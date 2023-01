Bergstrasse

Bensheim: Bewohnerin überrascht Einbrecher/Flucht ohne Beute

Bensheim (ots) – Ein Mehrfamilienhaus „An den Stadtwiesen“ in Schwanheim geriet

am Dienstag (03.01.), gegen 17.45 Uhr, in das Visier Krimineller. Ein Täter

drang über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und wurde dort anschließend von

einer Bewohnerin des Hauses überrascht. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort

ohne Beute das Weite und flüchtete vom Tatort. Der Flüchtige ist 1,70 bis 1,80

Meter groß, war dunkel gekleidet und trug eine Mütze sowie ein Tuch vor dem

Gesicht. Vor dem Fenster stand noch eine weitere Person, die allerdings nicht

beschrieben werden konnte und gemeinsam mit dem Ertappten die Flucht antrat.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der

Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Lautertal: Einbruch in Wohnhaus

Lautertal (ots) – Ein Wohnhaus im Falltorweg in Reichenbach geriet am Dienstag

(03.01.), in der Zeit zwischen 5.30 und 19.30 Uhr, in das Visier von

Einbrechern. Die Täter gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand über die

Terrassentür in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fiel

ihnen anschließend unter anderem Schmuck und Geld in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Lorsch: Einfamilienhaus im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Lorsch (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Zierapfelstraße rückte zwischen dem 22. Dezember und Dienstag (03.01.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem

Kenntnisstand hebelten die Unbekannten ein Fenster des Hauses auf und

verschafften sich so Zutritt. Auf der Suche nach potentieller Beute durchsuchten

sie mehrere Räume. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem Schmuck und

suchten das Weite. Wie hoch der Schaden genau ist, muss noch ermittelt werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Heppenheimer Kriminalpolizei (K 21/22) sind

mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06142/6960 entgegen.

Pfungstadt – Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Pfungstadt (ots) – Pfungstadt – Am Montag dem 02.01.2023 gegen 14:00 Uhr kam es

in Darmstadt Eberstadt auf der Heidelberger Landstraße/Ecke Stresemannstraße zu

einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw mit Anhänger befuhr die Heidelberger Straße

in Fahrtrichtung Bickenbach, als dieses ein auf dem Anhänger befindliches

Kupplungsschloss verlor. Ein nachfahrendes Fahrzeug fuhr über dieses und wurde

hierdurch stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation

Pfungstadt unter Tel.: 06157-95090 entgegen.

Viernheim: Ohne Führerschein, berauscht und alkoholisiert/Polizei zieht zwei Fahrer aus dem Verkehr

Streifenbeamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim führten in der Nacht zum Dienstag (03.01.) Kontrollen im Stadtgebiet durch.

Für zwei Verkehrsteilnehmer mündeten die Überprüfungen anschließend in entsprechende Strafverfahren. Gegen 0.00 Uhr stoppten die Gesetzeshüter in der Karl-Marx-Straße zunächst einen 24 Jahre alten Autofahrer. Bei ihm bestand der Verdacht auf vorherigen Konsum von Cannabis. Zudem konnte er den Kontrolleuren keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weiterhin kontrollierten die Polizisten gegen 3.00 Uhr einen 40-jährigen Wagenlenker in der Konrad-Adenauer-Allee. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,5 Promille an. Es folgte ebenfalls eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Darmstadt

Darmstadt: Ungebetene Besucher im Gartenhaus / Polizei nimmt 14- und 17-Jährigen vorläufig fest und stellt gestohlenen Roller sicher

Darmstadt (ots) – Nachdem der Besitzer einer Gartenhütte in der Vogelsbergstraße

am Dienstagmorgen (3.1.) auf zwei ungebetene Besucher traf, die sich

offensichtlich gewaltsam Zugang zu seinem Gartenhaus verschafft hatten,

alarmiere er die Polizei. Beim seinem Versuch, die beiden 14 und 17 Jahre alten

Tatverdächtigen festzuhalten, trat das Duo die Tür seiner Hütte ein und

flüchtete. Zurück blieb ein Motorroller, mit dem beide mutmaßlich zu der

Gartenhütte gefahren waren und der, wie sich im Rahmen der anschließenden

Überprüfung herausstellte, nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Ordnungshüter die

beschriebenen Jugendlichen noch in der Kittlerstraße vorläufig fest. Ihr

Versuch, sich vor den Beamtinnen und Beamten dort zu verstecken, blieb somit

ohne Erfolg. Beide kamen mit zur Wache. Dort erfolgte die Anzeigenerstattung.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Sie werden sich

nun zukünftig unter anderem wegen des besonders schweren Diebstahls

strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Nord: Schule im Visier von Einbrechern / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Eine Schule in der Vogelsbergstraße geriet in der Zeit

zwischen Donnerstag (22.12.2022) und Dienstag(3.1.2023) in das Visier von

Einbrechern. Am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr waren die Spuren der Täter

entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten

sich die ungebetenen Gäste gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und einem Küchenraum

verschafft, dort alles verwüstet und Geld aus der Kasse entwendet. Der

Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 1000 Euro.

Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat,

wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen

(Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Lützelbach-Haingrund: Berauscht, ohne Führerschein und Drogen dabei/Kontrolle mit Folgen

Die Kontrolle eines Kleinwagens auf der Landesstraße 3349 endete am Dienstagabend (03.01.) mit der Festnahme eines 34 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Aschaffenburg.

Der 34-Jährige stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Diesen Verdacht untermauerte die Beschlagnahme von rund 100 Gramm Amphetamin, etwa 60 Gramm Marihuana, über 1800 Euro Bargeld und Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen und die die Ordnungshüter bei der Durchsuchung des Autos und des Mannes entdeckten. Auch konnte der Wagenlenker den Ordnungshütern keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Der Festgenommene musste die Beamten mit auf die Wache begleiten und eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in gleich mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

Dieburg: Rauchmelder schlägt Alarm und rettet Anwohner

Dieburg (ots) – Als der Rauchmelder in einer Wohnung in der Straße „Am

Lindenhof“ gegen 22.45 Uhr Alarm schlug, wachte der 38-jährige Bewohner auf und

bemerkte Rauch, der aus der Küche kam. Auch seine Nachbarn wurden durch das

Piepsen des Rauchmelders hellhörig und alarmierten die Feuerwehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand in der Küche, wo eine

Kochplatte anfing zu brennen. Derzeit wird von einem technischen Defekt

ausgegangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits erloschen.

Durch den Brand entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schaden von

mehreren Tausend Euro. Der 38-jährige Bewohner verletzte sich nach momentanem

Kenntnisstand leicht und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung

in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Dieburg: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einem Parkplatz / Zwei Personen vorläufig festgenommen

Dieburg (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Dienstagabend (3.1.)

gegen 19.45 Uhr erst zu einer verbalen und schließlich zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Frankfurter Straße auf

einem Parkplatz. Bei der Auseinandersetzung nutzte nach derzeitigen

Erkenntnissen eine Person Pfefferspray.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Rivalen bereits getrennt. Die Polizisten

konnten die betroffenen Personen noch antreffen und kontrollieren. Auch das

genutzte Pfefferspray konnte durch die Streifen aufgefunden und sichergestellt

werden. Ein alarmierter Rettungswagen kümmerte sich noch vor Ort um zwei leicht

verletzte Personen.

Bei den Personen handelte es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um sechs

Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren. Vor Ort konnten ebenfalls mehrere

Zeugen angetroffen werden.

Die Beamten nahmen einen 13 und einen 16-Jährigen vorläufig fest und übergaben

sie anschließend an die Erziehungsberechtigten. Die weiteren Ermittlungen zu den

Hintergründen dauern an.

Dieburg: Polizei nimmt 16-Jährigen vorläufig fest und stellt entwendeten E-Scooter sicher

Dieburg (ots) – Eine Streife der Polizeistation Dieburg kontrollierte am

Dienstagabend (3.1.) gegen 20 Uhr einen jungen Mann auf einem E-Scooter in der

Bahnhofstraße. Bei der Überprüfung des Rollers bemerkten die Beamten, dass

dieser bereits im November des vergangenen Jahres in Darmstadt entwendet wurde.

Die Polizisten stellten den E-Scooter daraufhin sicher und nahmen den

16-jährigen Fahrer vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

übergaben die Beamten den jungen Mann an seine Erziehungsberechtigten.

Er wird sich nun in der Sache strafrechtlich verantworten müssen. Die

Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen dauern an.

Babenhausen-Harpertshausen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Babenhausen (ots) – Nachdem Kriminelle am Dienstag (3.1.) zwischen 13 und 20 Uhr

in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße eingebrochen sind, ermittelt nun die

Kriminalpolizei. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das

Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten.

Dabei fanden sie unter anderem Bargeld, Schmuck und eine Handtasche. Die

Kriminellen flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren

Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt Hinweise zu den Tätern unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Seeheim: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus / Wer hat etwas gesehen?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Kriminelle versuchten zwischen Freitagmittag (30.12.)

und Dienstagmittag (3.1.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Heidelberger Straße zu gelangen. Dazu hebelten die Täter an einem Fenster im

Erdgeschoss. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Einbrecher von ihrem

Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden Sie

sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151

/ 969 – 0.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Montag (02.01.) ereignete sich zwischen 15:00 und 16:55 Uhr ein

Verkehrsunfall in der Nieder-Ramstädter Straße in Ober-Ramstadt. Auf

der Höhe eines dortigen Dönerimbiss beschädigte ein unbekanntes

Kraftfahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen

Mazda. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite verkratzt und der linke

Außenspiegel des Mazda beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von

etwa 2000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von

der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher

geben können, werden gebeten sich bei der PSt. Ober-Ramstadt unter

06154 / 6330 – 0 zu melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Am Dienstag (03.01.) ereigneten sich in Bauschheim zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 17.45 und 18.15 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Nibelungenstraße. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher unter anderem auf eine Geldbörse und eine Jacke.

Von einer Bewohnerin beim Einbruch gestört, wurde ein Unbekannter dagegen um 18.00 Uhr in der Spreewaldstraße. Der Kriminelle war gerade im Begriff durch ein Fenster in die Räumlichkeiten einzudringen. Er flüchtete daraufhin sofort vom Tatort. Der Flüchtige ist etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und war dunkel gekleidet. In beiden Fällen wurde von Zeugen zuvor ein weißer Transporter bemerkt, der im Bereich der Tatorte unterwegs war. Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht

Michelstadt (ots) – Am Dienstag (03.01.), gegen 20:45 Uhr, befuhr ein dunkler

Pkw die Schloßstraße in Michelstadt mit Fahrtrichtung Darmstädter Straße. Kurz

nach der Kreuzung Schloßstraße/Einhardstraße touchiert der Pkw einen, am rechten

Fahrbahnrand parkenden, weißen BMW Cabriolet und entfernt sich von der

Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem BMW

entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 EUR. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten

sich telefonisch mit der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu

setzen.