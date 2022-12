Wiesbaden: Die Polizei-News

Handy und Bargeld geraubt,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 09.12.2022, 13:30 Uhr,

(thi) Am Freitagnachmittag wurde einem jungen Mann am Hauptbahnhof das Handy und

Bargeld geraubt.

Ein 18-jähriger Jugendlicher aus Waldems war am Freitagnachmittag gegen 13:30

Uhr am Wiesbadener Hauptbahnhof unterwegs. Als er sein Handy in der Hand hielt,

soll dies ein unbekannter Täter ausgenutzt und dem Jugendlichen das Mobiltelefon

aus der Hand gerissen haben. Der Unbekannte flüchtete anschließend und wurde von

dem Waldemser verfolgt. Hierbei traf der 18-Jährige auf zwei weitere Täter.

Diese sollen ihn mit einer abgebrochenen Glasflasche und einem Messer bedroht

und die Herausgabe seines Bargeldes gefordert haben. Anschließend konnte der

Geschädigte flüchten. Ein Täter soll 1,90 Meter, circa 20 bis 30 Jahre alt und

von einer dicklichen Statur sein. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover und

eine schwarze Cargohose getragen haben. Ein weiterer Täter soll 1,65 Meter groß

und dünn sein und Drei-Tage-Bart tragen. Dieser soll einen grauen

Kapuzenpullover und darüber eine olivgrüne Weste getragen haben. Der dritte

Täter soll 1,80 Meter groß und kräftig sein und blonde Haare sowie eine

rundliche Brille getragen haben. Er habe eine Baseball-Kappe mit grüner

Aufschrift und einen grünen oder blauen Kapuzenpullover getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer

0611 / 345 – 0 zu melden.

Trickbetrüger machen Beute,

Wiesbaden, Eleonorenstraße, Montag, 05.12.2022, 11:30 Uhr,

(thi) Eine Frau in Wiesbaden ist in den vergangenen Tagen Betrügern aufgesessen,

welche mit einem falschen „Heilungsritual“ Geld ergaunerten. Die 65-jährige

Wiesbadenerin sei am Montag, 05.12.2022 gegen 10:30 Uhr in der Fußgängerzone von

einer unbekannten Frau angesprochen worden. Die Unbekannte gab an, dass sie die

Wiesbadenerin und ihre Familie heilen könne. Eine weitere unbekannte Frau sei

dann dazugekommen und soll sich als Kundin der Betrügerin ausgegeben und sich

für die Hilfe der Täterin bedankt haben. Die angebliche „Heilerin“ habe die

65-Jährige dann aufgefordert, mit diversen Gegenständen sowie ihrem gesamten

Bargeld erneut die Fußgängerzone aufzusuchen. Als die Geschädigte gegen 11:30

Uhr mit dem Bargeld zurückkehrte, sollen die beiden Trickbetrügerinnen bei dem

in der Eleonorenstraße stattgefundenen „Heilungsritual“ Bargeld der

Wiesbadenerin entwendet haben. Die Täterin soll 1,45 bis 1,50 Meter groß und von

dicklicher Statur sein. Sie habe ein rundes Gesicht, ein Muttermal linksseitig

über der Lippe und braun gefärbte Augenbrauen. Sie habe einen braunen

Sommermantel, eine schwarze Hose und ein graues Tuch auf dem Kopf getragen. Die

Mittäterin soll 1,55 bis 1,60 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt und von schmaler

Statur sein. Sie soll einen dunklen Teint und schwarze Augen haben. Getragen

habe sie eine lange Winterjacke, schwarze Hose, Stiefel sowie ein graues

Stirnband.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der

Rufnummer 0611 / 345 – 0 Hinweise entgegen.

Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Oranienstraße, Samstag, 10.12.2022, 09:45 Uhr

(thi) Am Samstagmorgen wurde eine junge Frau in der Oranienstraße von einem Mann

sexuell belästigt.

Eine 22-jährige Wiesbadenerin befand sich am Samstagmorgen gegen 09:45 Uhr an

einer Bushaltestelle in der Oranienstraße, als sie von einem Mann unsittlich am

Gesäß berührt worden sei. Die 22-Jährige flüchtete daraufhin und soll dem

Unbekannten so entkommen sein. Der Täter soll 1,70 bis 1,75 Meter groß, von

hellem Hauttyp und von normaler Statur gewesen sein. Der Mann soll mit einer

schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei unter der

Rufnummer 0611 / 345 – 0 zu melden.

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Mittwoch, 07.12.2022, 21:00 Uhr bis Sonntag, 11.12.2022, 21:55 Uhr,

(thi) Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in Wiesbaden unterwegs, wobei

die Täter in mehrere Ein-und Mehrfamilienhäuser einbrachen. Bereits im Zeitraum

zwischen Mittwoch, 07.12.2022, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 08.12.2022, 08:00 Uhr

sollen Unbekannte gewaltsam über eine Balkontür versucht haben, in ein

Einfamilienhaus in der Brementhaler Straße einzudringen, was jedoch misslang. In

den Abendstunden des Freitags kam es in der Mosbacher Straße zu einer weiteren

Tat. Gegen 17:30 Uhr soll ein Täter auf einen Balkon des Mehrfamilienhauses

geklettert sein. Bei dem Versuch, das dort befindliche Fenster gewaltsam zu

öffnen, fiel dies zu Boden. Die dadurch aufgeschreckten Nachbarn konnten

daraufhin den Einbrecher bei der Flucht beobachten und die Polizei alarmieren.

Der Flüchtige konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr

angetroffen werden. Er soll circa 1,80 Meter groß, von athletischer Figur und

komplett dunkel gekleidet gewesen sein. Im Zeitraum von Freitag, 09.12.2022 bis

Samstag, 10.12.2022, 16:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Fondetter

Straße eingebrochen. Unbekannte sollen gewaltsam über ein Fenster im

rückwärtigen Bereich des Hauses eingedrungen sein. Aus dem Wohnhaus wurde jedoch

nichts entwendet. Am Samstag wurde zwischen 14:30 Uhr und 23:30 Uhr ein

Einfamilienhaus in der Straße „Am Ruhrwehr“ von Einbrechern heimgesucht. Die

Einbrecher sollen sich auf unbekannte Weise gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen

verschafft und mehrere Räume durchsucht haben. Am Sonntagnachmittag im Zeitraum

von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem

Mehrfamilienhaus in der Kastellstraße. Die Einbrecher gelangten anschließend

gewaltsam eine Dachgeschosswohnung und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Ebenfalls am Sonntagnachmittag bis Sonntagabend wurde eine Erdgeschosswohnung in

der Krembergstraße von Einbrechern heimgesucht. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis

22:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über die Terrassentür in die Wohnung ein

und entwendeten ein Portemonnaie.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der

Rufnummer 0611 / 345 – 0 Hinweise entgegen.

Fahrer unter Drogeneinfluss,

Wiesbaden, Westendstraße, Sonntag, 09:00 Uhr

(thi) Durch eine Aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde ein Fahrzeugführer

gemeldet, welcher sichtlich unter Drogeneinfluss stehen würde. Dies bestätigte

die spätere Polizeikontrolle.

Eine 45-jährige Wiesbadenerin teilte per Notruf mit, dass ihr ein Fahrzeug durch

eine auffällige Fahrweise aufgefallen sei. Die Wiesbadenerin soll durch das

Fahrzeug überholt worden sein, anschließend habe sie das Fahrzeug an einer Ampel

festgestellt und der Fahrer solle geschlafen haben. Durch eine Polizeistreife

konnte der PKW sowie der Fahrer, ein 37-jähriger Taunussteiner, in der

Westendstraße angetroffen werden. Bei ihm konnten Betäubungsmittel und ein

Teleskopschlagstock gefunden werden. Da der Taunussteiner unter Einfluss von

Betäubungsmitteln und Alkohol stand, wurde er zum Polizeirevier gebracht, wo ein

Arzt eine Blutentnahme durchführe. Der 37-Jährige muss sich nun mehreren

Ermittlungsverfahren stellen.

Fußgänger angefahren,

Wiesbaden, Beethovenstraße, Sonntag, 11.12.2022, 14:45 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag wurde ein Fußgänger in Wiesbaden von einem Autofahrer

angefahren und verletzt. Gegen 14:45 Uhr beabsichtigte ein 88 Jahre alter

Flörsheimer mit seinem BMW auf einem in der Beethovenstraße gelegenen Parkplatz

einzuparken. Hier stieß der Senior mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter

Ursache gegen einen 46-jährigen Fußgänger aus Wiesbaden, welcher auf dem

besagten Parkplatz stand. Der Wiesbadener wurde durch den Aufprall gegen eine

Laterne geschleudert und kam leichtverletzt mit einem RTW in ein umliegendes

Krankenhaus. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst einige Meter fort, bis

er von einem Zeugen gestoppt und die Polizei verständigt werden konnte. Die

Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Hoher Schaden bei Unfall am zweiten Ring, Wiesbaden, Schiersteiner Straße,

Samstag, 10.12.2022, 18:00 Uhr

(wie) Bei einem Unfall an der Kreuzung Schiersteiner Straße/

Konrad-Adenauer-Ring wurde am Samstag ein Mann verletzt, es entstand erheblicher

Sachschaden. Ein 29-Jähriger befuhr mit einem VW die Schiersteiner Straße von

der Autobahn kommend in Richtung Innenstadt. Ihm entgegen fuhr ein 56-Jähriger

mit einem Volvo. An der ampelgeregelten Kreuzung zum zweiten Ring, wollte der

56-Jährige nach links in den Konrad-Adenauer-Ring abbiegen. Im Kreuzungsbereich

kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 56-Jährige leicht

verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Autos

mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer gaben an, dass die Ampel für sie

jeweils „grün“ angezeigt habe. Der Sachschaden wird auf 26.500 EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer

0611/345-2340 zu melden.

Unfall mit Streifenwagen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 10.12.2022, 17:00 Uhr

(thi) Am Samstagnachmittag kam es zu einer Kollision zwischen einem

Streifenwagen der Wiesbadener Polizei und einem 21-jährigen Rollerfahrer.

Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Wiesbadener

Polizei die Schwalbacher Straße in Richtung Coulinstraße. Als der Fahrer des

Streifenwagens den Fahrstreifen wechselte, übersah er den dort befindlichen

Rollerfahrer und stieß mit diesem zusammen. Glücklicherweise blieb der

21-jährige Rollerfahrer unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an dem

Motorroller in Höhe von 500 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher lassen Schmuck mitgehen, Taunusstein-Hahn,

Gottfried-Keller-Straße, Sonntag, 11.12.2022, 15:00 Uhr bis 19:20 Uhr

(fh)Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in

Taunusstein-Hahn ein. Am Sonntagabend wurde die Polizei in die

Gottfried-Keller-Straße gerufen, weil dort Einbrecher ihr Unwesen getrieben

hatten. Nach Angaben der Bewohner, hatten die Einbrecher zwischen 15:00 Uhr und

19:20 Uhr mit einem Werkzeug die Hauseingangstür geöffnet und daraufhin

sämtliche Wohn-und Schlafräume nach Wertgegenständen durchsucht. In der Summe

entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Fernseher bei Einbruch entwendet, Idstein, Borngasse, Donnerstag, 08.12.2022,

18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Donnerstag hatten es Einbrecher in Idstein neben Schmuck auch auf einen

Fernseher abgesehen. Im dem kurzen Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr begaben

sich der oder die Täter zu einer Erdgeschosswohnung in der Borngasse. In der

rund halbstündigen Abwesenheit der Bewohnerin gelang den Einbrechern unerkannt

der Einstieg und der anschließende Diebstahl von Bargeld und einem Fernsehgerät.

Noch vor dem Eintreffen der Geschädigten waren die Unbekannten über alle Berge.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

WhatsApp-Betrug mit vierstelligem Schaden, Rheingau-Taunus-Kreis,

Niedernhausen, Freitag, 09.12.2022 bis Sonntag, 11.12.2022

(fh)In den vergangenen Tagen kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu mehreren

Kontaktaufnahmen durch sogenannte „WhatsApp-Betrüger“. In einem Fall erbeuteten

die Täter insgesamt fast 2.000 Euro. Das Vorgehen der Täter ist bei dieser

Betrugsmasche immer gleich. Die unbekannten Täter kontaktieren ihre Opfer per

Messenger-Nachricht und spielen dem ausgesuchten Opfer vor, dass es ein

Familienangehöriger sei, der Kontakt aufgenommen habe. Weil dieser sein Handy

verloren habe, oder es defekt sei und er von einem anderen Gerät schreiben

müsse, erscheine nicht die altbekannte Nummer, sondern eine für das Opfer

unbekannte. Der angebliche Familienangehörige bittet nun die angerufenen

„Verwandten“ ihm Rechnungen zu überweisen, da dies mit dem Ersatzhandy aktuell

nicht gehe. Natürlich wollten auch die Opfer in den aktuell vorliegenden Fällen

helfen. So überwies eine 62-Jährige knapp 2.000 Euro an ihren „Sohn“. Die

beschriebene Variante ist nur eine Spielart, wie gemeine Betrüger an Ihr Geld

gelangen möchten. Auch per SMS -Nachricht werden zurzeit vermehrt Bürgerinnen

und Bürger angeschrieben und erklärt, dass man eine neue Mobilfunknummer habe.

Aus diesem Grund erscheine nicht wie gewohnt der Name von Tochter, Sohn oder

Enkel im Display sondern nur „die neue Nummer“. Dann wird versucht Vertrauen

aufzubauen, um jedoch schlussendlich von finanziellen Problemen zu sprechen,

verknüpft mit der Bitte eine offene Rechnung zu begleichen. Lassen Sie sich auf

solche Spielchen nicht ein. Überweisen oder übergeben Sie niemals aufgrund von

telefonischen oder schriftlichen Kontaktaufnahmen Geld. Wenn Verwandte oder

Freunde von Ihnen Geld leihen möchten, dann kommen diese persönlich bei Ihnen

vorbei! Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen immer und wählen Sie den Notruf.

Unter www.polizei-beratung.de erhalten Sie viele weitere nützliche Hinweise zu

den Maschen der Betrüger.