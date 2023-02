Achtung – für Kurzentschlossene!

Letzte Erinnerung an unseren Berufsinformationsabend bei der Polizeiinspektion Edenkoben. Am 07.02.23 um 18:30 Uhr ist es so weit. Unsere Einstellungsberater Polizeikommissar Schlicht und Polizeikommissar Laux freuen sich darauf, all eure Fragen zum Polizeiberuf zu beantworten. Wer an der kurzweiligen Veranstaltung teilnehmen will, sollte sich zeitnah unter piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de anmelden.

Schweigen-Rechtenbach B38 Eingeschlafen und von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag, 31.01.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Audi A3, die B38 von Oberotterbach in Richtung Schweigen-Rechtenbach. Auf gerader Strecke kam der 64-jährige Pkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen, Straßengraben und Radweg und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer gab an eingeschlafen zu sein. Die Schadenshöhe liegt im 3-stelligen Bereich. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.