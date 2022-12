Mannheim-Innenstadt: Streitigkeiten in einer Bar

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht des 18.12.2022 um 05:35 Uhr, kam es in

einer Bar in den Quadraten I7 in der Mannheimer Innenstadt zwischen einer

4-köpfigen Gruppe und 2 weiteren Personen zu einer Auseinandersetzung. Nach

anfänglichen verbalen Streitigkeiten, endete diese in einer Körperverletzung.

Die beiden Geschädigten wurden von der 4-köpfigen Gruppe angegriffen und gingen

im Verlauf der Auseinandersetzung zu Boden. Die vier Täter konnten unerkannt

flüchten. Die Geschädigten wurden hierbei nur leicht verletzt. Zeugen der

Auseinandersetzung werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

unter der Telefonnummer 0621- 17412580 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: In Folge Alkoholgenuss am Steuer eingeschlafen – Führerschein weg

Mannheim-Innenstadt (ots) – In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen ca.

06:20 Uhr, wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine junge Frau gemeldet,

die mit ihrer Daimler-Chrysler A-Klasse an einer, auf dem Mannheimer

Friedrichsring, befindlichen Lichtzeichenanlage stand und mit dem Kopf auf dem

Lenkrad lag. Durch eine Streife konnte festgestellt werden, dass die 21-jährige

Fzg.-Führerin aufgrund übermäßigem Alkoholgenuss, am Steuer eingeschlafen war.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Der Dame

wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten. Die

Fahrzeug-Führerin erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Gaststätte – hoher Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstag dem 17.12.2022, im Zeitraum von 02:00 bis

08:30 Uhr kam es, bei einer in den Mannheimer H-Quadraten ansässigen Gaststätte,

zu einem Einbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf noch

unbekannte Art in die Gaststätte und brach dort gewaltsam aufgestellte Spiel-

und Zigarettenautomaten auf. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld

und Zigaretten. Der vorläufig festgestellte Schaden beläuft sich auf ca. 35.000

EUR. Die Spurensicherung wird durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizei

Heidelberg durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen werden von der

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, unter der Telefonnummer: 0621/174-4444, zu

wenden.

Mannheim-Rheinau: Brand eines freistehenden Pizzaofens alarmiert Nachbarschaft

Mannheim-Rheinau (ots) – Am gestrigen Samstagabend, gegen 19:50 Uhr wurde über

einen aufmerksamen Mitteiler, beim Polizeinotruf, ein möglicher Brand einer

Gartenhütte gemeldet. Das Brandgeschehen sollte im Bereich der Kropsburgstraße

sein. Bei einer umgehenden Nachschau durch Einsatzkräfte der Polizei konnte

festgestellt werden, dass ein, in einem Gartengrundstück der Kropsburgstraße

installierter freistehender überdachter Pizzaofen, in Brand geraten war. Die

Brandbekämpfung wurde durch den Eigentümer zunächst selbst und anschließend

fachgerecht durch die alarmierte Feuerwehr durchgeführt. Nach Abschluss der

Löscharbeiten war das Ausmaß dann ersichtlich. Die Überdachung des Ofens war

fast vollständig abgebrannt. Der Sachschaden wurde auf ca. 8000 EUR beziffert.

Die Brandursache selbst ist noch unbekannt. Zudem wurde eine Person mit Verdacht

der Rauchgasintoxikation vor Ort behandelt.

Mannheim/Neckarstadt: Gartenhaus in Kleingartenanlage in Brand geraten – Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte.

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, meldete ein Zeuge

beim Polizeinotruf einen Brand in der an der Kammerschleuse befindlichen

Kleingartenanlage Friesenheimer Insel. Durch Erstkräfte konnte festgestellt

werden, dass ein Gartenhaus in Vollbrand stand. Durch die Berufsfeuerwehr

Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte der Brand schnell unter

Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Gartenhäuser verhindert

werden. Die zwei Besitzer des Gartenhauses, die sich zum Zeitpunkt des

Brandausbruches im Haus befanden, konnten sich selbständig in Sicherheit

bringen. Jedoch erlitten Beide leichte Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen.

Die Verletzungen wurden in einer Mannheimer Klinik medizinisch behandelt. Ob

durch die Hitzeentwicklung angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen

wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Gesamtschaden wird auf bis zu

100 000,- beziffert. Über die Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor

und sind Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat

diese aufgenommen.

Mannheim-Innenstadt: Pkw missachtet rote Ampel und wird von Straßenbahn erfasst

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, missachtete der

47-jährige Fahrer eines Mercedes aus dem Cahn-Garnier-Ufer kommend in Richtung U

2 / U 3 das Rotlicht der dortigen Ampel und wurde im Gleisbereich von einer

Straßenbahn erfasst. Durch den Einschlag der Straßenbahn auf der Fahrerseite

wurde der Unfallverursacher leicht verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und blockierte den dortigen Gleisbereich und

einen Teil des Friedrichsrings. Straßenbahnen konnten erst nach etwa 50 Minuten

den betroffenen Teilabschnitt wieder befahren. Die Abschleppmaßnahmen und

Fahrbahnreinigung waren um 17.30 Uhr beendet und die Fahrbahn konnte wieder

vollständig freigegeben werden.

Mannheim-Feudenheim: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Laterne – Fahrer leichtverletzt

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, verlor ein 20-jähriger

auf dem Wingertsbuckel aufgrund einer Ablenkung die Kontrolle über seinen

Peugot, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch

den Aufprall zog sich der Fahrer Prellungen zu und wurde in ein nahe gelegenes

Krankenhaus gebracht. Im Rahmen weiterer polizeilicher Ermittlungen wurde zudem

bekannt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

ist. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen dem ordnungsrechtlichen Verstoß und dem

Fahren ohne Fahrerlaubnis.