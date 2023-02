3 Überfälle mit Messerbedrohung – Polizei sucht Zeugen

Pfinztal (ots) – Ein noch unbekannter Mann bedrohte am Montagabend zunächst eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Wöschbacher Straße, danach eine Bäckereifachverkäuferin und im Anschluss einen Taxifahrer mit einem Messer. Von allen drei Betroffenen forderte er Bargeld.

Nach derzeitigem Stand bedrohte der gesuchte Täter am Montag zunächst gegen 19:30 Uhr in einer Supermarktfiliale in Berghausen eine Mitarbeiterin an der Kasse. Dort zog er ein Messer und verlangte von der Frau, dass sie ihm Bargeld aushändigen sollte. Da dies aus Sicht des Täters nicht zum Erfolg führte, probierte sich der Täter selbst an der Kasse, was ebenfalls fehlschlug.

Ein hinzukommender Kunde versuchte offensichtlich mit seinem Einkaufskorb auf den Täter einzuwirken und wurde daraufhin durch den Täter mit einem Reizgas besprüht.

Anschließend begab sich der Täter in Richtung Ausgang und stoppte bei der dort befindlichen Bäckereifiliale. Auch hier forderte er wohl unter Zuhilfenahme des Messers zwei Bäckerfachverkäuferinnen auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu übergeben.

Auch dieser Versuch schlug offenbar fehl.

Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Einkaufsmarkt und stieg in ein Taxi ein. Nach kurzer Fahrt zog der Unbekannte ein Messer und forderte von dem Taxifahrer ebenfalls Geld. Der 74-jährige Taxifahrer übergab dem Räuber mehrere Geldscheine und konnte kurz darauf aus dem Taxi fliehen.

Der Täter stieg daraufhin aus und flüchtete nach Aussage des Geschädigten zu Fuß in Richtung der angrenzenden Felder.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 40 Jahre alt und 180 cm groß, etwas dunklerer Teint, sprach akzentfreies Deutsch. Auffallend war sein herabhängendes rechtes Augenlid. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Symbol im Brustbereich und war dunkel gekleidet. Im Supermarkt trug er zudem eine Sonnenbrille, eine schwarze Kapuze und weiße Handschuhe. Er führte eine blaue Tasche und ein Messer mit sich.

Der 62-jährige Supermarkt-Kunde wurde leicht verletzt. Die 4 weiteren Betroffenen blieben unverletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Einsatzes des Polizeihubschraubers führten bislang nicht zur Identifizierung des Mannes.

Zeugen, auch mögliche Fahrgäste der nahe gelegenen Straßenbahn, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüche

Busenbach (ots) – Zu gleich zwei Einbrüchen mit der gleichen Vorgehensweise kam es am vergangenen Wochenende im Bereich Busenbach. Unbekannte Täter versuchten nach jetzigem Ermittlungsstand zwischen Samstagnachmittag 14:00 Uhr und Montagfrüh 10:00 Uhr in ein Möbelgeschäft Im Ermilsgrund einzubrechen. Hierbei probierten diese wohl mit einem Stein eine Fensterscheibe einzuwerfen. Dies gelang ihnen offenbar nicht. Der Sachschaden an der Scheibe wird derzeit auf 500 Euro geschätzt.

Zu einer ähnlich gelagerten Tat kam es von Sonntag auf Montagnacht. Auch hier warfen unbekannte Täter zwischen 23:30 Uhr und 09:00 Uhr offenbar mit einem Stein ein Fenster im Eingangsbereich des Clubhauses eines örtlichen Fußballvereins Im Beckener ein. Anschließend entriegelten diese offensichtlich die Tür und durchwühlten die Räumlichkeiten der Gaststätte.

Es wurden offenbar mehrere Gegenstände, darunter auch ein Autoschlüssel, entwendet. Die Täter öffneten mit dem zuvor gestohlenen Schlüssel ein vor dem Lokal abgestellten Pkw und durchsuchten diesen ebenfalls. Ob und welche Gegenstände aus der Gaststätte und dem Auto entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso kann der Sachschaden an der Gaststätte noch nicht beziffert werden.

Hinweisgeber melden sich bitte beim Polizeirevier Ettlingen unter Tel:07243/3200 0.

Karlsruhe

Gleisüberschreiterin kommt mit dem Leben davon

Karlsruhe-Durlach (ots) – Großes Glück hatte eine 25-jährige Frau in der Nacht auf Montag 06.02.2023 am Bahnhof in Durlach. Im Moment als sie die Gleise überquerte, fuhr ein Zug ein und kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen.

Die 25-jährige deutsche Staatsangehörige überquerte verbotenerweise die Gleise von Bahnsteig 1 zu 2. Sie stolperte und stürzte im Gleisbereich als gerade der IRE aus Pforzheim einfuhr. Der aufmerksame Triebfahrzeugführer brachte seinen Zug noch rechtzeitig zum Stehen und die 25-Jährige kletterte auf den Bahnsteig. Sie verletzte sich aufgrund ihres Sturzes leicht am Handgelenk.

Im Anschluss stieg die Frau in einen Zug zum Karlsruher Hauptbahnhof. Sie traf dort auf eine Streife der Bundespolizei, welche bereits über den Sachverhalt informiert war. Für weitere polizeiliche Maßnahmen, begleitete die 25-Jährige die Beamten auf die Dienststelle.

Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

In diesem Zusammenhang stellt die Bundespolizei klar, dass das Überqueren der Gleise lebensgefährlich ist. In diesem Fall war es das Glück der Frau, das der Zug langsam fuhr und rechtzeitig anhalten konnte. Bei schnelleren Geschwindigkeiten verlängert sich jedoch automatisch der Bremsweg und ein Zug kann nicht ausweichen. Kommt es zum Unfall, enden diese meist tödlich.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Radfahrerin angefahren und geflohen

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Ein unbekannter Autofahrer verletzte eine Radfahrerin am Montag 06.02.2023 leicht. Der Pkw-Lenker floh im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr die 27-jährige Frau mit ihrem Fahrrad gegen 14:20 Uhr den Fahrradstreifen der Hans-Thoma-Straße und wollte nach links in die Bismarckstraße einbiegen.

Plötzlich überholte sie offenbar ein weißer BMW, älteres Modell, linksseitig und die Radfahrerin stürzte. Die Frau zog sich hierbei wohl Prellungen an der linken Hand zu.

Ob es letzten Endes zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen kam, kann die Frau nicht mehr sagen. Der Sachschaden an dem Fahrrad kann nach jetzigem Stand auf etwa 50 Euro beziffert werden. Weitere Angaben zu dem Autofahrer oder Auto können nicht gemacht werden. Es soll sich laut der Geschädigten um einen Mann handeln. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Zigarettenautomaten in Karlsruhe-Hagsfeld gewaltsam geöffnet und sämtliche Zigaretten gestohlen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 10:30 Uhr öffneten die Täter mit brachialer Gewalt das Gehäuse eines Automaten in der Karlsruher Straße und gelangten so an die Zigarettenschachteln. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 96718-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.