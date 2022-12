Main-Taunus: Die Polizei-News

Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Flörsheim am Main, Werner-von-Siemens-Straße, Freitag, 09.12.2022, 21:00 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 01:30 Uhr

(jn)Bei einem Einbruch in ein Flörsheimer Einfamilienhaus haben unbekannte Täter im Zeitraum seit vergangenem Freitag Uhren, Schmuck und Bargeld erbeutet. Den Spuren am Tatort in der Werner-von-Siemens-Straße zufolge kletterten die Einbrecher zunächst über den Gartenzaun auf das Grundstück und machten sich dann gewaltsam an der Terrassentür zu schaffen. Nach mehreren Hebelversuchen, schlugen sie die Glasscheibe der Tür ein und durchsuchten das Wohnhaus in der Hoffnung auf Beute. Letztlich wurden mehrere hochwertige Uhren, Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Der Schaden an der beschädigten Tür wird mit 3.000 Euro beziffert.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach übernimmt die Ermittlungen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Eingangstür von Bäckerei aufgehebelt – Bargeld gestohlen, Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Montag, 12.12.2022, 18:30 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 05:45 Uhr

(jn)Auf eine Hofheimer Bäckerei hatten es unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Die Täter entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Den ersten Erkenntnissen nach hebelten die Einbrecher die Eingangstür der in der Rheingaustraße gelegenen Bäckerei im Ortsteil Marxheim auf und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Anschließend schnappten sie sich die Beute und verschwanden unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Audi im Visier von Autoteiledieben,

Liederbach am Taunus, Rossertstraße, Sonntag, 11.12.2022, 23:30 Uhr bis Montag, 12.12.2022, 05:00 Uhr

(jn)In Liederbach waren in der Nacht zum Montag Autoteilediebe zugange, die an einem Audi einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht haben. Die bisher unbekannten Täter betraten ein Werkstattgelände in der Rossertstraße und machten sich dann an einem dort abgestellten Audi A6 zu schaffen. In dem Zusammenhang demontierten sie die Frontscheinwerfer, „flexten“ die Stoßstange ab und versuchten darüber hinaus, verschiedene technische Geräte aus dem Fahrzeuginnenraum auszubauen. Die Täter flüchteten mit den Scheinwerfern und hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Berauscht am Steuer,

Liederbach am Taunus, Limesspange, Dienstag, 13.12.2022, 01:30 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Verkehrskontrolle von Beamten der Polizeidirektion Main-Taunus ist in der vergangenen Nacht ein 26-jähriger Autofahrer aus Oberursel kontrolliert worden, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Gegen 01:30 Uhr überprüften die Beamten den Mann sowie sein Fahrzeug auf der Limesspange bei Liederbach. Dabei wurde eine geringe Menge Drogen aufgefunden und in der Folge auch ein Drogenvortest mit dem 26-jährigen Fahrer durchgeführt. Nachdem dieser positiv reagierte, kam er für weitere Maßnahmen, unter anderem eine Blutentnahme, mit auf die Wache. Sein Auto musste stehenbleiben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Betrunken im Straßengraben gelandet,

Eppstein, Landesstraße 3017, Montag, 12.12.2022, 20:10 Uhr

(jn)Ein 66-jähriger Eppsteiner hat Montagabend mit seinem Auto die Kontrolle verloren und ist dabei im Straßengraben gelandet. Der Grund hierfür dürfte in einem vorausgegangenen Alkoholkonsum zu finden sein. Gegen 20:10 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, welches vom Sportplatz auf die L 3017 in Richtung Waldallee auffahren wollte, dabei jedoch im Straßengraben gelandet sei. Vor Ort wurde ein stark alkoholisierter 66 Jahre alter Mann aus Eppstein angetroffen, der den verunfallten Pkw zuvor gefahren war. Er wurde zur Polizeistation in Kelkheim verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Mazda bei Unfallflucht beschädigt,

Eschborn, Hunsrückstraße, Donnerstag, 08.12.2022, 16:00 Uhr bis Montag, 12.12.2022, 15:00 Uhr

(jn)In Eschborn ist bei einer Unfallflucht in den letzten Tagen ein Mazda erheblich beschädigt worden. Am Donnerstag war das weiße Fahrzeug um 16:00 Uhr in der Hunsrückstraße abgestellt worden. Im Zeitraum bis Montag, 15:00 Uhr kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem geparkten Fahrzeug, verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Als die Fahrzeugverantwortliche den Schaden am Montag feststellte, verständigte sie die Polizei und erstattete Anzeige.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.