Bergstrasse

Viernheim: 46-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 46 Jahre alter Mann am Montagnachmittag (09.01.) ausgelöst. Gegen 15.00 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und eine Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld einer Familie in der Weinheimer Straße gemeldet.

Im Zuge der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige widerstandslos festgenommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. In den Räumlichkeiten fanden die Einsatzkräfte unter anderem eine Armbrust. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam der Festgenommene auf die Wache. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens dauern an.

Unfall nach Pkw-Diebstahl

Mörlenbach (ots) – Pech hatte ein 56-jähriger Autodieb aus dem

Rhein-Neckar-Kreis, als er am Montagabend (09.01.) gegen 23:00 Uhr auf der B38

zufällig auf eine Kontrollstelle der Polizei Heppenheim traf. Als der Pkw

kontrolliert werden sollte, gab der Mann Gas und flüchtet auf der Bundesstraße

in Richtung Mörlenbach. Im Rahmen der Verfolgung verunfallte er schließlich in

der Schulstraße in Mörlenbach, wobei der Pkw, als auch ein Streifenwagen

beschädigt wurden. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Wie sich

herausstellte, stand der 56-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zudem

hatte er keine Fahrerlaubnis mehr. Das Auto hatte er zuvor in Rimbach entwendet.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Mainstraße,

68623 Lampertheim

Lampertheim (ots) – Zwischen Freitag dem 06.01.2023 16:00 Uhr und Montag dem

09.01.2023 um 07:00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand parkender schwarzer PKW an der

Front der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro

geschätzt. Der Unfallverursacher hinterließ keine Personalien und entfernte sich

von der Unfallstelle. Zeugen, welchen den Unfallvorgang beobachten konnten,

werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Festgenommener wird in Fachklinik gebracht / Verfahren wegen Bedrohung eingeleitet

Darmstadt (ots) – Ein 44-Jähriger wurde am Dienstagvormittag (10.1.) nach seiner

vorläufigen Festnahme in eine Klinik eingewiesen. Gegen 8.30 Uhr hatte der Mann

aus Pfungstadt einen Passanten im Herrngarten mit einer Schreckschusswaffe

bedroht. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte eine Polizeistreife den

Beschriebenen unmittelbar antreffen, vorläufig festnehmen und die

Schreckschusswaffe sicherstellen. Da sich der Mann scheinbar in einer

psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik

eingewiesen. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der

Bedrohung ein.

Darmstadt: Supermarkt im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen Sonntag (8.1.) und Montag (9.1.) hatten es Kriminelle

auf einen Supermarkt in der Borsdorffstraße abgesehen. Ersten Ermittlungen

zufolge verschafften sich die Täter über die Glasschiebetür gewaltsam Zugang zum

Verkaufsraum. Art und Umfang der anschließend gemachten Beute, mit der sie die

Flucht antraten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kripo (K21/22)

ermittelt in dem Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden

sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Autodiebstahl gesucht

Darmstadt (ots) – Im Zusammenhang mit einem versuchten Autodiebstahl hat das

Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Montag (2.1.) und

Montag (9.1.) in der Ruthsstraße. Dort hatten sich noch unbekannte Kriminelle

offenbar an einem blauen Renault zu schaffen gemacht und gewaltsam die Tür des

Autos sowie die Motorhaube geöffnet.

Weil dem Auto die Batterie fehlte, ließen die Kriminellen vermutlich von ihrem

weiteren Vorhaben ab und flüchteten.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe

verdächtige Personen beobachten können? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Informationen

entgegengenommen.

Darmstadt: Fenster von Schulgebäude beschädigt / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Darmstadt (ots) – Mutmaßlich durch das Werfen einer Glasscheibe haben noch

unbekannte Vandalen in der Zeit zwischen Sonntag (8.1.) und Montag (9.1.) die

Scheibe eines Schulgebäudes in der Kranichsteiner Straße beschädigt. Der

verursachte Schaden wird derzeit auf eine Höhe von mehr als 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei (Kommissariat 43) ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung

und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: Büro von ungebetenen Besuchern heimgesucht / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Bargeld und Mobiltelefone haben Einbrecher in der Zeit

zwischen Sonntag (8.1.) und Montag (9.1.) aus einem Bürogebäude in der

Staudingerstraße entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein

Fenster des Hauses auf und suchten in den Räumen nach Wertvollem. Sie wurden

fündig und traten mit ihrer Beute die Flucht an. Der verursachte Gesamtschaden

wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 sind mit dem Fall betraut

und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise

entgegengenommen.

Darmstadt-Nord: Einbrecher haben es auf Alkohol und elektrische Geräte abgesehen / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf Alkohol und elektronische Geräte hatten es Kriminelle am

vergangenen Wochenende in einem Restaurant in der Frankfurter Straße abgesehen.

Zwischen Samstag (7.1.) und Montag (9.1.) verschafften sich die ungebetenen

Gäste über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu dem Lokal und begaben sich auf

die Suche nach Beute. Sie wurden fündig und suchten mit mehreren Flaschen

Spirituosen sowie elektronischen Geräten im Wert von mehr als 700 Euro das

Weite.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des besonders schweren Falls

des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Bickenbach: Auf Elektroräder abgesehen / Kriminelles Duo flüchtet

Bickenbach (ots) – Am Montagabend (9.1.) hatte es ein bislang unbekanntes

kriminelles Duo offenbar auf zwei Elektroräder abgesehen. Gegen 20.30 Uhr

gelangten sie in ein Mehrfamilienhaus „Im Höhsand“ und begaben sich im Anschluss

in den dortigen Keller. Dort machten sie sich an zwei Elektrorädern zu schaffen.

Gerade als die Kriminellen ihre Beute aus dem Keller transportieren wollten,

stieß ein Zeuge auf das Duo und überraschte offenbar die beiden Männer. Die

Elektroräder ließen sie zurück und suchten umgehend das Weite. Daraufhin wurde

die Polizei alarmiert. Laut Zeuge sollen sie mit einem silbernen Wagen

geflüchtet sein. Nach jetzigem Stand erbeuteten sie dennoch einen Fahrradkorb

und zwei Satteltaschen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen

verlief bislang ergebnislos.

Beide Flüchtigen sollen zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Einer

von ihnen wurde auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Dieser soll blonde Haare

gehabt haben, eine silberne Jacke der Marke „Nike“ und eine graue Jogginghose

getragen haben. Das Alter des zweiten unbekannten Mannes wurde auf 30 bis 40

Jahre alt geschätzt. Er hatte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer

schwarzen Jacke und einer blauen Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des kriminellen Duos geben kann,

wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer

06157/9509-0 zu melden.

Groß-Zimmern: Scheiben eingeschlagen und geflüchtet / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – Bislang Unbekannte haben am Montagvormittag (9.1.), im

Zeitraum zwischen 8 und 11 Uhr, die Scheiben mehrerer Fahrzeuge in Groß-Zimmern

beschädigt.

In der Straße „Alte Gartenstraße“ schlugen die unbekannten Vandalen eine

Seitenscheibe eines dort geparkten grauen Opels ein. Auch in der Dieburger

Straße und unter anderem in der Wilhelm-Liebknecht-Straße machten sie sich an

den Scheiben der Wägen zu schaffen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die

Scheiben von mindestens sieben Fahrzeugen beschädigt. Die Schäden werden auf

mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen,

muss noch ermittelt werden.

Wer in diesem Zusammenhang kuriose Beobachtungen gemacht oder verdächtige

Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und

Ermittlern des Kommissariats 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu

melden.

Reinheim: Zwei Autos im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Zwei Autos gerieten in den vergangenen Tagen in das Visier

unbekannter Krimineller. Hierbei machten sie sich an einem schwarzen Chevrolet,

der im Stadtteil Georgenhausen in der Straße „Am Eberling“ abgestellt war, zu

schaffen. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie in den Innenraum und

entwendeten nach jetzigem Stand mehrere Spanngurte. Auch in Zeilhard geriet ein

roter Smart in das Visier der Kriminellen. Der Wagen war in der Straße „Am

Mühlbach“ abgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen sie eine Scheibe

des Wagens ein. Ob die Taten zusammenhängen, muss noch ermittelt werden. Beide

Fälle wurden der Polizei am Montagmorgen (9.1.) gemeldet. Wer in diesem

Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit der

Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0

aufzunehmen.

Gross-Gerau

Odenwaldkreis

Bad König: Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) – Am Montag (09.01.2023), zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr,

parkte ein 34-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis seinen schwarzen PKW der

Marke Opel in der Friedrich-Ebert-Straße in 64732 Bad König gegenüber eines

Seniorenhauses.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung an

der vorderen Stoßstange fest.

Ein anderer Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, den

geparkten PKW des 34-Jährigen.

Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten oder dem

Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter

der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.