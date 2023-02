Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 11.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf nach zwei PKW-Aufbrüchen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 10.02.2023 kam es im Tatzeitraum von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr zu zwei Aufbrüchen von parkenden PKW in 67433 Neustadt. Zunächst wurde in der Stiftstraße in der Nähe des Marienhaus Klinikum Hetzelstift die Beifahrerscheibe eines weißen Kleintransporters durch unbekannte Täter eingeschlagen und im Anschluss ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Auch in der Schillerstraße wurde die Beifahrerseite eines schwarzen Kleinfahrzeuges eingeschlagen und ein Smartphone entnommen. Der/die Täter entfernten sich im Anschluss unbemerkt. Insgesamt dürfte ein Schaden von über 1200 Euro entstanden sein. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der Telefonnummer 06321-8540 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, keine Wertgegenstände und Taschen/Rucksäcke in geparkten Fahrzeugen zu belassen.

Neustadt: Zeugenaussage und Videoaufzeichnung führen zur Täterermittlung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 08.02.2023 kam es um 17:10 Uhr auf einem Parkplatzes eines Baumarktes in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Verkehrsunfallzeugin konnte sich das Kennzeichen des flüchtenden PKW’s notieren, sowie eine Personenbeschreibung der Fahrerin abgeben. Des Weiteren verfügte der Parkplatz des Baumarktes über Videoaufzeichnungen, welche den Vorfall dokumentierten. Aufgrund dieser vorhandenen Aussagen und Beweise konnte letztlich eine 72-Jährige aus Neustadt/W. als Täterin ermittelt werden. Diese stieß mit ihrem Mercedes bei einem Rangiervorgang an ein ordnungsgemäß geparkten PKW eines 40-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Mercedes-Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Kupferdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 07.02.2023, 18:00 Uhr bis zum 08.02.2023, 09:30 Uhr durchtrennten bislang unbekannte Täter einen Metallzaun eines Firmengeländes in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt/W.. Hiernach wurden zwei Kupferkabeltrommeln vom Gelände entwendet und mittels eines größeren Fahrzeuges, vermutlich Lastkraftwagen, abtransportiert. Des Weiteren wurden auf dem Gelände zwei Container aufgebrochen, aus diesen jedoch nichts entwendet wurde.

Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Auffahrunfall führt zu Personenschaden

Neustadt/Weinstraße – OT Lachen-Speyerdorf (ots) – Am 08.02.2023 um 09:30 Uhr kam es im Kreisverkehr in der Flugplatzstraße in 67435 Neustadt/W. zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen Radfahrerin und einer 52-jährigen PKW-Führerin. Die 52-Jährige fuhr demnach der Radfahrerin innerhalb des Kreisverkehrs hinten auf, wodurch diese zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Diese wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand lediglich am Fahrrad ein geringer Sachschaden.

Neustadt: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss verursachte ein 30-Jähriger aus der VG Winnweiler am 08.02.2023 um 11:30 Uhr mit seinem Audi einen Verkehrsunfall in der Straße An der Eselshaut in 67435 Neustadt/W.. Der Audi-Fahrer streifte bei einem Parkvorgang ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Nachdem dieser den Schaden begutachtet hatte, verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Halterin des geparkten Fahrzeuges konnte jedoch das Kennzeichen notieren und eine Personenbeschreibung des flüchtigen Fahrers abgeben. Der Mann aus Winnweiler erschien letztlich eigenständig wenige Stunden später in hiesiger Dienststelle und gab die Tat zu. Im Rahmen der Anhörung konnte festgestellt werden, dass der 30-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter dem Einfluss von THC stand. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):