Verkehrsteilnehmer auf BAB 5 aus Pkw mit Böllern beschossen worden

Darmstadt – Am Samstag, 07.01.2023 gg. 14:30 Uhr wurde auf der BAB 5 in FR

Süden (Höhe AS Bensheim) zunächst durch zwei parallel fahrende SUVs die Fahrbahn

blockiert und anschließend wurden aus einem der beiden Pkws mehrere

Feuerwerkskörper auf einen anderen Verkehrsteilnehmer gefeuert. Laut Angaben des

Geschädigten sei in einem der beiden Fahrzeuge eine Hochzeitsbraut ersichtlich

gewesen. Die Kennzeichen der beiden Fahrzeuge konnten festgehalten werden,

jedoch werden noch Zeugen gesucht, die den o.g. Sachverhalt beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Südhessen in

Darmstadt unter Tel.: 06151/8756-0.

Bergstrasse

Viernheim: 46-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Viernheim – Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 46 Jahre alter Mann am

Montagnachmittag (09.01.) ausgelöst. Gegen 15.00 Uhr hatten Zeugen die Polizei

alarmiert und eine Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld einer Familie in der

Weinheimer Straße gemeldet.

Im Zuge der anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige

widerstandslos festgenommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. In den

Räumlichkeiten fanden die Einsatzkräfte unter anderem eine Armbrust. Für weitere

kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam der Festgenommene auf die Wache. Gegen ihn

leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu den genauen

Hintergründen des Geschehens dauern an.

Wald-Michelbach: Polizei sucht Verursacher nach Unfall

Wald-Michelbach – Am Samstag (07.01.), in der Zeit zwischen 11.00 und

16.45 Uhr, wurde in der Schwalbengasse ein geparkter schwarzer BMW durch ein

anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Schaden von

rund 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben

können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der

Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Viernheim: Geld und Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Viernheim – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße

geriet am Sonntag (08.01.), in der Zeit zwischen 12.30 und 19.10 Uhr, in das

Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Balkontür auf und verschafften sich so Zugang in die

Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher die Wohnung.

Sie ließen hierbei Geld und Schmuck mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Auseinandersetzung zwischen Männern / 41-Jähriger durch Messerstich verletzt / Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Darmstadt – Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der

am Samstag (7.1.) ein 41 Jahre alter Obdachloser durch einen Messerstich

verletzt wurde, hat das Kommissariat 43 die Ermittlungen wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 41-Jährige und sein 31 Jahre alter

Kontrahent gegen 20.20 Uhr auf dem Luisenplatz aus noch nicht bekannten Gründen

in Streit. Hierbei soll der 31-Jährige den Wohnsitzlosen unvermittelt mit einem

Messer gestochen und dabei schwer verletzt haben. Im Anschluss flüchtete er in

unbekannte Richtung. Das Tatmesser konnte noch in Tatortnähe von den Beamtinnen

und Beamten sichergestellt werden. Der Verletzte und stark alkoholisierte

41-Jährige kam zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Eine

eingeleitete Fahndung und damit einhergehend, eine von der Staatsanwaltschaft

Darmstadt angeordnete Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen in Ober-Ramstadt

verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise von Zeugen,

die Aufschluss über den Tathergang geben, werden gebeten, sich bei den

Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach möglicher Bedrohung gesucht / Kommissariat 43 ermittelt

Darmstadt – Am Sonntagabend (8.1.) soll es in der Seeheimer Straße / Ecke

Feldschneise zu einer Bedrohung gegenüber einem 24 Jahre jungen Mann gekommen

sein. Für die Klärung der Tat und den Fortgang der Ermittlungen suchen die

Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 43 Zeugen des angezeigten Geschehens.

Demnach soll ein noch unbekannter Mann gegen 18.50 Uhr an den Darmstädter

unvermittelt herangetreten sein und ihn mit einer augenscheinlichen Waffe, bei

der es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben könnte, wortlos gedroht

sowie zwei Schüsse in die Luft abgegeben haben. Die Hintergründe der Tat sind

bislang noch unklar. Der Täter soll hierauf sofort die Flucht in Richtung

Stresemannstraße angetreten haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief

ohne Erfolg.

Der Unbekannte wurde als etwa 14 bis 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,80

Meter groß beschrieben. Er war soll von schlanker Statur gewesen sein und zum

Zeitpunkt der Tat schwarze Kleidung und weiße Schuhe getragen haben.

Hinweise möglicher Augenzeugen werden an die ermittelnden Beamten des

Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt-Wixhausen: In Haus eingebrochen und nach Beute gesucht / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – In der Zeit zwischen Samstag (7.1.) und Sonntag (8.1.) haben

Einbrecher ein Einfamilienhaus „In den Wingerten“ heimgesucht und nach

Wertgegenständen gesucht. Die Darmstädter Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Nach

ersten Erkenntnissen hatten sich die ungebetenen Besucher gewaltsam über ein

rückwärtiges Fenster Zugang zu dem Anwesen verschafft und in dem Haus die

Schränke durchwühlt. Ob sie fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt.

Der von ihnen an dem Gebäude verursachte Schaden wird aktuell auf mehrere

Hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut. Die Ermittlerinnen und

Ermittler fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen? Unter der Rufnummer

06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Darmstadt: Nach Geld gefragt und mit Pfefferspray gesprüht / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt – Zwei noch unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen

(8.1.) einen 20-jährigen Darmstädter beraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach das Duo den Passanten gegen 3 Uhr auf dem

Schlossgartenplatz an und forderte Geld. Als der Angesprochene zunächst nicht

reagierte, sprühten die Täter ihm Pfefferspray ins Gesicht und nahmen die

Geldbörse des jungen Mannes an sich.

Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen Richtung Herrngarten. Der 20-Jährige

alarmierte die Polizei und wurde anschließend in einem Rettungswagen vor Ort

ärztlich behandelt. Eine eingeleitete Fahndung nach den Flüchtenden verlief ohne

Erfolg.

Beide Täter wurden auf ein Alter zwischen 14 und 16 Jahre geschätzt. Einer der

beiden war von schlanker Statur, hatte schwarze Haare und trug eine Brille.

Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die in

diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer

06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Darmstadt-Eberstadt: Versuchter Einbruch in Spielhalle / Alarm schlägt Täter in die Flucht

Darmstadt – Am frühen Samstagmorgen (7.1.) haben Kriminelle versucht, in

der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Pfungstädter Straße, in die Räume einer

Spielhalle zu gelangen. Gegen 6.40 Uhr machten sich die Unbekannten an zwei

Fenstern des Gebäudes zu schaffen. Dabei löste der Alarm aus und schlug die

Einbrecher in die Flucht.

Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter

der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt: Exhibitionist im Hauseingang / Polizei ermittelt

Darmstadt – Am frühen Samstagmorgen (7.1.) hat ein noch unbekannter Mann,

gegen 1 Uhr, im Hauseingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der

Riedeselstraße eine 48-Jährige belästigt, sein Genital entblößt und sexuelle

Handlungen an sich vorgenommen.

Die Darmstädterin informierte die Polizei und der Mann flüchtete in unbekannte

Richtung. Er wurde auf ein Alter zwischen 30 und 35 Jahre sowie eine Körpergröße

von circa 1,85 Meter geschätzt. Seine Statur wurde als kräftig beschrieben. Er

hatte einen „leichten Backenbart“ und kurze dunkle Haare. Zum Zeitpunkt der Tat

trug er eine blaue Jeans, eine dunkle Bomberjacke sowie eine grau melierte

„Franzosen-Baskenmütze“.

Das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo ermittelt in dem Fall und nimmt

Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt: In Gespräch verwickelt und Geldbörse gestohlen / Zeugen gesucht

Darmstadt – Ein Krimineller hat am Freitag (6.1.) sein Unwesen am

Marienplatz getrieben. Gegen 18.45 Uhr betrat der noch unbekannte Mann eine

Gaststätte, verwickelte den Inhaber in ein Gespräch und entwendete dabei dessen

Geldbörse mit den Tageseinnahmen aus einer Tasche. Mit seiner Beute flüchtete er

zu Fuß in Richtung Hügelstraße. Er wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa

1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit

einer schwarzen Jeans und einem schwarzen, mit gelben Applikationen versehenen,

Pullover bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Wollmütze in der Farbe Beige.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die Hinweise

zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und

Ermittlern, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Nord: Betrüger nutzen WhatsApp und geben sich als Tochter aus / Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

Darmstadt – Noch unbekannte Betrüger haben sich am Samstag (7.1.) bei

einer 69-Jährigen über den Messengerdienst „WhatsApp“ gemeldet und Geld

gefordert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gaben die Kriminellen vor, die Tochter der

Darmstädterin zu sein, die in Geldnöte geraten sei und die sofortige finanzielle

Hilfe ihrer „Mutter“ brauche.

Um ihrem angeblichen Kind zu helfen, überwies die Seniorin mehrere Tausend Euro.

Als sich im Nachgang herausstellte, dass es sich um Betrüger handelte,

informierte sie die Polizei.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei und rät bei

WhatsApp-Nachrichten, beziehungsweise Messenger-Nachrichten insgesamt, die von

unbekannten Nummern gesendet werden, besonders misstrauisch zu sein.

Folgende Verhaltenstipps gilt es zu beherzigen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Niemals Geldüberweisungen nur aufgrund einer Messenger Nachricht einer unbekannten Nummer tätigen!

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle

des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151 969-40444 zur

Verfügung!

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Brennender Hochsitz ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Roßdorf – Ein brennender Hochsitz hat am Freitagabend (6.1.) die Feuerwehr

und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 21 Uhr hatte ein zuständiger Jäger die

Flammen in einem Waldstück in der Verlängerung zur Schulgasse wahrgenommen und

im Anschluss die Einsatzkräfte alarmiert. Das Feuer wurde umgehend von der

freiwilligen Feuerwehr Roßdorf gelöscht. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden

die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wie es zu dem Ausbruch des

Feuers kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die

Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) übernommen haben. Alle in diesem Zusammenhang

stehenden sachdienlichen Hinweisen nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Babenhausen: Kriminelles Vorhaben scheitert / Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Babenhausen – Das kriminelle Vorhaben eines bislang unbekannten Mannes

scheiterte, als dieser versuchte, vergangenen Freitagnachmittag (6.1.) in ein

Einfamilienhaus im Nordring zu gelangen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Unbekannte versucht haben gegen 17.30 Uhr

eine Scheibe des Wohnhauses zu beschädigen, um offenbar so in das Haus zu

gelangen. Das kriminelle Vorhaben blieb nicht unbemerkt. Mithilfe von lauten

Rufen des Nachbarn, suchte der ungebetene Gast schließlich das Weite. Dennoch

entstanden Schäden, die auf über 1000 Euro geschätzt werden.

Das Alter des Flüchtigen wurde auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Er soll zwischen

1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Laut Zeugen soll er eine dünne

Daunenjacke, eine Jeans und Handschuhe getragen haben. Zudem wurde seine Statur

als schlank beschrieben. Er hatte einen Dreitagebart und kurze Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes geben

kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Zimmern: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Groß-Zimmern – Ein Mehrfamilienhaus in der Waldstraße rückte am Freitag

(6.1.) im Zeitraum zwischen 18.30 und 22 Uhr in das Visier unbekannter

Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten ins Innere des

Wohnhauses und machten sich im Anschluss an einer Wohnungstür gewaltsam zu

schaffen. Die Tür hielt dem Vorhaben stand, woraufhin die Kriminellen das Weite

suchten. Dennoch entstanden Schäden, die auf einen niedrigen zweistelligen

Betrag geschätzt werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter

der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Seeheim-Jugenheim: Portemonnaie aus Wagen gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim – Einen Portemonnaie haben bislang Unbekannte im

Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (6.1.) und Samstagmorgen (7.1.) aus einem

silbernen Volkswagen gestohlen.

Der Wagen war in der Straße „In den Löser“ abgestellt, als sich die Kriminellen

daran zu schaffen machten. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die

Unbekannten eine schwarze Geldbörse, die im Innenraum lag. Darin befanden sich

unter anderem persönliche Ausweisdokumente. Insgesamt werden die Schäden auf 100

Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 in

Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Da nach jetzigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass das

Fahrzeug nicht richtig verschlossen war, gibt die Polizei folgenden Ratschlag:

Ein Auto ist kein Tresor! Oft reichen den Kriminellen wenige Minuten aus, sich

Zugang zum Fahrzeugraum zu verschaffen. Weder der Fußraum noch der Kofferraum

sind geeignete Verstecke und bieten keinen ausreichenden Schutz vor Diebstahl.

Im besten Fall lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück und vergewissern

sich, dass der Wagen richtig verschlossen ist!

Groß-Umstadt: Scheiben an mehreren Autos eingeschlagen / Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt – Am vergangenen Wochenende zwischen Samstag (7.1.) und

Sonntag (8.1.) haben bislang Unbekannte die Scheiben von mehreren geparkten

Autos eingeschlagen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden an mindestens acht Fahrzeugen in der

Beunestraße, in der Höchster Straße und in der Curtigasse die Scheiben

eingeschlagen. Hierbei entstanden Schäden, die auf mehrere Hundert Euro

geschätzt werden. Wieso die bislang unbekannten Vandalen ihrer Zerstörungswut

freien Lauf gelassen haben, muss noch ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang werden Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich beim Kommissariat 41 in

Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Weiterstadt: Scheibe eingeschlagen und Kassen aufgehebelt / Bäckerei im Visier von Kriminellen

Weiterstadt – In der Nacht zum Montag (8.-9.1.) geriet eine Bäckerei in

der Darmstädter Straße in das Visier von Kriminellen. Nach bisherigen

Erkenntnissen zerstörten die Täter die Fensterscheibe des Geschäfts und

verschafften sich auf diesem Weg Zugang zum Verkaufsraum. Dort hebelten sie die

leeren Kassen auf und traten ohne Beute die Flucht an. Der von ihnen verursachte

Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 43 des 3. Polizeireviers ermittelt wegen des versuchten

besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer

06151/969-41310 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: 48-Jähriger bedroht und bestohlen

Ein 48 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend (06.01.), gegen 21.45 Uhr, in der Dreieichstraße von einem Unbekannten bedroht und bestohlen. Der Kriminelle drohte dem 48-Jährigen mit einem einen Gegenstand, der wie ein Messer aussah und forderte die Herausgabe von Geld. Der Täter flüchtete anschließend mit über 200 Euro auf einem Kleinkraftrad mit Elektroantrieb vom Tatort.

Der Flüchtige ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Helm, eine dunkle Jacke mit Reflektoren an den Ärmeln, schwarze Motorradhandschuhe und eine schwarze Hose. Der Angreifer sprach mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rüsselsheim-Königstädten: Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Ein Wohnhaus in der Philipp-Völker-Straße geriet am Samstag (07.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 20.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch die Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Den ungebetenen Besuchern fiel bei ihrer Suche nach Wertgegenständen Schmuck und Geld in die Hände.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rüsselsheim: Vier Transporter aufgebrochen

Zwei auf dem Parkplatz der Walter-Köbel-Sporthalle und zwei in der Lise-Meitner-Straße geparkte Transporter brachen Unbekannte in der Nacht zum Montag (08.01.) auf. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein und verschafften sich so Zugang in die Innenräume. In keinem Fall wurde etwas entwendet. Der angerichtete Schaden beträgt nach ersten Schätzungen aber insgesamt über 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alzeyer Straße geparkter BMW wurde am Samstag (07.01.), in der Zeit zwischen 9.30 und 10.30 Uhr, von Unbekannten beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die gesamte Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2500 Euro.

Wegen der Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41). Hinweise zu dem Fall werden telefonisch unter der Rufnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Kelsterbach: Scheinwerfer ausgebaut und geflüchtet/Wer kann Hinweise geben?

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Freitag (06.01.) an einem Porsche, der in der Frodshamstraße abgestellt war, zu schaffen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bauten die Kriminellen die Frontscheinwerfer des Wagens aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

Riedstadt-Leeheim: Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus im Herrngartenweg geriet am Freitag (06.01.), in der Zeit zwischen 17.00 und 20.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand über die Terrassentür in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen gingen die ungebetenen Besucher aber offenbar leer aus.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Trebur-Geinsheim: Wohnung im Visier Krimineller/Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Am Freitag (06.01.), in der Zeit zwischen 18.30 und 19.30 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Wohnung in der Schulstraße zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter drangen durch ein Fenster ein und entwendeten anschließend aus den Räumlichkeiten unter anderem Schmuck, zwei Paar Turnschuhe und einen Rucksack. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Gegenstände werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Riedstadt-Erfelden: Blauer Audi Q5 gestohlen (GG-UA 60)

Ein auf einem Grundstück in der Dürerstraße geparkter blauer Audi Q5 wurde in der Nacht zum Freitag (06.01.) von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen GG-UA 60 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Audi geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Erneut Metalldiebe auf Firmengelände

Erneut haben Metalldiebe in der Nacht zum Samstag (07.01.) das Gelände eines Schrott- und Metallhandels im Hammerweg heimgesucht und sind anschließend gewaltsam in eine dortige Lagerhalle eingebrochen. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle Kupfer und Messing gestohlen. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort und dürften für den Abtransport des Metallschrotts ein geeignetes Transportfahrzeug benutzt haben.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06062/9530 an die Kriminalpolizei in Erbach (K 21/22).

Frontalzusammenstoß am Gumpener Kreuz

Reichelsheim i. Odw. – Am Samstag (07.01.), gegen 13Uhr, befuhr eine

82-jährige mit ihrem PKW die B38 von Reichelsheim kommend in Fahrtrichtung

„Gumpener Kreuz“ und beabsichtigte hier nach links in Richtung Fürth abzubiegen.

Während des Abbiegens kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden

PKW eines 25-Jährigen aus dem Kreis Bergstraße, der die B47 aus Richtung

Winterkasten kommend befuhr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht

verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird mit ca.

10.000EUR beziffert. Die Fahrbahn mussten zur Bergung der Fahrzeuge mehrere

Minuten gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige

Feuerwehr Reichelsheim im Einsatz.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Oberzent – Rothenberg – Am Samstag (07.01.) befuhr ein 29-jähriger

Odenwälder die L3410 von Rothenberg kommend in Fahrtrichtung Hirschhorn, als der

Fahrzeugführer aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über den Pkw verlor und

nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw stürzte hierbei mehrere Meter die

Böschung hinab und kam dabei auf der Seite, an zwei Bäumen lehnend, zum Liegen.

Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf 3.000 EUR geschätzt, der

Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in

das Kreiskrankenhaus nach Erbach verbracht. Für die Bergung des verunfallten

Pkws musste die L3410 kurzzeitig vollgesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst

mit einem RTW sowie NEF, war die Freiwillige Feuerwehr Oberzent mit zwei

Fahrzeugen vor Ort.