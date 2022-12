Main-Taunus: Die Polizei-News

Beamte nach Körperverletzung beleidigt und bedroht, Kriftel, Taunusstraße, Freitag, 09.12.2022, ab 22:25 Uhr

(jn)Die Polizei musste am Freitagabend wegen einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei 28 und 35 Jahre alten Männern in eine Bar in Kriftel ausrücken. Ein 28-jähriger Mann, der sich auch gegen die Beamten zur Wehr setzte, musste die Nacht im Gewahrsam verbringen. Um 22:27 Uhr wurde die Polizei infolge der handfesten Auseinandersetzung zweier Männer in einem Lokal in der Taunusstraße alarmiert. Ein Beteiligter musste später in einem Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme richtete der 28-Jährige seine Aggressionen gegen die Polizisten, indem er diese beleidigt sowie bedroht haben soll und darüber hinaus auch körperlich gegen einen Beamten vorgegangen sei. Ein weiteres Ermittlungsverfahren hatten mehrere rechte Parolen zur Folge, welche der 28-Jährige von sich gab. Er wurde festgenommen und erst am nächsten Morgen wieder von der Polizei in Hofheim entlassen.

Fahrzeug beschädigt und Widerstand geleistet, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Sonntag, 11.12.2022, 23:11 Uhr

(jn)Am Sonntagabend wurde in Kelkheim ein Audi beschädigt, wobei der Täter bei seiner Tat beobachtet werden konnte. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort wurde ein 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, der sich im weiteren Verlauf aggressiv gegen die Polizisten zur Wehr setzte. Zunächst soll dem Vorfall ein Streit zwischen einer 56-jährigen Kelkheimerin und dem 33-jährigen Kelkheimer vorausgegangen sein. Am Sonntagabend sei der 33-Jährige dann um 23:11 Uhr beobachtet worden, als er einen Kanaldeckel aus der Verankerung hob und diesen auf den Pkw der 56-Jährigen warf. Dabei wurde die Heckscheibe des Wagens zerstört. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde in unmittelbarer Tatortnähe der Tatverdächtige angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Auf das Erscheinen der eingesetzten Beamten reagierte der augenscheinlich berauschte Mann aggressiv und musste letztlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde der 33-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille ergab, für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation in Kelkheim verbracht. In dem Zusammenhang beleidigte und bedrohte er die Beamten fortlaufend. Der 33-jährige Tatverdächtige muss sich nun gleich mit mehreren Ermittlungsverfahren auseinandersetzen. Er wurde in den frühen Morgenstunden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Exhibitionist festgenommen,

Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Samstag, 10.12.2022, 19:45 Uhr

(jn)In Hattersheim wurde am Samstagabend ein 66-jähriger Mann aus Hattersheim festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor zwei junge Frauen belästigt zu haben. Gegen 19:45 Uhr seien die 20 und 21 Jahre alten Geschädigten im Bereich der Frankfurter Straße unterwegs gewesen, als sie den ihnen unbekannten Mann entdeckten. Dieser hielt sich zunächst auch auf dem Gehweg auf und soll sich dann den beiden genähert, die Hose heruntergezogen und anschließend sein Geschlecht zur Schau gestellt haben. Er konnte im weiteren Verlauf festgehalten und der hinzugerufenen Polizei übergeben werden, wobei er in diesem Zusammenhang eine der Geschädigten schlug. Gegen den alkoholisierten Mann wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen sowie Körperverletzung ermittelt.

Audi Q7 entwendet und wieder aufgefunden, Eppstein, Auf dem Wingertsberg, Butzbach, Feldweg neben BAB 5, Freitag, 09.12.2022, 17:30 Uhr bis Samstag, 10.12.2022, 07:45 Uhr

(jn)Ein in der Nacht zum Samstag in Eppstein entwendeter Audi Q7 ist am Samstagvormittag bei Butzbach wieder aufgefunden worden. Gegen 07:45 Uhr stellte der Besitzer des Audis fest, dass sein in der Straße „Auf dem Wingertsberg“ geparkter, grauer Wagen entwendet worden war. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug mit den Anfangsziffern „ÖHR“ auf einem Feldweg, nahe der BAB 5 bei Butzbach festgestellt. Augenscheinlich hatten ein oder mehrere unbekannte Täter den Wagen in der vorangegangenen Nacht gestohlen und dann aus bisher unbekannten Gründen wieder zurückgelassen.

Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach erbittet Hinweise zu der Tat, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen werden.

Einbruch in Bungalow,

Kelkheim (Taunus), Fischbach, Lärchenstraße, Sonntag, 11.12.2022, 14:30 Uhr bis 17:15 Uhr

(jn)In den Nachmittagsstunden des 3. Adventes waren im Kelkheimer Ortsteil Fischbach Einbrecher unterwegs, die es auf einen Bungalow abgesehen hatten. Zwischen 14:30 Uhr und 17:15 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Wohnhaus in der Lärchenstraße und durchsuchten mehrere Räume. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Da die Einbrecher auch ein etwa einen Zentner schweres Wertgelass entwendeten, müssen an der Tat mehrere Täter beteiligt gewesen sein.

Zeuginnen oder Zeugen, die am Sonntagnachmittag in Fischbach verdächtige Beobachtungen, wie z.B. einen in der Lärchenstraße geparkten Transporter, gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Bargeld und Münzen bei Einbruch gestohlen, Hochheim am Main, Jahnstraße, Samstag, 10.12.2022, 18:20 Uhr bis Sonntag, 11.12.2022, 17:39 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben zwischen Samstag- und Sonntagabend Bargeld und Münzen aus einem Wohnhaus in Hochheim gestohlen. Den Spuren am Tatort in der Jahnstraße und den Angaben der Geschädigten zufolge, hatten Einbrecher zwischen 18:20 Uhr und 17:39 Uhr ein Küchenfenster aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht, bevor sie mit dem Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro verschwanden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Hoher Schaden durch Vandalismus,

Eschborn, Berliner Straße, bis Samstag, 10.12.2022, 12:00 Uhr

(jn)Einen Schaden in Höhe von einigen Tausend Euro haben ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht zum Samstag an zwei geparkten Pkw verursacht. Beide Fahrzeuge parkten in der Berliner Straße, als sich die Taten ereigneten. Durch Tritte und das Einschlagen eines Fensters entstand an einem grauen Mercedes ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Schaden an dem zweiten Fahrzeug, einem Kia, wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0.

Nach Vorfahrtsverstoß verletzt,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Wildsachsener Straße, Ländchesweg, Sonntag, 11.12.2022, 14:45 Uhr

(jn)Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen ein Verkehrsunfall, nach dem mehrere Personen von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht werden mussten. Gegen 14:45 Uhr befuhr der 47-jährige Fahrer eines Ford den Ländchesweg in Fahrtrichtung Ortsmitte und bog nach links auf die Wildsachsener Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 44-jährigen Frau aus Hofheim, die ebenfalls am Steuer eines Ford saß und auf der Wildsachsener Straße unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes kamen zwei Fahrzeuginsassen des Fords der 44-Jährigen zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.