Auffahrunfall

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard befuhr heute Morgen, um 07:45 Uhr, die B 249 und beabsichtigten an der Kreuzung Grebendorfer Hüttchen nach links in Richtung Eschwege abzubiegen. Der 25-jährige hielt vor der Ampel an, als diese auf „Rot“ wechselte. Der nachfolgende 21-Jährige, ebenfalls aus der Gemeinde Meinhard, konnte mit seinem Pkw nicht rechtzeitig abstoppen und wich nach rechts aus. Dabei streifte er noch den Pkw des 25-Jährigen, wodurch Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

Um 13:05 Uhr parkte gestern Mittag ein 32-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw von einem Parkplatz in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege aus. Zu dieser Zeit befuhr ein 52-Jähriger aus Meinhard mit einem Kraftomnibus die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Stadtbahnhof. Beim Ausparken übersah der 32-Jährige den Bus, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Unfallflucht

Um 18:30 Uhr parkte gestern Abend ein 77-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Eschwege. Beim Ausparken beschädigte er einen danebenstehenden Pkw, wodurch Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher stieg anschließend aus dem Auto aus, um sich den Schaden anzusehen, stieg wieder ein und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden.

Erneut Zigarettenautomaten aufgebrochen (s. auch PM v. 07.12.22, 10:04 Uhr)

Polizei Eschwege und Witzenhausen

Am 08.12.22, um 12:23 Uhr, wird der Polizei in Witzenhausen gemeldet, dass ein Zigarettenautomat, der in der „Große Gasse“ in Werleshausen an einer Hauswand angebracht war, entwendet wurde. Kurz darauf (12:27 Uhr) meldet ein weiterer Zeuge, dass am Fahrradweg von Werleshausen in Richtung Lindewerra hinter der dortigen Eisenbahnbrücke ein aufgebrochener Zigarettenautomat liegt.

Ein weiterer Aufbruch wird vergangene Nacht aus der

Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege gemeldet. Um 02:09 Uhr wurde

die Polizei in Eschwege darüber informiert, dass zwei männliche

Personen, die zwei Taschen dabei haben, in Richtung „Schützengraben“

flüchten. Diese hatten zuvor einen Zigarettenautomaten aufgebrochen

und den Inhalt an Zigaretten entnommen und gestohlen. Eine sofort

eingeleitete Fahndung nach den beiden Flüchtigen verlief ohne Erfolg.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

männlich, schmale Figur. Bekleidet mit dunklem Oberteil mit

Kapuze und einer hellen Hose.

Kapuze und einer hellen Hose. männlich, kräftige Gestalt, etwas kleiner. Bekleidet mit dunkler

Hose und dunklem Oberteil.

Der Gesamtschaden dürfte in beiden Fällen zusammen bei ca. 2000 EUR liegen.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 sowie an die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040.

Lkw mit Anhänger verunfallt auf glatter Fahrbahn der B 27 und kippt zur Seite; Schaden 40.000 Euro; Unfallstelle zwecks Lkw-Bergung noch voll gesperrt

Polizei Witzenhausen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Lkw-Unfall auf der Bundesstraße B 27, zwischen Hebenshausen und Neu-Eichenberg. Die Polizei ist aktuell immer noch an der Unfallstelle im Einsatz, da der Lkw zur Seite gekippt ist und durch einen Abschleppdient wieder aufgerichtet werden soll.

Wie die Beamten der Polizeistation Witzenhausen berichten, ist ein aus Polen stammender 23-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Gliederzug (Lkw mit Anhänger) gegen 04.52 Uhr auf der B 27 aus Richtung Witzenhausen kommend in Fahrtrichtung Autobahnanschluss A 38 unterwegs gewesen. In Höhe einer Parkbucht kurz vor Hebenshausen geriet der 23-Jährige offenbar aufgrund von Fahrbahnglätte und einsetzendem Nebel nach links von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der Folge kippte der Lkw samt Anhänger zur Seite und kam dann auf der Fahrbahn der B 27 in voller Länge zum Liegen. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.

B 27 aktuell zwischen Anschlussstelle B 80 (Arnstein) und Kreisverkehr (Anschluss A 38) voll gesperrt

Aufgrund der blockierten Fahrbahn kam und kommt es auch aktuell noch für den Verkehr auf der Bundesstraße 27 zu Behinderungen, da für die Unfallaufnahme und die aktuell stattfindenden Bergungsmaßnahmen des Lkw die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt werden musste.

Die Vollsperrung befindet sich auf der B 27, zwischen dem Abzweig nach Arnstein (B 80) und dem Kreisverkehr zum Autobahnanschluss A 38. Der Verkehr wird daher gebeten, die Unfallstelle nach Möglichkeit weiträumig zum umfahren. Entsprechende Verkehrs-und Umleitungsmaßnahmen sind eingerichtet. Die Beamten der Polizeistation in Witzenhausen gehen davon aus, dass die Bergungsmaßnahmen noch ca. 1,5 bis 2 Stunden Zeit in Anspruch nehmen können.

Neben der Polizei und einem Abschleppdienst mit Bergungskran, die aktuell immer noch an der Unfallstelle im Einsatz sind, waren u.a. auch die Feuerwehr aus Neu-Eichenberg zwecks Ausleuchtung der Unfallstelle und vorsorglich auch einige Rettungskräfte im Einsatz. Zum Binden und Aufnehmen von auslaufenden Betriebsstoffen wurde zudem die Straßenmeisterei Witzenhausen hinzugezogen.

Der Sachschaden an der Lkw-Anhänger-Kombination wird mit insgesamt 40.000 Euro angegeben.