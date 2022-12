Einbrecher am Werk,

Landkreis Limburg-Weilburg, bis Montag, 12.12.2022, 15:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen versuchten Einbrecher in Gebäude im Landkreis einzubrechen, in vielen Fällen waren sie erfolgreich. Über ein Fenster gelangten die Diebe am Montagnachmittag gewaltsam in ein Haus in Hadamar. Sie hebelten auf der Rückseite des Einfamilienhauses in der Straße „An der Höhle“ ein Fenster auf und durchwühlten die Räume. Entwendet wurde dort Bargeld. Größeren Schaden verursachten Einbrecher an einem Haus in der Gartenstraße in Niederhadamar. Sie scheiterten zwar an der Terrassentür und einem Fenster, verursachten aber einen Sachschaden von knapp 5.000 EUR. In Villmar-Aumenau wurde am Montagnachmittag die Terrassentür eines Hauses in der Straße „Unterm Stein“ aufgebrochen. Die Täter gelangten in das Innere des Gebäudes, verschwanden allerdings ohne Beute wieder. Ebenfalls gewaltsam wurde in Weilburg das Fenster eines Hauses in der Friedrich-Ebert-Straße aufgebrochen. Die Einbrecher öffneten auch im Inneren mehrere Türen mit Gewalt. Was genau entwendet wurde ist bisher unbekannt. In allen Fällen war die Polizei zur Tatortaufnahme und Spurensuche vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Spind aufgebrochen,

Elz, Mühltraße, Freitag, 09.12.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 10.12.2022, 09:30 Uhr

(wie) Wie jetzt erst bekannt wurde, hat ein Unbekannter einen Spind in einer Reithalle in Elz aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Eine 40-Jährige hatte den Spind in der Reithalle in der Mühlstraße zuletzt am Freitagabend abgeschlossen. Als sie am Samstagmorgen zu dem Behältnis zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter das Vorhängeschloss aufgebrochen und die Reitutensilien aus dem Inneren des Spindes gestohlen hatte. Der Wert des Sattels und des Zubehörs wird auf 1.500 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Zwei Blutentnahmen nach Unfallflucht, Hünfelden-Kirberg, Hünfeldener Höhe, Montag, 12.12.2022, 18:50 Uhr

(wie) Zwei Frauen sind am Montagabend dabei gescheitert ihrer Verantwortung als Unfallverursacherin zu entfliehen und mussten am Ende beide eine Blutprobe abgeben. Eine 35-Jährige kam mit einem grünen VW am Kreisel der Hünfeldener Höhe von der Fahrbahn ab und fuhr dabei ein Verkehrsschild um. Zeugen hatten dies beobachtet und die Polizei informiert, nachdem die Frau die Plätze mit ihrer 32-jährigen Beifahrerin getauscht hatte und einfach davon gefahren war. Da die Zeugen die beiden Frauen genau beschreiben und noch das Kennzeichen des flüchtigen VW mitteilen konnten, war es für die Polizei nicht schwer die Täterinnen zu erwischen. Zusätzlich passten noch Teile der Kennzeichenhalterung, welche die Beamten am Unfallort gefunden hatten, genau zu dem VW. Da beide Frauen alkoholisiert und so unter Alkoholeinfluss Auto gefahren waren, nahm die Polizei beide vorläufig fest. Ein Arzt entnahm den Frauen Blutproben, sie werden sich nun im Strafverfahren für ihre Taten verantworten müssen.

Betrunken gegen ein anderes Auto gefahren, Weilburg-Waldhausen, Im Weidenfeld, Montag, 12.12.2022, 23:30 Uhr

(wie) In Waldhausen ist am späten Montagabend ein Mann betrunken gegen ein anderes Auto gefahren und dann von der Unfallstelle geflüchtet. Der 34-Jährige war mit einem weißen Seat in einem Wirtschaftsweg an der Straße „Im Weidenfeld“ unterwegs. Als er das Fahrzeug zurücksetzte, fuhr er gegen einen geparkten Audi. Trotzdem setzte der Mann seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da er beobachtet worden war, konnte die Polizei den Flüchtigen kurz darauf in der Lindenstraße anhalten und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 2,5 Promille an, zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Daher nahmen die Beamten den 34-Jährigen fest. Auf der Dienststelle entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.