Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Einbruchdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Beim Verlassen eines Lebensmittelgeschäftes in der

Schweizer Straße, wurde am Dienstag, den 07. Februar 2023, gegen 03.00 Uhr, ein

34-jähriger Mann festgenommen. Eine Zivilstreife hatte den Tatverdächtigen

beobachten können. Er führte mehrere Gläser mit Pistaziencreme und Sektflaschen

mit sich und transportierte die Waren noch in tatorteigenen Körbchen. Wie sich

zeigte, hatte der Täter die gläserne Eingangstür aufgehebelt und war so in den

Verkaufsraum gelangt. Der Tatverdächtige versuchte noch, den dazu benutzten

Schraubendreher in einer Mülltonne zu entsorgen, was den Beamten jedoch nicht

entging. Der Wert der entwendeten Gegenstände bezifferte sich zusammen auf etwa

400 EUR.

Frankfurt-Nordend: Reizstoff in Schule freigesetzt

Frankfurt (ots) – (di) Gestern (06. Februar 2023) kam es zu einem Einsatz von

Polizei und Rettungskräften an einer berufsbildenden Schule im Frankfurter

Nordend. Auslöser hierfür war das unbedachte Handeln eines Schülers. Dieser

setzte in einem Klassenraum Pfefferspray/ Reizgas frei, sodass mehrere Schüler

über Reizungen klagten.

Gegen 12:35 Uhr alarmierten Lehrkräfte einer Schule in der Adlerflychtstraße die

Polizei, nachdem dort mehrere Schüler über Atemwegsreizungen klagten. Die

Ursache war schnell gefunden. Ein Schüler versprühte zuvor in einem Klassenraum

Reizstoff, welcher sich über die Luft in den angrenzenden Räumlichkeiten

verteilte. Mehrere Dutzend Schüler nahmen den Stoff in der Luft wahr. Mindestens

zwei Schüler wurden dabei verletzt und klagten über Augen-/ Atemwegsreizungen.

Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Der Verursacher war schnell ermittelt. Ein Schüler sowie zwei seiner Kumpels,

die die Tat filmten, wurden zunächst zur Polizeidienststelle verbracht und dort

ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Die Polizei arbeitete vor Ort eng mit der verantwortlichen Schulleitung

zusammen. Sofern im Nachgang weitere Geschädigte bekannt werden sollten, werden

diese gebeten, sich bei der Schulleitung beziehungsweise beim örtlich

zuständigen Polizeirevier (3. Polizeirevier) zu melden.

Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung. Die Handys der Beteiligten wurden sichergestellt.

Frankfurt-Frankfurter Berg: Unfall auf dem Schulweg – Schüler schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (di) Am gestrigen Morgen (6. Februar 2023) kam es auf dem

Frankfurter Berg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem

11-jährigen Schüler. Der Schüler wurde hierbei schwer verletzt. Der Fahrer des

Busses erlitt einen Schock.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 11-Jährige gegen 07:30 Uhr den

Berkersheimer Weg zwischen der Einmündung Weißdornweg und Rotdornweg an einem

dortigen Fußgängerüberweg. Zeitgleich befuhr ein Linienbus der Linie 63 den

Berkersheimer Weg in Richtung Eschersheim. In Höhe des Fußgängerüberweges

streifte der Bus den Schüler im Vorbeifahren, sodass dieser zu Boden

geschleudert wurde.

Der 11-Jährige erlitt Kopfverletzungen sowie Prellungen, wurde aber nicht

lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen

Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Fahrer des Busses blieb

unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und des detaillierten

Geschehensablaufs dauern an.