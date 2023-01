Wiesbaden: Die Polizei-News

Autofahrer mit Stroboskop geblendet, Wiesbaden-Auringen,

Bremthaler Weg, 03.01.2023, 20.00 Uhr,

(pl)In Auringen wurde am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr ein Autofahrer während

der Fahrt auf dem Bremthaler Weg mit einem Stroboskop geblendet. Der

55-jährige Toyota-Fahrer war gegen 20.00 Uhr in Richtung Sportplatz unterwegs,

als er geblendet wurde. Der Autofahrer wendete daraufhin, um die verantwortliche

Person ausfindig zu machen und wurde auf dem Rückweg erneut geblendet. Im

Anschluss klagte der Geschädigte über Probleme mit den Augen. Der Täter wurde

als ca. 40 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 Meter groß mit einem Bart beschrieben und

soll eine schwarze Brille, eine dunkle Mütze, eine hellgrüne Steppjacke, eine

dunkle Jogginghose sowie helle Turnschuhe getragen haben. Das 4. Polizeirevier

hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung und des

gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Festgestellt: 03.01.2023,

(pl)Im Verlauf des Dienstags wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche

gemeldet. Abgesehen hatten es die Täter auf drei Wohnungen und ein

Einfamilienhaus. Im Cheruskerweg öffneten die Täter zwischen Freitag, dem

02.12.2022, und Dienstag, dem 03.01.2023, gewaltsam das Fenster einer Wohnung.

Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen die Einbrecher

jedoch offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Ebenfalls durch ein

aufgehebeltes Fenster verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstag, dem

22.12.2022, und Dienstag, dem 03.01.2023, Zutritt zu einer Wohnung in der

Edisonstraße und erbeuteten unter anderem eine Münzsammlung, ein Smartphone

sowie diverse Schmuckstücke. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Dotzheimer

Straße hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. In diesem Fall schlugen die

Einbrecher am Dienstag, den 03.01.2023, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr zu. Am

selben Abend wurden drei Personen in Breckenheim beim versuchten Einbruch in ein

Einfamilienhaus ertappt und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht.

Das Trio hatte sich gegen 18.50 Uhr an der Terrassentür des Hauses in der Straße

„Auf der Ahl“ zu schaffen gemacht, als sie von einem Nachbarn erwischt wurden

und daraufhin die Flucht antraten. Die gescheiterten Einbrecher sollen männlich,

ca. 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und schlank gewesen sein. Hinweise zu den

Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Autoaufbrecher unterwegs – Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen,

Wiesbaden-Klarenthal, Werner-Hilpert-Straße, Carl-von-Ossietzky-Straße,

02.01.2023, 16.00 Uhr bis 03.01.2023, 18.45 Uhr,

(pl)In Klarenthal haben Autoaufbrecher zwischen Montagabend und Dienstagabend

ihr Unwesen getrieben, die es bei mindestens zwei geparkten Fahrzeugen auf

Fahrzeugteile abgesehen hatten. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise

in die Innenräume der beiden betroffenen Autos ein. Während sie dann aus einem

Wagen das festinstallierte Navigationsgerät und den Tacho ausbauten, ließen sie

aus dem anderen Fahrzeug das Lenkrad mitgehen. Die beiden BMW waren im Bereich

Werner-Hilpert-Straße und Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellt. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Baumaschinen aus Bagger gestohlen,

Wiesbaden, Marktplatz, 16.12.2022 bis 03.01.2023,

(pl)Aus einem auf dem Wiesbadener Marktplatz abgestellten Baustellenbagger

wurden zwischen Freitag, dem 16.12.2022, und Dienstag, dem 03.01.2023,

Baumaschinen gestohlen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Baggers ein

und entwendeten aus diesem zwei Bohrmaschinen sowie einen Winkelschleifer.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Zurückgelassene Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden,

Georg-August-Straße, 02.01.2023, 16.00 Uhr bis 03.01.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag musste eine Autofahrerin in Wiesbaden leider die Erfahrung

machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden

sollten. Die Geschädigte hatte ihren Pkw am Montag gegen 16.00 Uhr auf dem

Parkplatz einer Schule in der Georg-August-Straße abgestellt und mehrere Tüten

mit Kleidung sowie weiteren Wertgegenständen im Wagen belassen. Als sie dann am

nächsten Tag gegen 12.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie

feststellen, dass Autoaufbrecher die Hecksscheibe ihres Pkw eingeschlagen und

die im Fahrzeug liegenden Sachen entwendet hatten. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Brandstiftung in Unterkunft,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Dienstag, 03.01.2023, 20:30 Uhr

(wie) In Bad Schwalbach kam es in einer Asylunterkunft in Bad Schwalbach zu

einem Brand, das Feuer wurde offensichtlich absichtlich gelegt. Feuerwehr und

Polizei wurden gegen 20:30 Uhr zur ehemaligen Tannenwaldklinik in den Martha-von

Opel-Weg gerufen, da dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Beim Eintreffen

der Rettungskräfte hatte eine Mitarbeiterin der Unterkunft bereits Schlimmeres

verhindert, da sie den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpft hatte. Die

Feuerwehr entlüftete das Gebäude und brachte das Brandgut ins Freie. Ein oder

mehrere unbekannte Täter hatten offenbar mehrere Haufen Papiermüll im Keller, im

Treppenhaus und hinter dem Gebäude zusammengelegt und angezündet. Durch das

beherzte Eingreifen der Mitarbeiterin kam es weder zu Verletzten noch zu einem

Gebäudeschaden. Einige Bewohner der Unterkunft fielen negativ auf, da sie die

Arbeit der Feuerwehr behinderten, die Rettungskräfte anpöbelten und vor ihnen

verächtlich auf den Boden spuckten. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt

Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

Mann bei Brand von Holzhütte verletzt, Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Straße,

Mittwoch, 04.01.2023, 01:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mann bei einem Brand

einer Holzhütte schwer verletzt. Zeugen bemerkten gegen 01:15 Uhr die brennende

Hütte in der Idsteiner Straße. Da sie direkt an der Hütte einen Mann sahen,

liefen sie zu dem Brand und halfen der Person aus dem Gefahrenbereich. Zudem

verständigten sie die Feuerwehr. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der

58-Jährige in der Holzhütte mit einem Holzvergaser etwas zu Essen kochen wollen.

Hierbei sei er eingeschlafen und habe die Kochstelle mit dem Bein umgeworfen. So

sei die Hütte in Brand geraten. Glücklicherweise konnte der 58-Jährige sich noch

aus eigener Kraft ins Freie retten. Aufgrund der Verbrennungen wurde der

Verletzte noch am Brandort in ein künstliches Koma versetzt und anschließend in

ein Krankenhaus gebracht. Von dort aus wurde er per Hubschrauber in eine

Spezialklinik für Brandopfer geflogen. Die Hütte wurde von der Feuerwehr

gelöscht, ist aber durch das Feuer zerstört worden. Einen Hinweis für eine

strafbare Handlung ergab sich für die Polizei bisher nicht.

Auto auf Parkplatz zerkratzt,

Idstein, Am Bahnhof, Dienstag, 03.01.2023, 08:50 Uhr bis 09:20 Uhr

(wie) In Idstein wurde am Dienstagvormittag ein Auto auf einem Parkplatz

zerkratzt und somit stark beschädigt. Eine 50-Jährige hatte einen weißen Fiat

500 auf einem Parkplatz zwischen einem Supermarkt und einer Gaststätte in der

Idsteiner Straße abgestellt. Als sie gegen 09:20 Uhr zu dem Fahrzeug

zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die linke Seite des

Fiat zerkratzt hatte. Der Schaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Die Polizei in

Idstein erbittet unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 um Hinweise.