzeugführer im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festzustellen waren und ein anschließender Urintest positiv auf Amfetamin reagierte, wurde eine Blutprobe aufgrund des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss angeordnet.

Weil der 21-Jährige sich im Rahmen der anschließenden Blutentnahme allerdings massiv gegen die Maßnahmen sperrte und dadurch Widerstand gegen Polizeibeamte leistete, erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Zudem wurden bei einer Durchsuchung des mitgeführten Fahrzeugs noch zahlreiche betäubungsmittelhaltige Pillen aufgefunden, was zu einer weiteren Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das BtMG führt.

Durch die Handlungen des 21-Jähigen wurden glücklicherweise weder Polizeibeamte noch der Mann selbst verletzt.

Am 09.02.2023 fielen im Dienstgebiet der PI Grünstadt noch zwei weitere Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss auf. Auf der B37 bei Wattenheim reagierte ein Drogenschnelltest bei einem 24-jährigen PKW-Führer positiv auf Cannabis; in Obersülzen fuhr ebenfalls ein 22-Jähriger unter Cannabiseinfluss. Beiden Personen wurden deswegen Blutproben entnommen und es erwartet sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Grünstadt: Haschisch in der Tasche

Grünstadt (ots) – Bei einer Personenkontrolle am Donnerstag in den frühen Morgenstunden fanden Polizeibeamte bei einem 20-jährigen eine geringe Menge Haschisch. Der junge Mann war in der Fußgängerzone unterwegs und wurde dort angetroffen und kontrolliert. Ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Grünstadt: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Grünstadt (ots) – Ein 30 Jahre alter Mann stürzte gestern (08.02.2023) gegen 23:30 Uhr mit seinem Fahrrad sozusagen vor die Polizeiinspektion Grünstadt. Der Fahrradfahrer war nicht unerheblich alkoholisiert. Ein Alcotest ergab einen Wert von 2,3 Promille Atemalkoholkonzentration. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Ob für den Sturz neben der Alkoholisierung ein anderer Verkehrsteilnehmer verantwortlich war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei dem Sturz hatte sich der Mann leicht verletzt.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beifahrerin und hohem Sachschaden

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 08.02.2023 gegen 11:55 Uhr kam es auf der B271 zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Vorfahrtverstoßes. Der 66-jährige Führer eines VW´s wollte an der Einmündung der Anschlussstelle Obersülzen (von der L453 kommend) nach links in Richtung Asselheim abbiegen. Hier missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines von links kommenden Skodas, welcher auf der B271 in Richtung der Autobahnauffahrt Grünstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden diese stark beschädigt (über 20.000EUR Sachschaden), waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 64-jährige Beifahrerin im Skoda wurde zudem leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt.

Großkarlbach: Parkenden Pkw übersehen

Großkarlbach (ots) – Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstag (07.02.2023) gegen 10:15 Uhr. Ein 83 Jahre alter Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr die Laumersheimer Straße in Richtung Hauptstraße. Dabei fuhr er, weil er ihn übersehen hatte, gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davor parkenden Pkw Dacia geschoben. Der BMW und der Peugeot waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Carlsberg: Alarmanlage verhindert Einbruchdiebstahl

Carlsberg (ots) – Am Donnerstag, 09.02.2023, kam es im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 19:13 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Poststraße in Carlsberg. Durch eine Alarmanlage wurde der 65-jährige Hausbesitzer über den Einbruch verständigt. Dieser suchte daraufhin umgehend sein Wohnhaus auf und konnte schließlich an seiner Terrassentür mehrere Hebelspuren feststellen. Durchsucht wurde durch den/die unbekannten Täter allerdings nichts und es sei auch nichts entwendet worden. Der Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich auf circa 150 Euro.

Wer hat im Bereich der Poststraße (Carlsberg) in letzter Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):