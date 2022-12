Neustadt: NEUstadt 20.23 – Rückblicke. Einblicke. Ausblicke am 13. Januar 2023

Neustadt an der Weinstraße – Es darf wieder gelacht, erzählt und gemeinsam auf das neue Jahr angestoßen werden und das nicht nur virtuell, sondern in Präsenz im Neustadter Saalbau. Oberbürgermeister Marc Weigel lädt am Freitag, 13. Januar, um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr) nach einer zweijährigen Zwangspause zum Neujahrsempfang der Stadt Neustadt an der Weinstraße ein.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Programm mit Musik und Showdarbietungen. Gesprochen wird über Projekte, Ereignisse und Erfolge, die Neustadt und seine Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr bewegt haben. Gleichzeitig wird präsentiert, mit welchen Themen sich die Stadt aktuell beschäftigt und worauf wir uns im Jahr 2023 freuen dürfen. Viele nette Gespräche mit Freunden und Bekannten warten auf die Gäste bei einer Auswahl guter örtlicher Weine. Durch die Veranstaltung führt der bekannte TV-Moderator Holger Wienpahl. Für ihn ist es ein echtes Heimspiel, denn für den SWR moderiert er seit vielen Jahren die Wahl der Deutschen Weinkönigin im Neustadter Saalbau.

Ein Ticket kostet 10 Euro. Die Einlassberechtigung in den Saalbau dient als Kombiticket am Tag des Neujahrsempfanges ab 17:00 Uhr zur An- und Abreise mit Bus und Bahn innerhalb des Stadtgebietes Neustadt an der Weinstraße.

Zum Erwerb der Eintrittskarte stehen zwei Varianten zur Verfügung:

1. Kauf und Ausdruck über das Onlineportal

Unter https://www.neustadt.eu/nje können Besucherinnen und Besucher die Tickets ganz bequem zu Hause ausdrucken. Als Zahlungsweise stehen Paydirekt, Paypal, Giropay sowie das SEPA-Lastschriftverfahren zur Verfügung.

2. Kauf in der Kanzlei im Rathaus (Poststelle)

Interessierte können sich Ihre Tickets auch in der Kanzlei (Zimmer 6 im Rathaus, Marktplatz 1) ausstellen lassen. In der Kanzlei ist nur Barzahlung möglich.

Der Kauf ist zu folgenden Zeiten möglich:

Mo – Mi: 9:00 bis 16:00 Uhr

Do: 9:00 bis 16:00 Uhr

Fr: 9:00 bis 12:00 Uhr

Bitte beachten:

Die Kanzlei ist in der Zeit vom 27. bis 30. Dezember 2022 geschlossen.

Die Veranstaltung kann live über den Offenen Kanal Neustadt (OK), bzw. über den YouTube-Kanal der Stadt Neustadt an der Weinstraße verfolgt werden.