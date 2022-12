Rheinstetten – Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Rheinstetten (ots) – Am Samstag, kurz vor 09.00 Uhr, kam auf der B 36 Höhe

Mörsch, Fahrtrichtung Durmersheim, ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. In

der Folge beschädigte das Fahrzeug ein Verkehrszeichen, drei geparkte Pkw,

überquerte dort vorhandene Gleise und prallte letztlich gegen eine Hauswand.

Nach dem gegenwärtigen Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen erlitt der

70 Jahre alte Pkw Lenker vermutlich einen internistischen Notfall und verstarb

noch an der Unfallörtlichkeit. Hinweise auf ein Fremdverschulden an dem

Unfallgeschehen ergaben sich nicht.

Karlsruhe – Mehrere Einbrüche und Versuche im nördlichen Landkreis – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend ab 17:30 Uhr kam es in den Bereichen Neureut,

Eggenstein-Leopoldshafen, Linkenheim-Hochstetten und Stutensee zu sechs

Einbrüchen und einem Einbruchsversuch. Gegen 18:15 Uhr bemerkte in

Linkenheim-Hochstetten eine 44-jährige Geschädigte Geräusche und begab sich in

ihr Schlafzimmer. Hier traf sie auf die bislang unbekannten Täter und konnte

diese aus der Wohnung schieben. Gegen 19:00 Uhr bemerkte eine 74-järhrige

Geschädigte wie jemand auf dem Balkon versuchte den Rollladen hochzuschieben.

Als die Geschädigte auf sich aufmerksam machte flüchte der oder die Täter. Da

sich einige Geschädigte nicht zu Hause befanden kann der Diebstahlschaden oft

noch nicht beziffert werden. In einem Fall wurde hochwertiger Schmuck im

6-stelligen Bereich entwendet.

Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich 175-180 cm, dunkel

gekleidet, schwarze Wollmütze, osteuropäischer Phänotyp, sprach deutsch mit

Akzent.

Personen die verdächte Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit der

Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 oder dem Polizeirevier Karlsruhe-

in Verbindung zu setzen.