Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Grünstadt (ots) – Am 09.01.2023, gegen 00:50 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt den 20-jährigen Fahrer eines Pkw im Östlichen Graben in Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem jungen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldstrafe von 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.

Grünstadt: Beim Abbiegen Pedelec übersehen

Grünstadt (ots) – Zum Zusammenstoß eines Pkw mit einer Pedelecfahrerin kam es am 08.10.23 gegen 16:50 Uhr an der Einmündung Sausenheimer Straße / Richard-Wagner-Straße. Eine 16-jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg in der Sausenheimer Straße stadteinwärts. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin bog von der Sausenheimer Straße nach links in die Richard-Wagner-Straße ein. Hierbei stieß die Front des Pkw gegen das linke Bein der Jugendlichen, die daraufhin stürzte. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Tiefenthal: Berauscht unterwegs

Tiefenthal (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 08.01.23 gegen 12:10 Uhr in der Hauptstraße konnten bei einem 23 Jahre alten Autofahrer deutliche Auffälligkeiten festgestellt werden, die für einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum sprechen. Der junge Mann lehnte die Mitwirkung an einem Vortest ab. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die nun auf alle Stoffgruppen untersucht wird. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Die Führerscheinstelle erhält nach Eingang des Blutprobenergebnisses entsprechend Mitteilung.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):