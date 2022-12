Frankfurt-Innenstadt: Wiedersehen mit Folge – Zivilfahnder schnappen Taschendieb

Frankfurt (ots) – (di) Einen Festnahmeerfolg erzielten die Zivilfahnder des

Zivilkommandos in der Frankfurter Innenstadt, als sie am Mittwoch (07. Dezember

2022) einen Taschendieb identifizieren und festnehmen konnten, nachdem er

bereits am vergangenen Sonntag (04. Dezember 2022) einer

Weihnachtsmarktbesucherin das Handy aus der Manteltasche zog (siehe Meldung

221205 – 1397 vom 05.12.2022). Während der Mittäter direkt nach der Tat gestellt

wurde, konnte der hier Festgenommene den Beamten zunächst unerkannt entkommen.

Drei Tage nach der Tat trieb sich der 20-Jährige dann aber erneut im Bereich der

Innenstadt herum. Den aufmerksamen Zivilfahndern gelang es den 20-Jährigen gegen

19:45 Uhr auf der Zeil als den flüchtigen Täter vom Sonntag wiederzuerkennen. Es

erfolgte die Festnahme.

Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten dann noch zu einem Schließfach im

Hauptbahnhof. Hier fanden sie Reisegepäck und sieben weitere hochwertige Handys,

von denen mindestens drei zweifelsfrei Diebstählen zugeordnet werden konnten,

die sich in den zurückliegenden Tagen auf dem Weihnachtsmarkt ereignet hatten.

Zudem saß der Dieb bereits auf gepackten Koffern. Er hatte ein Zugticket nach

Frankreich für den selbigen Tag im Gepäck.

Wie auch sein Mittäter, wurde der 20-Jährige dann nach Abschluss der

erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft

wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Nordend: Brand in Kinderzimmer

Frankfurt – (fue) Am Donnerstag, den 8. Dezember 2022, gegen 17.40 Uhr,

rief ein 11-jähriges Mädchen den Notruf der Frankfurter Feuerwehr an und teilte

mit, dass es in ihrem Kinderzimmer brennen würde. Weiter gab sie an, sich

bereits zusammen mit ihrem 6-jährigen Bruder auf der Straße zu befinden.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Kinderzimmer gelöscht und ein

Übergreifen auf andere Räumlichkeiten verhindert werden. Der entstandene

Sachschaden beziffert sich auf etwa 25.000 EUR. Die beiden Kinder wurden durch

die Besatzung eines Rettungswagens untersucht. Es konnten keine Verletzungen

festgestellt werden. Möglicherweise liegt als Brandursache ein technischer

Defekt an einer Lampe vor, die polizeilichen Untersuchungen hierzu dauern noch

an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crackhandel

Frankfurt – (th) Am Donnerstagabend (08. Dezember 2022) konnte ein

Drogendealer beim Handel mit Crack beobachtet und festgenommen werden.

Zivile Polizeibeamte beobachteten den 35-Jährigen dabei, wie er im Bereich der

Taunusstraße Crack aus seinem Mund heraus an mehrere Personen verkaufte. Diese

konsumierten die gekauften Drogen unmittelbar nach Erhalt vor Ort. Als sich der

mutmaßliche Drogendealer entfernte wurde er in der Moselstraße einer Kontrolle

unterzogen. Dabei konnten bei ihm neben ca. 300 Euro Bargeld auch knapp 9 Gramm

aufgefunden und sichergestellt werden.

Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen und zwecks richterlicher Vorführung

in die Haftzellen eingeliefert.