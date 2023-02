Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (lo) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Februar 2023: Hugo-Eckener-Ring, BAB 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer

Landstraße, BAB 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3 / BAB 5

Februar 2023: B43 / Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, BAB 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, BAB 661

Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

Februar 2023: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3 / BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

BAB 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, BAB 661 Riederwaldtunnel, Mainzer

Landstraße

Februar 2023: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, B43 / Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, BAB 661

Anschlussstelle Eckenheim Richtung Bad Homburg v.d.H., Hanauer Landstraße

Februar 2023: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3 / BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, BAB 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, BAB 661

Riederwaldtunnel



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt/Nieder Erlenbach: Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch (1. Februar 2023) konnte ein Zeuge gegen

02:00 Uhr, eine Frau dabei beobachten, wie sie mit einem Einlaufgitter die

Scheibe zu einer Apotheke in der Straße Alt-Erlenbruch einschlug. Der Zeuge

verständigte umgehend die Polizei, welche sofort eine Fahndung nach der Täterin

durchführte. Dabei konnte die Tatverdächtige noch in Tatortnähe festgenommen

werden. Bei ihr handelt es sich um eine 33-jährige Frau, bei der rund 20 Gramm

Amphetamin aufgefunden werden konnten. Ob, bzw. welche Gegenstände aus der

Apotheke entwendet wurden, ist zurzeit noch ungeklärt.

Gesuchte Straftäter zahlen ihre Geldstrafen – Bundespolizei am Flughafen Frankfurt vollstreckt rund 10.000 Euro

Allein der Großzügigkeit Ihrer Eltern verdankt eine 51-Jährige Deutsche die Freiheit. Bundespolizisten nahmen sie am 31. Januar bei ihrer Ankunft aus Chicago / Vereinigte Staaten von Amerika fest. Wegen Steuerhinterziehung erließ das Amtsgericht Saarbrücken im Februar 2022 einen Strafbefehl über 160 Tagessätze á 30 Euro gegen die Frau, die in den Vereinigten Staaten lebt. Die zuständige Staatsanwaltschaft ließ bereits seit September mit Haftbefehl nach ihr suchen. Da die Gesuchte bei ihrer Festnahme die Geldstrafe nicht begleichen konnte, drohten ihr nun ersatzweise 160 Tage Haft. Die telefonisch informierten Eltern halfen ihrer Tochter und zahlten einschließlich der noch offenen Verfahrenskosten 4.881 Euro bei einer saarländischen Polizeidienststelle ein. Die Frau durfte ihre Reise anschließend fortsetzen.

Einem 34-jährigen Vietnamesen drohte eine viermonatige Haftstrafe, nachdem ihn das Amtsgericht Rosenheim im April 2022 wegen versuchter unerlaubter Einreise zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt hatte. Der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein war noch keine vier Wochen alt, als Bundespolizisten den Mann am 31. Januar in der Abflughalle C kontrollierten, weil er sein Gepäck unbeaufsichtigt zurückgelassen hatte. Einschließlich der Verfahrenskosten zahlte er 1.867,50 Euro und konnte den Haftbefehl somit abwenden. Da er allerdings über keinen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland verfügt, übernahm die Landespolizei Hessen anschließend die weiteren Ermittlungen gegen den Mann.

Weil er seit 2018 eine Geldbuße seines Jobcenters über 1.005 Euro nicht beglichen hatte, suchte die Staatsanwaltschaft Erfurt seit November 2022 per Haftbefehl nach einem 29-Jährigen Pakistaner. Die Bundespolizei nahm ihn bei der Einreisekontrolle aus Dschidda / Saudi-Arabien fest. Dem Mann drohten 35 Tage Erzwingungshaft. Nachdem er einschließlich der Verfahrenskosten 1021,50 Euro bezahlt hatte, ließen die Bundespolizisten auch ihn weiterreisen.

Mit gleich zwei Haftbefehlen suchte die Staatsanwaltschaft Gießen nach einem 30-jährigen Eritreer, welcher der Bundespolizei bei der Ausreisekontrolle nach Addis Abeba / Äthiopien ins Netz ging. Wegen des Erschleichens von Leistungen und Betruges drohte ihm eine insgesamt sechsmonatige Haftstrafe. Die noch offene Geldstrafe über 400 Euro für eine Leistungserschleichung aus dem Jahr 2021 konnte der Mann vor Ort selbst zahlen, die 1.350 Euro für einen Betrug aus dem Jahr 2020 zahlte ein Freund bei einer Polizeistation in Gießen ein. Der 30-Jährige durfte seine Reise anschließend fortsetzen – ob er den angestrebten Flug noch erreichen konnte, ist nicht bekannt.

Frankfurt-Ostend: Schwerer Unfall an Straßenbahnhaltestelle

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag (31. Januar 2023) kam es an einer

Straßenbahnhaltestelle im Ostend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger

von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde.

Der 40-jährige Passant betrat gegen 17:30 Uhr die Fahrbahn an der

Straßenbahnhaltestelle Osthafenplatz, um in eine Straßenbahn in Richtung

Innenstadt einzusteigen. In diesem Moment erfasste ihn eine 90-jährige Frau mit

der Front ihres Hyundai. Der Mann schleuderte auf die Straße und blieb verletzt

liegen.

Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb bei

dem Zusammenstoß unverletzt. Polizeibeamte stellten den Hyundai sicher. Ein

Gutachter wurde hinzugezogen.

Die Hanauer Landstraße war von 17:50 Uhr bis 20:40 Uhr stadteinwärts gesperrt.

Der Verkehr musste abgeleitet werden. Es kam zu Beeinträchtigungen im ÖPNV.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen und zur Unfallursache dauern an.