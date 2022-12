Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug – Zeugen gesucht

Am 17.12.2022, in Zeit von etwa 11:30 bis 11:40 Uhr, befindet sich der 59-jährige Geschädigte im ALDI-Markt in Bingen-Büdesheim. Zwecks Einkauf parkt der 59-jährige Fahrzeughalter seinen schwarzen BMW auf dem Kundenparkplatz der ALDI-Filiale ab. Als der Geschädigte wenig später an sein Fahrzeug zurückkehrt, wurde dieses rundum durch einen unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Hierdurch entsteht ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Bingen bittet um ihre Mithilfe bei der Ermittlung des bislang unbekannten Täters. Bei Zeugenhinweisen bitten wir um Kontaktaufnahme zur Polizeiinspektion Bingen unter 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 16.12.2022, 20:00 Uhr, bis zum 17.12.2022, 10:00 Uhr kommt es in der Ringstraße in Waldalgesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeughalter parkte hier sein Fahrzeug zu genannter Zeit ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Ringstraße ab. Der unbekannte Unfallverursacher kommt vermutlich auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stößt mit Fahrzeug des Geschädigten zusammen. Es entsteht ein Streifschaden entlang der gesamten linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernt sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Bingen bittet um ihre Mithilfe bei den Ermittlungen zum Unfallverursacher. Bei Hinweisen bitten wir um Kontaktaufnahme zur Polizeiinspektion Bingen unter 06721 905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de.

Erneuter Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn in Mainzer Stadtgebiet

Mainz – Am Samstagabend kam es gegen 17:53 Uhr in Mainz in der Binger

Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Der

Fahrer des Opels wendete mit seinem Auto, übersah hierbei die Straßenbahn und es

kam zu einer leichten Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Die Straßenbahn

konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen, das Auto war nicht mehr

fahrbereit und wurde abgeschleppt. Daher kam es teilweise zu

Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wurde niemand verletzt.

Leblose Person im Rhein

Mainz-Nierstein – Gegen 15:30 Uhr wurde der Mainzer Polizei eine leblose

Person im Rhein, Bereich Nierstein, gemeldet. Durch Polizeikräfte sowie die

verständigte Feuerwehr konnte diese geborgen werden. Die Kriminalpolizei Mainz

hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.