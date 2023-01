Wiesbaden: Die Polizei-News

Kleintransporterfahrer zeigt Polizeistreife Mittelfinger, Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Dienstag, 10.01.2023, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat der Fahrer eines

Kleintransporters einer Polizeistreife auf der A 3 bei Wiesbaden den

Mittelfinger gezeigt. Die Streife der Autobahnpolizei war zwischen dem

Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Niederhausen in Fahrtrichtung Köln

unterwegs. Hierbei fiel den Beamten ein Kleintransporter mit tschechischen

Kennzeichen auf, der durchgehend auf dem mittleren der drei Fahrstreifen fuhr,

obwohl der rechte frei war. Deshalb machte die Polizei den Fahrer mittels

Lichthupe darauf aufmerksam. Nachdem der 50-Jährige endlich nach rechts gefahren

war, überholte die Streife den Kleintransporter. Hierbei mussten die Beamten

feststellen, dass der Fahrer ihnen den Mittelfinger an die Fensterscheibe hielt.

Bei der anschließenden Kontrolle gab der 50-Jährige seine Beleidigung kleinlaut

zu. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der Mann seine Fahrt

fortsetzen.

Gleich doppelt ins Fahrverbot gefahren, Idstein, Bundesautobahn 3, Dienstag,

10.01.2023, 10:40 Uhr

(wie) Am Dienstag ist ein Autofahrer auf der A 3 gleich zweimal von einer

zivilen Polizeistreife bei gravierenden Verkehrsverstößen erwischt worden. Den

Beamten in dem zivilen Videomessfahrzeug fiel gegen 10:40 Uhr ein Audi auf, der

mit stark überhöhter Geschwindigkeit die A 3 in Richtung Köln befuhr. Dieser

bremste in dem mit 120 km/h beschränkten Bereich kurz an einer Brücke ab, auf

der regelmäßig Geschwindigkeitsmessgeräte der Polizei platziert werden, und

beschleunigte danach wieder stark. Die nachfahrenden Beamten führten eine

Messung durch, während der Audi aufgrund der hohen Geschwindigkeit über alle

drei Fahrstreifen auf der Ideallinie der Fahrbahn fuhr. Die Messung ergab eine

Geschwindigkeit von 183 km/h bei erlaubten 120 km/h. Daher wurde der Fahrer an

der Rastanlage Bad Camberg angehalten und kontrolliert. Wenig später erblickten

die Beamten den zuvor angehaltenen Audi erneut, diesmal auf der Fahrbahn der A 3

in Richtung Frankfurt. Wieder wurde eine Messung durchgeführt und wieder war der

Fahrer erheblich zu schnell unterwegs und fuhr mit viel zu geringem und somit

gefährlichem Abstand hinter einem BMW. Offensichtlich hatte der Mann bei der

letzten Kontrolle nichts gelernt und wurde wieder angehalten. Seine Verstöße

summieren sich auf mindestens drei Monate Fahrverbot und circa 1.500 Geldbuße.

Die Beamten redeten ihm eingehend ins Gewissen.

Busfahrer angegriffen,

Wiesbaden, Gneisenaustraße, 09.01.2023, 20.00 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt wurde am Montagabend ein 56-jähriger Busfahrer

angegriffen und verletzt. Gegen 20.00 Uhr stiegen an der Bushaltestelle in der

Gneisenaustraße zwei Männer durch die geöffnete Vordertür in den Bus ein. Da

einer der beiden zugestiegenen Fahrgäste keine Mundnasenbedeckung trug, wurde er

von dem Busfahrer darauf hingewiesen, dass er ohne Maske nicht mitfahren könne.

Der Unbekannte habe daraufhin aggressiv reagiert und mit den Fäusten auf den

Busfahrer eingeschlagen. Nach dem Angriff flüchtete der Unbekannte zu Fuß in

Richtung Bleichstraße. Der leicht verletzte Busfahrer wurde vor Ort von einer

Rettungswagenbesatzung behandelt. Der Angreifer soll dünn gewesen sein und

kurze, dunkle Haare gehabt haben. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden

gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

in Verbindung zu setzen.

Falscher Handwerker unterwegs,

Mainz-Kostheim, Eichenstraße, 09.01.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Montagmittag war in Mainz-Kostheim ein falscher Handwerker unterwegs,

welcher es auf die Wertsachen einer in der Eichenstraße wohnenden Seniorin

abgesehen hatte. Der angebliche Handwerker erschien gegen 12.00 Uhr an der Tür

der Geschädigten und erschlich sich unter einem Vorwand Einlass in deren

Wohnung. Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab und entwendete

Bargeld sowie Schmuck. Der Trickdieb soll ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und

kurze, dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe er eine dunkle Jacke, eine

dunkle Hose, gelbe Handschuhe und eine grüne OP-Maske. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen

Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der

Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die

Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine

Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis

haben.

Brennendes Fahrzeug,

Wiesbaden-Bierstadt, Karl-Sulzbach-Straße, 10.01.2023, 01.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag brannte in der Karl-Sulzbach-Straße ein Bierstadt

ein geparkter Toyota Aygo. Anwohner wurden gegen 01.10 Uhr auf das Feuer

aufmerksam, welches dann von der verständigten Feuerwehr gelöscht wurde. Der

betroffene Pkw brannte nahezu vollständig aus und ein davor geparkter Pkw wurde

durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird mehrere

Tausend Euro geschätzt. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben

die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel,

Schwarzenbergstraße, 09.01.2023, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In der Schwarzenbergstraße in Mainz-Kastel wurde am Montag ein

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 15.00

Uhr und 18.00 Uhr die Eingangstür des Hauses auf und verschafften sich hierdurch

Zutritt zu den Räumlichkeiten. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts

bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Terrassentür aufgehebelt,

Wiesbaden-Breckenheim, Wiesenhain, 28.12.2022, 15.00 Uhr bis 09.01.2023, 15.00

Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, dem 28.12.2022, und Montag, dem

09.01.2023, in ein Reihenhaus in der Straße „Wiesenhain“ in Breckenheim

eingebrochen. Die Einbrecher drangen durch eine aufgehebelte Terrassentür in das

Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckstücke

sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrügerische Textnachrichten aufs Handy, Wiesbaden, 09.01.2023,

(pl)Am Montag haben Betrüger ein Ehepaar aus Wiesbaden mittels betrügerischen

Textnachrichten aufs Handy um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick

am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann

spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy,

weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer

Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu

speichern und erklären, dass sie aufgrund einer Notlage dringend Geld benötigen

würden. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte das

Ehepaar eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern

aufgesessen waren. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit

ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines

Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder

Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich

Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches

Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Wiesbaden (ots) – Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin, Wiesbaden,

Dotzheimer Straße/Daimlerstraße, Montag, 09.01.2023, 19:05 Uhr

(am) Am Montagabend kam es auf der Dotzheimer Straße zu einem Verkehrsunfall,

bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Eine 44 Jahre alter Autofahrerin aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befuhr gegen

19:05 Uhr mit ihrem Pkw Mercedes-Benz die Dotzheimer Straße aus Richtung

Dotzheim kommend in Richtung Innenstadt. Als sich die Autofahrerin etwa in Höhe

der Einmündung zur Daimlerstraße befand, überquerte eine 61 Jahre alte

Fußgängerin aus Wiesbaden die Dotzheimer Straße in Richtung Daimlerstraße. Auf

der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, die

zu Boden geschleudert und dadurch verletzt wurde. Die Frau wurde vor Ort durch

Rettungskräfte erstversorgt und mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen

Verletzungen, in einem Wiesbadener Krankenhaus stationär aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 04.01.2023: Unfall mit Schwerverletzten – Fußgängerin verstorben

Bad Schwalbach (ots) – (fh)Wie am Mittwoch, dem 04.01.2023 berichtet, ereignete

sich am selben Tag gegen 17:20 Uhr in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen ein

schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden. Nun ist die

59-jährige Taunussteinerin nach derzeitigem Ermittlungsstand an den Folgen ihrer

Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen der Polizeistation Bad Schwalbach zu

dem genauen Unfallhergang und den Umständen des Unfalls dauern weiterhin an.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

zu melden.

Hochwertiges Fahrrad von Bauernhof gestohlen,

Taunusstein-Wehen, Dornbornstraße, festgestellt: Montag, 09.01.2023, 08:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen wurde von einem Bauernhof in Taunusstein-Wehen ein

hochwertiges Fahrrad entwendet. Wie der Besitzer des weißen Fahrrads der Marke

Haibike am Montag feststellte, hatten sich Diebe unbemerkt seinem Bauernhof in

der Dornbornstraße genähert und aus einem Lagerraum das mit einem Elektromotor

nachgerüstete Fahrrad entwendet. Der Wert des Zweirads wird vom Besitzer mit

mehreren Tausend Euro angegeben.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Pkw nach Unfallflucht beschädigt, Taunusstein-Bleidenstadt, Schulstraße,

Freitag, 06.01.2023, 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(fh)Am Freitagmittag kam es vor einem Restaurant in Taunusstein-Bleidenstadt zu

einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Im

Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr parkte ein schwarzer Smart in einer

Parkbucht in der Schulstraße auf Höhe eines Restaurants. Ersten Ermittlungen

zufolge stieß ein unbekanntes Fahrzeug, während eines Parkmanövers gegen die

hintere Fahrerseite des Smart und verursachte so einen Sachschaden von 1.500

Euro. Ohne sich als unfallverursachende Person zu erkennen zugeben, fuhr der

Verursacher oder die Verursacherin davon.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden

gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124)

7078-0 zu melden.